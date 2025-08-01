Software de estado, seguridad y medio ambiente (HSE) de Maximo

Poner la seguridad primero con HSE conectado y gestión del trabajo

Maximo Health, Safety and Environment - IBM Maximo Application Suite

Seguridad primero 

Los sistemas desconectados, las medidas de seguridad reactivas y los procesos manuales exponen a las organizaciones al riesgo, la ineficiencia y el incumplimiento. A medida que las regulaciones se vuelven más complejas y aumentan las expectativas de operaciones seguras y eficientes, los programas de HSE aislados dejan a las organizaciones vulnerables y lentas para responder. 

IBM® Maximo HSE integra los procesos de salud, seguridad y medio ambiente con sus operaciones principales y la gestión del trabajo. Desde la notificación de incidentes y la gestión de emisiones hasta las evaluaciones de riesgos y el seguimiento del cumplimiento, ofrece un enfoque inteligente e integrado para la gestión de la salud, la seguridad y el medio ambiente en toda la empresa.
HSE unificado y gestión del trabajo

Los procesos de HSE están totalmente integrados con la gestión del trabajo, lo que hace que la seguridad esté integrada en cada paso de la planificación y ejecución del trabajo.

Capacidades interconectadas

Gracias a las aplicaciones interconectadas, los usuarios pueden iniciar múltiples actividades desde una única interfaz, lo que les permite acceder rápidamente a la información y realizar acciones de forma inmediata.
Más inteligente y escalable

IBM® Maximo HSE ofrece flexibilidad en la nube híbrida y herramientas móviles para una gestión de la seguridad fluida y en tiempo real, respaldada por la IA generativa de IBM, watsonx.
Paneles de control personalizados

Los KPI, las tendencias y los insights están disponibles a través de paneles personalizables y listos para usar, lo que permite tomar decisiones más rápidas e inteligentes y mejorar la eficiencia.
IBM Maximo Emissions Management Haga clic para reproducir el video (1:57 minutos)

Qué puede hacer

Permisos y certificados  Gestión de operaciones Gestionar la seguridad Cumplimiento normativo Gestión del cambio Gestione la competencia

Gestión de emisiones

Las operaciones empresariales impulsan el crecimiento, pero también producen emisiones, por lo que resulta fundamental gestionarlas de manera eficaz. IBM® Maximo Emissions Management permite capturar las emisiones continuas y fugitivas casi en tiempo real, mientras que IBM® Envizi ESG Suite ayuda a calcular, hacer un seguimiento y elaborar informes de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de alcance 1, 2 y 3, y así alinear la eficiencia operativa con la responsabilidad medioambiental.  

Estudios de casos

Descubra cómo The Hub Power Company Limited logró una reducción del 60 % en los tiempos de aprobación de MOC y redujo las investigaciones de incidentes de seguridad en un 20 % con Vea el caso de estudio
Dé el siguiente paso

Comience con un recorrido por el producto o reserve una consulta con un experto de IBM para ver cómo su organización puede beneficiarse de Maximo Application Suite. 

