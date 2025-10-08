IBM Network Intelligence

Acelere su recorrido hacia un ciclo de vida de red autónomo

Panel de control de IBM Network Intelligence con un gráfico de anillos y varias estadísticas.

La IA y el futuro de las redes: tendencias del mercado que realmente importan

Únase al seminario web el jueves 9 de octubre a las 9:00 a. m. ET

¿Por qué IBM Network Intelligence?

Acelere su transición a la autonomía. La inteligencia de red está diseñada para reducir costos, aumentar la escalabilidad y ofrecer insights en tiempo real con IA agéntica en entornos multiproveedor y multidominio. 

IA nativa de la red

Ofrezca a las redes de telecomunicaciones y empresariales una solución diseñada a medida y entrenada en telemetría de gran volumen, no en datos genéricos.
Claro y seguro

Comprenda por qué se ha tomado cada medida. Genere confianza con decisiones de IA transparentes y barreras de seguridad.
Abierto e interoperable

Conéctese a sus herramientas, datos y entornos existentes (on-prem, híbridos o en la nube) sin vendor lock-in (dependencia de proveedores) ni necesidad de sustituir todo el sistema.
Rápido tiempo de creación de valor

Descubra rápidamente el valor con modelos preentrenados en datos de redes reales y una rápida integración en el ecosistema.

IA agéntica para la gestión del ciclo de vida de la red

Tanto si moderniza la infraestructura como si ajusta el rendimiento
IBM® Network Intelligence puede ayudarle en cada etapa: Día 0 Planificar y diseñar  

Diseño basado en la intención, simulaciones de intercambio de proveedores, arquitectura autoconfigurable.

 Día 1 Crear y desplegar

Reserva de recursos, verificaciones de viabilidad, insights del tráfico para una utilización máxima.

 Día 2 Operar y optimizar

Análisis de incidentes con conciencia semántica y automatización en bucle cerrado.

Arquitectura inteligente para las redes actuales

Las capacidades inteligentes no son teóricas: están incorporadas, disponibles desde el primer día y evolucionan con su red. Con IA explicable, automatización adaptable y un diseño preparado para el futuro, IBM Network Intelligence está diseñado para escalar con la complejidad a la vez que reduce el riesgo, el esfuerzo y el costo.
Panel de interfaz de usuario de IBM Network Intelligence Data Pipeline
Ingesta unificada de datos de transmisión e históricos
  • Proporciona un pipeline de transmisión escalable para datos de series temporales 
  • Proporciona una ingesta escalable de datos históricos 
  • Admite la ingesta de métricas, eventos y registros
Panel de control de la interfaz de usuario de IBM Network Intelligence AI Pipeline
Detección e IA en tiempo real para obtener insights sobre la red
  • Modelos fundacionales de series temporales entrenados en dominio
  • Inferencia de latencia ultrabaja mediante modelos fundacionales de series temporales
  • Insights de alerta temprana y detección de valores atípicos basados en datos telemétricos
Panel de interfaz de usuario (IU) de red semántica de IBM Network Intelligence
Insights informados por el contexto de su red
  • Acelere el triaje y automatice la toma de decisiones con hipótesis de causa principal priorizadas
  • Ingiera documentos de base como MOP (métodos de procedimientos), guías de configuración y contenido de la base de conocimientos para proporcionar información contextual para el análisis

 
Panel de control de la interfaz de usuario de IBM Network Intelligence Agentic Framework
Los agentes de IA orquestan la resolución con la opción de entrada humana
  • La IA agéntica crea múltiples hipótesis para identificar el problema y las causas principales
  • La IA agéntica crea un plan de corrección que puede ejecutarse con supervisión humana o de forma autónoma
  • Las llamadas a funciones permiten una integración fluida de herramientas y la integración de API
Creado para ofrecer resultados Menos falsos positivos

Filtre el ruido con la comprensión semántica permitiendo que solo lleguen los insights aplicables en la práctica y de gran confiabilidad.

 Mejor MTBI y MTTR

Experimente un menor número de incidentes repetidos, resuelva los problemas con mayor rapidez mediante un análisis eficaz de la causa principal y reduzca el lastre operativo general.

 Medidas de protección de IA

La confianza se integra en cada interacción a través de barreras de seguridad incorporadas en las instrucciones y un andamiaje de IA que mantienen el enfoque en los resultados de la red.

 De la automatización a la autonomía

Vaya más allá de las acciones basadas en reglas. Nuestros agentes de IA detectan anomalías, generan planes de corrección y probables causas principales.

 Impulse la experiencia

Capte lo que la instrumentación pasa por alto, incluidas las degradaciones silenciosas o las señales perdidas, antes de que afecten a los usuarios.

 Escale sin aumentar los costos

Haga crecer su red, no su personal. Satisfaga las demandas de rendimiento con automatización inteligente y flujos de trabajo impulsados por agentes. 
Dé el siguiente paso

Se trata de una IA que entiende su red y actúa en consecuencia. IBM Network Intelligence ofrece una IA adaptable, explicable y escalable, diseñada para hacer que su red no solo sea resiliente, sino también inteligente. ¿Listo para pasar de ser reactivo a proactivo? ¿De la automatización a la autonomía?

