La oferta estándar que proporciona las capacidades esenciales para conectar de forma segura y confiable aplicaciones basadas en mensajes y eventos a escala y capacitar a los equipos para innovar y ofrecer experiencias del cliente excepcionales.
Todo lo que está disponible en la oferta estándar más capacidades que proporcionan resiliencia de los datos, opciones de conectividad más amplias y seguridad avanzada para el cifrado y el cumplimiento de auditorías.
Una oferta de IBM MQ Advanced multiinquilino totalmente gestionada. IBM se encargará de las actualizaciones, los parches y muchas de las tareas de gestión operativa de IBM MQ.
Un IBM® MQ Advanced de inquilino único totalmente gestionado que ofrece mayor aislamiento, automatización del despliegue y la capacidad de desplegar administradores de colas de alta disponibilidad.
Planes
Licencia de suscripción de IBM MQ Virtual Processor Core: 277.00 USD (facturación mensual, plazo mínimo de 1 año)
Licencia de suscripción de IBM MQ Advanced Virtual Processor Core: 519.00 USD (facturación mensual, plazo mínimo de 1 año)
Suscripción mensual a IBM MQ SaaS: 6240.00 USD al mes.
Capacidad inicial de la instancia
1 VPC o 70 PVU
1 VPC o 70 PVU
Nivel gratuito (plan Lite) disponible (límite de 10 000 mensajes por mes)
O
1 VPC (de pago)
1 unidad de capacidad (equivalente a 5 VPC)
Unidad métrica
Disponible como:
Unidad de valor del procesador (PVU) (perpetua): una unidad de medida utilizada para diferenciar las licencias de software en tecnologías de procesador distribuido.
Núcleo de procesador virtual (VPC) (mensual): un núcleo de procesador físico, siempre que el servidor no esté particionado para máquinas virtuales, o un núcleo virtual asignado a una máquina virtual.
Disponible como:
Unidad de valor del procesador (PVU) (perpetua): una unidad de medida utilizada para diferenciar las licencias de software en tecnologías de procesador distribuido.
Núcleo de procesador virtual (VPC) (mensual): un núcleo de procesador físico, siempre que el servidor no esté particionado para máquinas virtuales, o un núcleo virtual asignado a una máquina virtual.
Disponible como:
Núcleo de procesador virtual (VPC) (mensual): un núcleo de procesador físico, siempre que el servidor no esté particionado para máquinas virtuales, o un núcleo virtual asignado a una máquina virtual.
La misma métrica de VPC está disponible por hora (a través de la plataforma de IBM Cloud).
Disponible como:
Unidad de capacidad (mensual): es un tipo de capacidad de servicios en la nube seleccionado que se multiplicará por el número especificado de unidades de capacidad requeridas para dicho tipo de capacidad
Nube pública
SÍ
SÍ
IBM® Cloud y AWS
IBM Cloud
IBM MQ Internet Pass-Thru (instalaciones ilimitadas)
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
IBM MQ VPC: 12 meses: 3324 USD
IBM MQ Advanced VPC: 12 meses : 6228 USD
Obtenga protección adicional para los datos, alta disponibilidad y la capacidad de compartir datos en cualquier entorno
Experimente la fiabilidad, seguridad y rendimiento superiores de un servicio de mensajería creado para un mundo de nube híbrida y totalmente gestionado para usted
*Los precios mostrados son indicativos, pueden variar según el país, excluyen los impuestos y aranceles aplicables y están sujetos a la disponibilidad de la solución de productos en cada región.