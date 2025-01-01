Ofrecer opciones de precios
IBM® MQ A partir de 371.00 USD*

La oferta estándar que proporciona las capacidades esenciales para conectar de forma segura y confiable aplicaciones basadas en mensajes y eventos a escala y capacitar a los equipos para innovar y ofrecer experiencias del cliente excepcionales.

 IBM MQ Advanced A partir de 689.00 USD*

Todo lo que está disponible en la oferta estándar más capacidades que proporcionan resiliencia de los datos, opciones de conectividad más amplias y seguridad avanzada para el cifrado y el cumplimiento de auditorías.

 IBM MQ as a Service (SaaS) A partir de 686 USD*

Una oferta de IBM MQ Advanced multiinquilino totalmente gestionada. IBM se encargará de las actualizaciones, los parches y muchas de las tareas de gestión operativa de IBM MQ. 

 IBM MQ as a Service Instancia reservada

Un IBM® MQ Advanced de inquilino único totalmente gestionado que ofrece mayor aislamiento, automatización del despliegue y la capacidad de desplegar administradores de colas de alta disponibilidad.

Planes

Licencia de suscripción de IBM MQ Virtual Processor Core: 277.00 USD (facturación mensual, plazo mínimo de 1 año) 

Licencia de suscripción de IBM MQ Advanced Virtual Processor Core: 519.00 USD (facturación mensual, plazo mínimo de 1 año) 
  • Suscripción mensual a IBM MQ SaaS:  
  • 647.00 USD por VPC al mes.
  • Plan flexible de pago por hora: 0.96 USD por VPC.

Suscripción mensual a IBM MQ SaaS: 6240.00 USD al mes. 

Capacidad inicial de la instancia

1 VPC o 70 PVU

1 VPC o 70 PVU

Nivel gratuito (plan Lite) disponible (límite de 10 000 mensajes por mes)

O

1 VPC (de pago)

1 unidad de capacidad (equivalente a 5 VPC) 

Unidad métrica

Disponible como:

Unidad de valor del procesador (PVU) (perpetua): una unidad de medida utilizada para diferenciar las licencias de software en tecnologías de procesador distribuido.

Núcleo de procesador virtual (VPC) (mensual): un núcleo de procesador físico, siempre que el servidor no esté particionado para máquinas virtuales, o un núcleo virtual asignado a una máquina virtual.

Disponible como:

Unidad de valor del procesador (PVU) (perpetua): una unidad de medida utilizada para diferenciar las licencias de software en tecnologías de procesador distribuido.

Núcleo de procesador virtual (VPC) (mensual): un núcleo de procesador físico, siempre que el servidor no esté particionado para máquinas virtuales, o un núcleo virtual asignado a una máquina virtual.

Disponible como:

Núcleo de procesador virtual (VPC) (mensual): un núcleo de procesador físico, siempre que el servidor no esté particionado para máquinas virtuales, o un núcleo virtual asignado a una máquina virtual.

La misma métrica de VPC está disponible por hora (a través de la plataforma de IBM Cloud).

Disponible como:

Unidad de capacidad (mensual): es un tipo de capacidad de servicios en la nube seleccionado que se multiplicará por el número especificado de unidades de capacidad requeridas para dicho tipo de capacidad

Nube privada

N/A

N/A

Nube pública

IBM® Cloud y AWS

IBM Cloud 

IBM MQ Internet Pass-Thru (instalaciones ilimitadas)

IBM MQ en z/OS

Esta solución combina la estabilidad y confiabilidad del mainframe con IBM MQ.

IBM MQ Appliance

Firmware de mensajería ajustado con precisión por expertos, que se ejecuta en hardware dedicado para permitir un rendimiento impresionante.

*Los precios mostrados son indicativos, pueden variar según el país, excluyen los impuestos y aranceles aplicables y están sujetos a la disponibilidad de la opción de productos en un lugar.

IBM MQ VPC: 12 meses: 3324 USD

IBM MQ Advanced VPC: 12 meses : 6228 USD

 IBM MQ Advanced

Obtenga protección adicional para los datos, alta disponibilidad y la capacidad de compartir datos en cualquier entorno

 IBM MQ SaaS

Experimente la fiabilidad, seguridad y rendimiento superiores de un servicio de mensajería creado para un mundo de nube híbrida y totalmente gestionado para usted
Póngase en contacto con un asesor para obtener ayuda para configurar IBM MQ, IBM MQ Advanced o IBM MQ on Cloud para sus necesidades empresariales.

Notas de pie de página

