IBM® MaaS360 Fast Start

Transforme su empresa con una solución de gestión de dispositivos móviles (MDM) preparada para el futuro

Gestión de dispositivos móviles sencilla e intuitiva

IBM MaaS360 Fast Start está especialmente diseñado para pequeñas y medianas empresas. Esta solución de gestión de dispositivos móviles (MDM) ofrece una experiencia optimizada e intuitiva para incorporar rápidamente teléfonos y tabletas iOS y Android, aplicar ajustes de seguridad y distribuir aplicaciones, todo ello en cuestión de minutos.

Configuración rápida, sin dolores de cabeza

Ponga en marcha los iPhones y Androids de su equipo en cuestión de minutos con un registro sencillo y automatizado.
Seguridad integrada en la que puede confiar

Obtenga protección desde el primer día con políticas preestablecidas que siguen las mejores prácticas de la industria, sin necesidad de conocimientos de TI.
Fácil de manejar, fácil de ampliar

Controle los dispositivos, actualice la configuración y comparta aplicaciones desde un sencillo panel que cualquiera puede utilizar.
Escala con su negocio

Añada nuevos dispositivos y características siempre que los necesite, sin tiempo de inactividad ni molestias adicionales.

Adopte el futuro de la gestión de dispositivos móviles (MDM)

Descubra lo que IBM MaaS360 Fast Start puede hacer por su empresa
  • Despliegue sin contacto: los dispositivos se inscriben automáticamente cuando los usuarios empiezan a utilizarlos
  • Gestión y seguridad de dispositivos: las configuraciones de seguridad básicas esenciales se aplican en todos los dispositivos
  • Distribución de aplicaciones: despliegue de aplicaciones compradas por volumen en un solo paso
  • Acceso a recursos empresariales: para facilitar WiFi, VPN y correo electrónico para el acceso de los usuarios
  • Soporte remoto: bloquee, localice y borre dispositivos
  • Soporte amplio para dispositivos y aplicaciones: móviles o tabletas iOS y Android, así como aplicaciones de Apple Store y Google Play

Configuración sencilla en 3 pasos

Agregue dispositivos rápidamente gracias a la configuración guiada

Fast Start simplifica la configuración con ayuda paso a paso para iOS y Android, un claro seguimiento del progreso y videos de asistencia integrados, para que pueda poner en marcha los dispositivos rápidamente sin necesidad de conocimientos de TI.
Personalice la configuración de seguridad con facilidad

Seleccione el nivel de seguridad entre perfiles predefinidos básicos, intermedios y avanzados que ofrecen una experiencia de usuario (UX) sencilla para el acceso a recursos empresariales para VPN, WiFi y correo electrónico, y que pueden modificarse a su gusto.  
Distribución fluida de aplicaciones para todos los dispositivos

Disponga fácilmente de las aplicaciones adecuadas en cada dispositivo con un solo clic: fácil de gestionar, despliegue automático y disponibilidad inmediata para nuevos dispositivos.  

Requisitos del sistema

Detalles  

Navegadores compatibles

 

IBM MaaS360 Fast Start es compatible con la versión actual y también con las dos últimas versiones (excepto Internet Explorer) de los siguientes navegadores:

  • Google Chrome - 127
  • Firefox - 126
  • Safari - 17
  • Opera - 53
  • Microsoft Edge - 105

Información de agentes iOS

 

IBM MaaS360 Fast Start para iOS 15.0 o posterior

 

Información de agentes Android

 

IBM MaaS360 Fast Start para Android 7.0 o posterior

 

