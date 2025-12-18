IBM Master Data Management

Unifique sus datos de todos los silos en una única fuente de información veraz. Controles, enriquezca y operacionalice los datos maestros para potenciar las decisiones, la IA y el cumplimiento a escala.

Ofrezca e impulse insights más rápido con Master Data 

IBM Master Data Management (MDM) es una plataforma nativa de la nube infundida con IA que unifica y gobierna los datos en todos los dominios. Elimina los silos de datos, crea una única fuente de verdad y utiliza el machine learning para la resolución de entidades y el descubrimiento de relaciones. Con un despliegue flexible (SaaS, on premises, híbrido), interfaces de código bajo y API abiertas, IBM MDM ofrece datos confiables para acelerar la transformación digital y permitir decisiones seguras.
Beneficios
Coincide y gestiona datos multidominio

Combina de forma inteligente los registros asociados para crear vistas precisas y unificadas de clientes, organizaciones, ubicaciones y más, apoyando a nuestros clientes a medida que aumentan su base de datos.
Proporciona datos fiables y precisos para IA y operaciones críticas

Llevar la gestión de dispositivos móviles (MDM) operativa como servicio, en la nube y on premises, entregando datos adaptados a los requisitos empresariales para casos de uso efectivos de IA y para impulsar las operaciones diarias.
Aumente la productividad y acelere la toma de decisiones

Permita a los equipos acceder de forma rápida y segura a datos maestros fiables y casi en tiempo real. IBM MDM permite a las organizaciones cargar, publicar y configurar datos mediante herramientas intuitivas sin código, eliminando cuellos de botella técnicos.

Desafíos que resolvemos

Desglosar los silos de datos

Utiliza la coincidencia impulsada por machine learning (ML) para unificar los datos entre silos, creando vistas confiables de 360° de las entidades.

 Desentrañe relaciones de datos complejas

Identifica y gestiona las relaciones entre entidades para crear vistas completas y conectadas.

 Aplicar la gobernanza de datos

Proporciona herramientas de administración integradas con registros de auditoría y orientación de machine learning (ML) para las decisiones de emparejamiento.

 Desplegar con escalabilidad y rendimiento

Arquitectura escalable basada en SaaS optimizada para velocidad y agilidad.

Creado para la era de la IA

IBM Master Data Management aporta inteligencia artificial directamente a su base de datos. Su machine learning integrado perfecciona continuamente la precisión y permite a los usuarios empresariales gestionar, refinar y mantener fácilmente información precisa, completa y de confianza en toda la empresa. IBM MDM transforma los datos estáticos en un activo vivo de aprendizaje que acelera la automatización inteligente y la toma de decisiones segura.
Emparejamiento impulsado por machine learning (ML)

Encuentra y fusiona automáticamente registros relacionados en todos los sistemas mediante el uso de modelos de machine learning entrenados. Reduce los duplicados, aumenta la calidad de los datos y se adapta a los patrones cambiantes a medida que llegan nuevos datos.
Base de confianza para la IA

Proporciona datos maestros coherentes y controlados para impulsar los analytics, la automatización y la toma de decisiones basada en datos en toda la empresa.

