Reduzca el riesgo de software de código abierto con la corrección de vulnerabilidades validada de nivel empresarial.
Lightwell amplía el modelo probado de Red Hat de mantenimiento de código abierto empresarial proporcionando acceso a correcciones y mitigaciones de seguridad mucho más allá de su footprint tradicional de producto.
Respaldado por una fuerza global de más de 20 000 ingenieros dedicados, Lightwell establece un nuevo modelo para identificar, validar y corregir vulnerabilidades en software de código abierto.
Las aplicaciones modernas dependen de cadenas de suministro de código abierto profundas e interconectadas. La mayoría de las empresas no pueden seguir el ritmo del volumen, la complejidad y la velocidad del riesgo. El descubrimiento de vulnerabilidades impulsado por IA está acelerando el volumen y la velocidad de las CVE, ampliando una brecha de corrección ya insostenible.
Refleja el volumen cada vez mayor de vulnerabilidades de software que se hacen públicas.
El software de código abierto sustenta la infraestructura empresarial moderna.
El modelo Mythos Preview identificó casi 3900 vulnerabilidades de gravedad alta o crítica solo en software de código abierto.
Lightwell Network proporciona acceso anual consolidado a las correcciones y mitigaciones de seguridad de Lightwell para vulnerabilidades de código abierto elegibles, lo cual permite la corrección en todo el ecosistema de aplicaciones a medida que se expande la cobertura. Los clientes acceden al registro de Lightwell a través de sus flujos de trabajo de entrega de software existentes.
Lightwell Clearinghouse Premier representa nuestros esfuerzos más amplios para asegurar la cadena de suministro de software de código abierto en todas las industrias, comenzando con la infraestructura crítica preseleccionada de EE. UU.
Lightwell Clearinghouse Premier ofrece todos los beneficios de Lightwell Network, además de acceso a los informes y la corrección de vulnerabilidades para versiones de paquetes específicas de cada miembro, así como a una novedosa gestión de la verificación y divulgación de vulnerabilidades.
Lightwell combina una cobertura integral de la cadena de suministro de software con ingeniería aumentada por IA y una profunda experiencia en código abierto para ofrecer seguridad confiable y lista para la empresa a escala global. El enfoque inicial del ecosistema incluye Maven/Java, donde las industrias reguladas tienen la mayor necesidad de corrección de versiones ancladas, con una expansión planificada en PyPI, npm, Go, entre otros.
El soporte va más allá de la infraestructura y se extiende a toda la cadena de suministro de software, incluyendo ecosistemas de lenguajes como Java, plataformas de datos y streaming como Kafka, herramientas de construcción y marcos de IA, y las dependencias transitivas integradas en aplicaciones empresariales.
Un equipo global trabaja junto con herramientas avanzadas de IA para ofrecer mantenimiento conjunto ascendente, clasificación de vulnerabilidades, parches seguros, endurecimiento de dependencias, ingeniería de lanzamiento y distribución confiable de paquetes listos para producción.
Lightwell conecta las comunidades de código abierto ascendentes con los entornos empresariales descendentes, contribuyendo con arreglos ascendentes para que el software esté listo para la empresa sin fragmentación ni retrasos.
Cree la visibilidad necesaria para establecer una base sólida para Lightwell.
IBM Security Services ayuda a las organizaciones a descubrir vulnerabilidades, configuraciones erróneas, deficiencias de control y dependencias ocultas en infraestructuras, aplicaciones, identidades, datos y entornos de la nube. Al establecer una comprensión clara del riesgo actual, las organizaciones pueden entrar en Lightwell con el contexto necesario para lograr resultados significativos.
Aborde las debilidades críticas antes de que se conviertan en barreras para la transformación.
IBM Security Services ayuda a las organizaciones a priorizar y corregir vulnerabilidades, cerrar brechas de control y reducir el riesgo cibernético mediante estrategias de corrección basadas en riesgos. Este trabajo fundamental mejora la postura de seguridad y prepara el entorno para una gestión de riesgos más avanzada y continua a través de Lightwell.
Cree los controles y la gobernanza necesarios para el éxito a largo plazo.
IBM ayuda a las organizaciones a fortalecer la seguridad en identidades, redes, aplicaciones, datos y entornos de la nube mediante el endurecimiento, la segmentación, la gobernanza y las estrategias de defensa. Estas capacidades establecen la base de seguridad resiliente necesaria para aprovechar plenamente el valor de Lightwell.
Desarrolle los procesos de seguridad y mejore la preparación organizacional.
IBM Security Services ayuda a las organizaciones a mejorar la visibilidad, fortalecer los procesos operativos, validar las capacidades de seguridad y alinear a los equipos alrededor de una estrategia de seguridad coherente. Esta preparación permite a las organizaciones acelerar la adopción y obtener un valor más rápido de Lightwell.
Prepárese para la próxima generación de riesgo cibernético y resiliencia.
IBM ayuda a las organizaciones a modernizar las operaciones de seguridad mediante insights habilitados por IA, automatización y prácticas avanzadas de seguridad. Al establecer las personas, procesos y tecnologías necesarias para operar en un entorno de amenazas cada vez más impulsado por IA, las organizaciones están mejor posicionadas para aprovechar todas las capacidades de Lightwell.
El esfuerzo de preparación para Lightwell puede ser significativo. Podemos ayudarle con un enfoque personalizado que refleje dónde se encuentra hoy y hacia dónde debe ir.
El diagnóstico de resiliencia cibernética de IA le ayuda a impulsar su camino hacia la transformación. Comience con una evaluación de descubrimiento de 2 semanas y llévese una exposición al riesgo priorizada que mapea su superficie de ataque real, activa las protecciones contra las principales exposiciones y deja a su equipo con un playbook de corrección y un marco para la validación continua.
Con Lightwell, su organización puede reducir los retrasos en las vulnerabilidades, corregir las CVE sin actualizaciones forzadas y mantener la estabilidad en entornos certificados.
Entregue parches firmados listos para producción con SLA mientras contribuye con arreglos ascendentes para fortalecer el ecosistema más amplio.