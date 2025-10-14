Transforme su empresa con una solución de gestión de dispositivos móviles (MDM) preparada para el futuro
IBM MaaS360 Fast Start está especialmente diseñado para pequeñas y medianas empresas. Esta solución de gestión de dispositivos móviles (MDM) ofrece una experiencia optimizada e intuitiva para incorporar rápidamente teléfonos y tabletas iOS y Android, aplicar ajustes de seguridad y distribuir aplicaciones, todo ello en cuestión de minutos.
Ponga en marcha los iPhones y Androids de su equipo en cuestión de minutos con un registro sencillo y automatizado.
Obtenga protección desde el primer día con políticas preestablecidas que siguen las mejores prácticas de la industria, sin necesidad de conocimientos de TI.
Controle los dispositivos, actualice la configuración y comparta aplicaciones desde un sencillo panel que cualquiera puede utilizar.
Añada nuevos dispositivos y características siempre que los necesite, sin tiempo de inactividad ni molestias adicionales.
|Detalles
Navegadores compatibles
IBM MaaS360 Fast Start es compatible con la versión actual y también con las dos últimas versiones (excepto Internet Explorer) de los siguientes navegadores:
Información de agentes iOS
IBM MaaS360 Fast Start para iOS 15.0 o posterior
Información de agentes Android
IBM MaaS360 Fast Start para Android 7.0 o posterior