Poner la seguridad primero con HSE conectado y gestión del trabajo
Los sistemas desconectados, las medidas de seguridad reactivas y los procesos manuales exponen a las organizaciones al riesgo, la ineficiencia y el incumplimiento. A medida que las regulaciones se vuelven más complejas y aumentan las expectativas de operaciones seguras y eficientes, los programas de HSE aislados dejan a las organizaciones vulnerables y lentas para responder.
IBM® Maximo HSE integra los procesos de salud, seguridad y medio ambiente con sus operaciones principales y la gestión del trabajo. Desde la notificación de incidentes y la gestión de emisiones hasta las evaluaciones de riesgos y el seguimiento del cumplimiento, ofrece un enfoque inteligente e integrado para la gestión de la salud, la seguridad y el medio ambiente en toda la empresa.
Los procesos de HSE están totalmente integrados con la gestión del trabajo, lo que hace que la seguridad esté integrada en cada paso de la planificación y ejecución del trabajo.
Gracias a las aplicaciones interconectadas, los usuarios pueden iniciar múltiples actividades desde una única interfaz, lo que les permite acceder rápidamente a la información y realizar acciones de forma inmediata.
IBM® Maximo HSE ofrece flexibilidad en la nube híbrida y herramientas móviles para una gestión de la seguridad fluida y en tiempo real, respaldada por la IA generativa de IBM, watsonx.
Los KPI, las tendencias y los insights están disponibles a través de paneles personalizables y listos para usar, lo que permite tomar decisiones más rápidas e inteligentes y mejorar la eficiencia.
Optimice los permisos, las certificaciones y la ejecución segura del trabajo
IBM Maximo® HSE simplifica los permisos de trabajo, las certificaciones y las evaluaciones de riesgos para garantizar operaciones seguras y conformes. Vincula permisos a órdenes de trabajo e incidentes, soporta bloqueo/etiquetado y rastrea la capacitación para garantizar que solo el personal calificado realice tareas de alto riesgo, protegiendo a las personas y los procesos.
Garantice operaciones seguras, eficientes y documentadas
Respalde operaciones seguras y coherentes con herramientas para traspasos de turnos, rondas de operadores e informes de pérdidas de producción. Los procedimientos vinculados y los registros de los operadores brindan a los equipos una visibilidad completa, lo que ayuda a identificar problemas de manera temprana y a mantener operaciones fluidas y conformes a las normas en cada turno.
Gestione de forma proactiva la seguridad del lugar de trabajo y de los procesos
Permita que sus equipos gestionen incidentes, peligros y riesgos con seguimiento integral, investigaciones y acciones correctivas. Desde la identificación de peligros hasta el control de elusiones, impulsa la responsabilidad y la mejora continua, creando un lugar de trabajo más seguro y en cumplimiento.
Mantener preparado para las auditorías y cumpla con las regulaciones externas
IBM Maximo HSE ayuda a las organizaciones a mantenerse listas para las auditorías y alineadas con los requisitos normativos a través de un sólido conjunto de herramientas de cumplimiento. Optimiza las auditorías, las encuestas y el seguimiento normativo asociando datos clave de cumplimiento con registros de trabajo, activos y seguridad. Las capacidades de gestión de emisiones permiten el monitoreo de emisiones continuas y fugitivas, con paneles integrados para el seguimiento y la acción correctiva.
Controle los cambios con confianza
El proceso de gestión de cambios (MOC) de Maximo HSE supervisa todo el ciclo de vida de los cambios operativos y de ingeniería, desde su inicio y revisión hasta su aprobación, autorización y cierre. Los usuarios pueden iniciar solicitudes de MOC o iniciar cambios directamente desde la aplicación, mediante la asociación de múltiples activos, ubicaciones y elementos de configuración.
Cree una fuerza laboral calificada y que cumpla con las normas
Gestione las habilidades, las certificaciones y la formación en un único lugar para garantizar que solo el personal cualificado realice tareas críticas. Realice un seguimiento de los cursos, valide las competencias y recopile las lecciones aprendidas para cerrar las brechas de conocimientos, reforzar el cumplimiento normativo y apoyar operaciones más seguras.
Las operaciones empresariales impulsan el crecimiento, pero también producen emisiones, por lo que resulta fundamental gestionarlas de manera eficaz. IBM® Maximo Emissions Management permite capturar las emisiones continuas y fugitivas casi en tiempo real, mientras que IBM® Envizi ESG Suite ayuda a calcular, hacer un seguimiento y elaborar informes de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de alcance 1, 2 y 3, y así alinear la eficiencia operativa con la responsabilidad medioambiental.
Comience con un recorrido por el producto o reserve una consulta con un experto de IBM para ver cómo su organización puede beneficiarse de Maximo Application Suite.