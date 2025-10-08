Acelere su recorrido hacia un ciclo de vida de red autónomo
Acelere su transición a la autonomía. La inteligencia de red está diseñada para reducir costos, aumentar la escalabilidad y ofrecer insights en tiempo real con IA agéntica en entornos multiproveedor y multidominio.
Ofrezca a las redes de telecomunicaciones y empresariales una solución diseñada a medida y entrenada en telemetría de gran volumen, no en datos genéricos.
Comprenda por qué se ha tomado cada medida. Genere confianza con decisiones de IA transparentes y barreras de seguridad.
Conéctese a sus herramientas, datos y entornos existentes (on-prem, híbridos o en la nube) sin vendor lock-in (dependencia de proveedores) ni necesidad de sustituir todo el sistema.
Descubra rápidamente el valor con modelos preentrenados en datos de redes reales y una rápida integración en el ecosistema.
Tanto si moderniza la infraestructura como si ajusta el rendimiento
Diseño basado en la intención, simulaciones de intercambio de proveedores, arquitectura autoconfigurable.
Reserva de recursos, verificaciones de viabilidad, insights del tráfico para una utilización máxima.
Análisis de incidentes con conciencia semántica y automatización en bucle cerrado.
Las capacidades inteligentes no son teóricas: están incorporadas, disponibles desde el primer día y evolucionan con su red. Con IA explicable, automatización adaptable y un diseño preparado para el futuro, IBM Network Intelligence está diseñado para escalar con la complejidad a la vez que reduce el riesgo, el esfuerzo y el costo.
Filtre el ruido con la comprensión semántica permitiendo que solo lleguen los insights aplicables en la práctica y de gran confiabilidad.
Experimente un menor número de incidentes repetidos, resuelva los problemas con mayor rapidez mediante un análisis eficaz de la causa principal y reduzca el lastre operativo general.
La confianza se integra en cada interacción a través de barreras de seguridad incorporadas en las instrucciones y un andamiaje de IA que mantienen el enfoque en los resultados de la red.
Vaya más allá de las acciones basadas en reglas. Nuestros agentes de IA detectan anomalías, generan planes de corrección y probables causas principales.
Capte lo que la instrumentación pasa por alto, incluidas las degradaciones silenciosas o las señales perdidas, antes de que afecten a los usuarios.
Haga crecer su red, no su personal. Satisfaga las demandas de rendimiento con automatización inteligente y flujos de trabajo impulsados por agentes.
Se trata de una IA que entiende su red y actúa en consecuencia. IBM Network Intelligence ofrece una IA adaptable, explicable y escalable, diseñada para hacer que su red no solo sea resiliente, sino también inteligente. ¿Listo para pasar de ser reactivo a proactivo? ¿De la automatización a la autonomía?