Solución de direccionamiento multi-CDN

Dirija a los usuarios a la CDN más óptima en función de los datos de rendimiento global en tiempo real
NS1 Pulsar utiliza datos de monitoreo de usuarios reales (RUM) y direccionamiento inteligente del tráfico para dirigir automáticamente cada solicitud a la CDN con mejor rendimiento en tiempo real. Mejore la experiencia del usuario final, reduzca los costos y garantice la confiabilidad en todas las experiencias digitales.
Ofrezca la experiencia más rápida y confiable a cada usuario, en todas partes. Pulsar utiliza datos de latencia y disponibilidad en tiempo real para enrutar a cada usuario a la mejor CDN para su red.
Cree políticas sólidas de conmutación por error que desvíen el tráfico de las CDN que fallan. NS1 Pulsar dirige automáticamente a los usuarios a alternativas saludables manteniendo sus aplicaciones en línea.
Equilibre el rendimiento con la eficiencia en costos. Defina políticas que favorezcan las CDN de menor costo cuando todos los proveedores cumplan con los umbrales aceptables, maximizando el retorno de la inversión (ROI) en los contratos de infraestructura.
La gestión del tráfico independiente del proveedor le permite agregar, eliminar o reequilibrar proveedores de CDN sin rediseños arquitectónicos. Automatice los cambios de Filter Chain a través de la API o Terraform.
Aproveche los puntos de referencia RUM agregados de NS1 en más de 20 CDN públicas y regiones de la nube. Capture automáticamente datos reales de rendimiento y disponibilidad de usuarios reales para detectar cuellos de botella e identificar problemas que el monitoreo sintético suele pasar por alto.
Establezca umbrales de rendimiento y lógica del negocio para optimizar la distribución del tráfico. Combine datos de RUM con NS1 Connect Filter Chains, Data Feeds y monitores de comprobación de estado. Equilibre las CDN para cumplir con los compromisos de costos mientras se mantienen los estándares de rendimiento. Optimice la entrega por geografía y ASN.
Analice los datos de RUM para detectar picos y degradaciones de rendimiento en tiempo real. Revise las decisiones de enrutamiento de distribución del tráfico y las métricas clave para comprender claramente el razonamiento detrás de las opciones de enrutamiento y cómo se lograron los resultados de rendimiento.
Recopile datos privados de RUM a través de la etiqueta JavaScript de NS1 Connect para obtener insights de rendimiento en tiempo real de los usuarios. Aporte sus propias métricas de rendimiento o QoE. Automatice los cambios de configuración mediante las API y SKD de NS1.
Automatice la toma de decisiones de CDN para integraciones fluidas del lado del cliente. Habilite la conmutación dinámica de CDN en tiempo real en función de las señales de rendimiento, lo que garantiza una entrega óptima sin depender únicamente de la lógica de enrutamiento del lado del servidor.
Las principales plataformas de transmisión confían en NS1 Pulsar para enrutar miles de millones de solicitudes durante eventos deportivos en vivo, conciertos y plataformas de noticias de última hora. Al monitorear el rendimiento real del usuario en múltiples CDN, el contenido llega a los espectadores con un almacenamiento en búfer mínimo y la máxima calidad. La conmutación por error automatizada garantiza la continuidad incluso durante picos de tráfico o problemas con el proveedor.
Los minoristas en línea utilizan el direccionamiento multi-CDN para mantener el rendimiento durante los picos de compras. Cuando una CDN experimenta picos de congestión o latencia, el tráfico cambia automáticamente a alternativas de mejor rendimiento. Esto garantiza cargas rápidas de página y experiencias de pago fluidas, y evita el abandono de tarjetas durante los periodos más críticos.
Las empresas de servicios financieros aprovechan NS1 Pulsar para aplicaciones de misión crítica donde los milisegundos importan y el tiempo de inactividad es inaceptable. El enrutamiento en tiempo real basado en la latencia real del usuario garantiza que las plataformas sean accesibles rápidamente desde cualquier parte del mundo. Protéjase contra interrupciones del proveedor, manteniendo la disponibilidad las 24 horas del día, los 7 días de la semana para transacciones urgentes y datos de mercado.
Las empresas de juegos utilizan el direccionamiento inteligente del tráfico para ofrecer experiencias de baja latencia a diversas audiencias globales. NS1 Pulsar dirige a los jugadores a la CDN óptima en función de su red y ubicación específicas, lo que reduce el retraso y mejora la jugabilidad. Mantenga a los jugadores conectados y comprometidos, incluso durante los principales lanzamientos y eventos de juegos.
Mejore la confiabilidad de las aplicaciones distribuidas globalmente con un direccionamiento inteligente del tráfico basado en RUM que se adapta a las condiciones cambiantes de Internet. Adáptese automáticamente a las condiciones cambiantes de la red, optimice la latencia y la disponibilidad, y garantice experiencias de usuario coherentes en todas las regiones, CDN y proveedores de la nube.
Los equipos de infraestructura aprovechan NS1 Pulsar para orquestar el tráfico con precisión en entornos híbridos y multinube. Dirija a los usuarios a orígenes, CDN o regiones de nube óptimos según datos de rendimiento en tiempo real, eliminando las conjeturas al tomar decisiones de conmutación por error. Automatice las respuestas ante un rendimiento degradado o limitaciones de capacidad, manteniendo un control granular mediante API y Terraform.
GlobalDots ofrece un servicio multi-CDN premium para empresas donde cada segundo cuenta. Para garantizar la velocidad, la resiliencia y la protección de los ingresos, GlobalDots Super CDN agrega enrutamiento inteligente en más de 30 CDN mediante IBM NS1 Connect.
Esta solución altamente automatizada optimiza la gestión del tráfico para obtener el máximo rendimiento.
El direccionamiento multi-CDN es un enfoque de gestión de tráfico que enruta de forma inteligente el tráfico de usuarios a través de múltiples redes de entrega de contenido en función del rendimiento en tiempo real, la disponibilidad y las reglas de negocio para mejorar la confiabilidad, la velocidad y la experiencia. NS1 Connect Pulsar es la solución avanzada de direccionamiento multi-CDN de IBM.
Sí, NS1 Pulsar permite políticas de enrutamiento basadas en costos que pueden dirigir el tráfico a CDN de menor costo cuando se cumplen los requisitos de rendimiento o cambiar la carga cuando alcanza su uso comprometido, lo que le ayuda a optimizar su gasto de CDN comprometido.
NS1 Connect Pulsar es independiente del proveedor y funciona con todos los proveedores de CDN, incluidos Cloudflare, Akamai, AWS CloudFront, Fastly y otros. Se encuentra en la capa DNS, actuando como un motor de medición neutral y un controlador de tráfico en toda su pila de CDN. Pulsar también admite la medición de activos alojados en su CDN privada para usuarios con estrategias de CDN híbridas.
NS1 Connect ofrece una integración basada en API y DNS (o HTTP) que permite a los equipos desplegar el control de múltiples CDN rápidamente sin necesidad de realizar cambios en el código de la aplicación ni en la infraestructura. La mayoría de los equipos pueden configurar el direccionamiento multi-CDN en minutos con datos comunitarios llave en mano y pueden realizar cambios de configuración sobre la marcha.
Pulsar puede detectar fallas en cuestión de segundos, redireccionar automáticamente el tráfico a alternativas saludables antes de que los usuarios experimenten tiempo de inactividad. El sistema procesa datos en tiempo real de millones de puntos de medición en todo el mundo, lo que permite tomar decisiones instantáneas de direccionamiento del tráfico que se adaptan a fallas de CDN, congestión de la red o cualquier degradación del rendimiento, lo que garantiza que sus aplicaciones permanezcan disponibles incluso durante grandes interrupciones de Internet.
Pulsar mide el tiempo hasta el último byte (TTLB) y la disponibilidad de los activos alojados en cada una de las CDN. Las mediciones recopiladas de usuarios reales se anonimizan y agregan por CDN, geografía y ASN. Se pueden medir diferentes tamaños de activos para datos privados con los datos de la comunidad NS1, que admiten tanto latencia (1x1 píxel) como activos de gran tamaño para algunas CDN.
Sí, Pulsar se puede usar para enrutar el tráfico junto con el filtrado de tráfico estándar para equilibrar el tráfico en función de la latencia, la geografía, la carga del servidor, la red, las comprobaciones de estado sintéticas y más. Puede garantizar que ninguno de sus orígenes esté sobrecargado y pueda permanecer en línea.
No, dado que Pulsar está perfectamente integrado con las redes dedicadas y gestionadas de NS1 Connect con resiliencia DDoS incorporada, puede desplegar su configuración de tráfico multi-CDN en ambas redes que están diseñadas para escala y rendimiento.