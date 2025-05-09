Adelántese al riesgo derivado de la vegetación: monitoree, analice y actúe de forma proactiva para mejorar la resiliencia operativa
Proteger las líneas eléctricas, las centrales eléctricas y otros activos de las empresas de servicios contra la vegetación no deseada es una cuestión de seguridad: la caída de ramas de árboles y la maleza excesiva cerca de las líneas eléctricas pueden provocar apagones, riesgo de incendios forestales y peligros mayores para las personas y los bienes. Las inspecciones manuales tradicionales y los calendarios fijos son ineficaces, reactivos y pasan por alto riesgos críticos.
IBM® Maximo Vegetation Management transforma los datos de imágenes, analytics e IA en insights aplicables en la práctica, lo que permite a las empresas identificar de forma proactiva las áreas de alto riesgo, ayudando a priorizar la poda de árboles, reducir el riesgo y optimizar el uso de los recursos.
Evite las interrupciones mediante la identificación y el tratamiento oportunos de las amenazas derivadas de la vegetación.
Reduzca las inspecciones manuales y los costos de mantenimiento de emergencia dando prioridad a las zonas de alto riesgo.
Priorice los activos mediante el uso de indicadores clave de rendimiento (KPI) que hacen un seguimiento del estado de la vegetación y establecen prioridades.
Obtenga insights de los datos y realice un seguimiento de las órdenes de trabajo y la ejecución a través de un producto unificado.
IBM Maximo Vegetation Management permite a las empresas de servicios públicos identificar de forma proactiva las zonas de alto riesgo y los árboles peligrosos situados cerca de activos críticos. Mediante la combinación de imágenes por satélite y LiDAR con la puntuación de riesgos impulsada por IA, la solución localiza la vegetación que supone una mayor amenaza para las líneas de transmisión y distribución. Esto ayuda a los responsables de mantenimiento y operaciones a concentrar los recursos donde más se necesitan, reduciendo los riesgos de interrupción del servicio, mejorando la seguridad y protegiendo la confiabilidad de la red.
Con IBM Maximo Vegetation Management, las aseguradoras pueden aprovechar las imágenes por satélite y LiDAR combinadas con la puntuación de riesgos impulsada por IA para obtener insights precisos y actualizados sobre los riesgos derivados de la vegetación en grandes carteras. Esto permite a los suscriptores evaluar el riesgo con mayor precisión, fijar el precio de las pólizas con total seguridad y marcar las propiedades de alto riesgo para una mitigación proactiva. En caso de siniestro, las aseguradoras también pueden utilizar los datos históricos de la vegetación para validar las condiciones previas al siniestro, lo que acelera el proceso de reclamación y reduce el fraude. El resultado es una reducción de las pérdidas, una mayor confianza de los clientes y un rendimiento financiero más sólido.
Para las empresas de transporte, la vegetación no controlada puede bloquear las señales, dañar la infraestructura y crear peligros para la seguridad a lo largo de las vías férreas, carreteras y aeropuertos. IBM Maximo Vegetation Management ayuda a monitorear el crecimiento de la vegetación a lo largo de extensos corredores, mediante imágenes por satélite y LiDAR combinadas con la puntuación de riesgos de IA para señalar las zonas que suponen un mayor riesgo. Al priorizar la poda e integrar las órdenes de trabajo para una respuesta más rápida, los operadores de transporte pueden reducir los retrasos, mejorar la seguridad de los pasajeros y de la carga y prolongar la vida útil de las infraestructuras críticas.
Dé los primeros pasos con un recorrido del producto o agende una consulta con un experto de IBM para descubrir cómo puede beneficiarse su organización de Maximo.