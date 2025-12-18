IBM Master Data Management (MDM) es una plataforma nativa de la nube infundida con IA que unifica y gobierna los datos en todos los dominios. Elimina los silos de datos, crea una única fuente de verdad y utiliza el machine learning para la resolución de entidades y el descubrimiento de relaciones. Con un despliegue flexible (SaaS, on premises, híbrido), interfaces de código bajo y API abiertas, IBM MDM ofrece datos confiables para acelerar la transformación digital y permitir decisiones seguras.