Gestión de la vegetación con IBM Maximo Application Suite

Adelántese al riesgo derivado de la vegetación: monitoree, analice y actúe de forma proactiva para mejorar la resiliencia operativa

Ilustración de las actividades paso a paso de IBM Maximo Vegetation Management

Convertir el riesgo en resiliencia

Proteger las líneas eléctricas, las centrales eléctricas y otros activos de las empresas de servicios contra la vegetación no deseada es una cuestión de seguridad: la caída de ramas de árboles y la maleza excesiva cerca de las líneas eléctricas pueden provocar apagones, riesgo de incendios forestales y peligros mayores para las personas y los bienes. Las inspecciones manuales tradicionales y los calendarios fijos son ineficaces, reactivos y pasan por alto riesgos críticos. 

IBM® Maximo Vegetation Management transforma los datos de imágenes, analytics e IA en insights aplicables en la práctica, lo que permite a las empresas identificar de forma proactiva las áreas de alto riesgo, ayudando a priorizar la poda de árboles, reducir el riesgo y optimizar el uso de los recursos.
Menor riesgo de interrupciones

Evite las interrupciones mediante la identificación y el tratamiento oportunos de las amenazas derivadas de la vegetación.
Mayor rentabilidad

Reduzca las inspecciones manuales y los costos de mantenimiento de emergencia dando prioridad a las zonas de alto riesgo.
Priorización basada en riesgos

Priorice los activos mediante el uso de indicadores clave de rendimiento (KPI) que hacen un seguimiento del estado de la vegetación y establecen prioridades.
Mantenimiento optimizado

Obtenga insights de los datos y realice un seguimiento de las órdenes de trabajo y la ejecución a través de un producto unificado.

Capacidades clave

Captura de pantalla de los activos de IBM Maximo Vegetation Management
Obtenga insights con el monitoreo remoto de la vegetación

IBM Maximo Vegetation Management ayuda a los gestores y a los stakeholders a comprender mejor el estado actual de la vegetación en un territorio mediante la gestión remota de la misma.

Comprender la altura media y máxima de los árboles es crucial para identificar aquellos que puedan suponer una amenaza para los servicios. También es importante para resumir la invasión de la vegetación en zonas de amortiguamiento definidas alrededor de los activos. La herramienta se escala de forma automática, evaluando el crecimiento de la vegetación en cientos de kilómetros de líneas eléctricas y permitiendo priorizar la poda y eliminación de árboles en corredores, segmentos y zonas de trabajo.
Captura de pantalla de los activos de IBM Maximo Vegetation Management
Personalice los KPI y la puntuación

IBM Maximo Vegetation Management utiliza imágenes por satélite y datos LiDAR para evaluar la extensión de la vegetación a través de KPI y métricas clave, como la distancia a los conductores eléctricos o la invasión de las zonas de amortiguamiento. La solución asigna puntuaciones de riesgo para ayudar a identificar y priorizar los esfuerzos de desbroce. Al combinar estos insights con otras capas de datos, los usuarios pueden crear un plan integrado de gestión de la vegetación, completo con paneles personalizados, alertas, métricas para la toma de decisiones y opciones flexibles de exportación de datos.
Captura de pantalla de los activos de IBM Maximo Vegetation Management
Evalúe las especies de vegetación y los riesgos

La herramienta proporciona insights sobre las especies arbóreas, incluida la identificación de árboles peligrosos que suponen un riesgo de caída, y predice las zonas en las que la poda puede ayudar a proteger las líneas de transmisión y otros activos. Con paneles y alertas personalizables, los responsables de la vegetación pueden optimizar los ciclos de mantenimiento preventivo, reforzar las estrategias proactivas de gestión de activos, responder con rapidez y reducir la dependencia de las costosas inspecciones manuales.
Captura de pantalla del seguimiento de órdenes de trabajo de IBM Maximo Vegetation Management
Gestión de orden de trabajo

IBM Maximo Vegetation Management cuenta con una herramienta unificada de integración de gestión de órdenes de trabajo que ayuda a transformar los insights en acción en un producto unificado que realiza un seguimiento de la ejecución, el cumplimiento y el rendimiento del contratista, todo en un mismo lugar.
Captura de pantalla de los activos de IBM Maximo Vegetation Management
Captura de pantalla de los activos de IBM Maximo Vegetation Management
Captura de pantalla de los activos de IBM Maximo Vegetation Management
Captura de pantalla del seguimiento de órdenes de trabajo de IBM Maximo Vegetation Management
Casos de uso
Energía y servicios públicos

IBM Maximo Vegetation Management permite a las empresas de servicios públicos identificar de forma proactiva las zonas de alto riesgo y los árboles peligrosos situados cerca de activos críticos. Mediante la combinación de imágenes por satélite y LiDAR con la puntuación de riesgos impulsada por IA, la solución localiza la vegetación que supone una mayor amenaza para las líneas de transmisión y distribución. Esto ayuda a los responsables de mantenimiento y operaciones a concentrar los recursos donde más se necesitan, reduciendo los riesgos de interrupción del servicio, mejorando la seguridad y protegiendo la confiabilidad de la red.

Seguros

Con IBM Maximo Vegetation Management, las aseguradoras pueden aprovechar las imágenes por satélite y LiDAR combinadas con la puntuación de riesgos impulsada por IA para obtener insights precisos y actualizados sobre los riesgos derivados de la vegetación en grandes carteras. Esto permite a los suscriptores evaluar el riesgo con mayor precisión, fijar el precio de las pólizas con total seguridad y marcar las propiedades de alto riesgo para una mitigación proactiva. En caso de siniestro, las aseguradoras también pueden utilizar los datos históricos de la vegetación para validar las condiciones previas al siniestro, lo que acelera el proceso de reclamación y reduce el fraude. El resultado es una reducción de las pérdidas, una mayor confianza de los clientes y un rendimiento financiero más sólido.
Transporte

Para las empresas de transporte, la vegetación no controlada puede bloquear las señales, dañar la infraestructura y crear peligros para la seguridad a lo largo de las vías férreas, carreteras y aeropuertos. IBM Maximo Vegetation Management ayuda a monitorear el crecimiento de la vegetación a lo largo de extensos corredores, mediante imágenes por satélite y LiDAR combinadas con la puntuación de riesgos de IA para señalar las zonas que suponen un mayor riesgo. Al priorizar la poda e integrar las órdenes de trabajo para una respuesta más rápida, los operadores de transporte pueden reducir los retrasos, mejorar la seguridad de los pasajeros y de la carga y prolongar la vida útil de las infraestructuras críticas.
Dé los siguientes pasos

Dé los primeros pasos con un recorrido del producto o agende una consulta con un experto de IBM para descubrir cómo puede beneficiarse su organización de Maximo. 

