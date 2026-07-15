Lightwell

Reduzca el riesgo de software de código abierto con la corrección de vulnerabilidades validada de nivel empresarial.

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lámpara circular

¿Qué es Lightwell?

Lightwell amplía el modelo probado de Red Hat de mantenimiento de código abierto empresarial proporcionando acceso a correcciones y mitigaciones de seguridad mucho más allá de su footprint tradicional de producto.

Respaldado por una fuerza global de más de 20 000 ingenieros dedicados, Lightwell establece un nuevo modelo para identificar, validar y corregir vulnerabilidades en software de código abierto.

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Dos empleados que trabajan en computadoras portátiles.
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Un empleador trabajando en una sala de servidores
IBM Security Services ayuda a las empresas a poner en funcionamiento Lightwell y fortalecer la resiliencia cibernética
IBM Security Services ayuda a las organizaciones a descubrir, priorizar y reducir el riesgo de la cadena de suministro de software de código abierto, construyendo la base necesaria para adoptar y aprovechar al máximo el valor de las capacidades de corrección de vulnerabilidades de código abierto impulsadas por IA de Lightwell.
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Una mujer escribiendo en una pizarra
IBM y Red Hat comprometen 5000 millones de dólares para redefinir el futuro del código abierto en la era de la IA
Project Lightwell establece un centro de confianza para empresas de software de código abierto con un nuevo modelo impulsado por IA para proteger la cadena de suministro de software
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Varios empleadores que trabajan
IBM, Red Hat y Palo Alto Networks amplían Project Lightwell para ayudar a las organizaciones a responder a las vulnerabilidades de software
La colaboración combina el descubrimiento de vulnerabilidades, la aplicación de parches virtuales y la corrección de software para ayudar a las organizaciones a reducir el tiempo entre el descubrimiento de vulnerabilidades y la protección.

El desafío de la corrección impulsada por IA

Las aplicaciones modernas dependen de cadenas de suministro de código abierto profundas e interconectadas. La mayoría de las empresas no pueden seguir el ritmo del volumen, la complejidad y la velocidad del riesgo. El descubrimiento de vulnerabilidades impulsado por IA está acelerando el volumen y la velocidad de las CVE, ampliando una brecha de corrección ya insostenible.
581 Las bases de código auditadas contienen 581 vulnerabilidades en promedio1

Refleja el volumen cada vez mayor de vulnerabilidades de software que se hacen públicas.

 >90 % Más del 90 % de empresas de Fortune 500 dependen de OSS2

El software de código abierto sustenta la infraestructura empresarial moderna.

 3900 Casi 3900 vulnerabilidades identificadas3

El modelo Mythos Preview identificó casi 3900 vulnerabilidades de gravedad alta o crítica solo en software de código abierto.

Cómo funciona Lightwell

Corrección de vulnerabilidades sin interrumpir la producción

Lightwell está diseñado para resolver uno de los problemas más difíciles del software empresarial: arreglar vulnerabilidades sin afectar lo que ya está en producción.

Lightwell está estructurado como una suscripción anual. Incluye el modelo Lightwell Network, actualmente disponible, y el modelo Lightwell Clearinghouse Premier para clientes preseleccionados en áreas de infraestructura crítica, con planes para un lanzamiento más amplio en el futuro.

Los clientes acceden a las correcciones de Lightwell a través de los repositorios de Lightwell y las integran en sus procesos de compilación existentes junto con los repositorios públicos de código abierto que utilizan hoy en día.
Una persona usando una computadora portátil en una sala de control
Ofertas actuales Lightwell Network

Lightwell Network proporciona acceso anual consolidado a las correcciones y mitigaciones de seguridad de Lightwell para vulnerabilidades de código abierto elegibles, lo cual permite la corrección en todo el ecosistema de aplicaciones a medida que se expande la cobertura. Los clientes acceden al registro de Lightwell a través de sus flujos de trabajo de entrega de software existentes.

 Lightwell Clearinghouse Premier

Lightwell Clearinghouse Premier representa nuestros esfuerzos más amplios para asegurar la cadena de suministro de software de código abierto en todas las industrias, comenzando con la infraestructura crítica preseleccionada de EE. UU.

Lightwell Clearinghouse Premier ofrece todos los beneficios de Lightwell Network, además de acceso a los informes y la corrección de vulnerabilidades para versiones de paquetes específicas de cada miembro, así como a una novedosa gestión de la verificación y divulgación de vulnerabilidades.

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Trabajar juntos para proteger su empresa y el software de código abierto

Proteger la cadena de suministro de software de código abierto requiere un ecosistema que extienda estos arreglos a los pipelines de desarrollo activos. Lightwell se amplía con un ecosistema sólido y creciente de tecnología y socios de despliegue.

Mediante la colaboración con líderes de la industria, Lightwell ofrece una verdadera defensa orquestada, permitiendo que las reglas de red, los entornos de la nube y las pipelines de despliegue se actualicen simultáneamente cuando un arreglo esté listo.
Dos personas revisan una tableta mientras otra persona trabaja en una computadora en una oficina centrada en la tecnología con servidores en segundo plano

Cobertura de lote completo

Lightwell combina una cobertura integral de la cadena de suministro de software con ingeniería aumentada por IA y una profunda experiencia en código abierto para ofrecer seguridad confiable y lista para la empresa a escala global. El enfoque inicial del ecosistema incluye Maven/Java, donde las industrias reguladas tienen la mayor necesidad de corrección de versiones ancladas, con una expansión planificada en PyPI, npm, Go, entre otros.
Cobertura de código abierto de extremo a extremo

El soporte va más allá de la infraestructura y se extiende a toda la cadena de suministro de software, incluyendo ecosistemas de lenguajes como Java, plataformas de datos y streaming como Kafka, herramientas de construcción y marcos de IA, y las dependencias transitivas integradas en aplicaciones empresariales.

 20 000 ingenieros impulsados por IA

Un equipo global trabaja junto con herramientas avanzadas de IA para ofrecer mantenimiento conjunto ascendente, clasificación de vulnerabilidades, parches seguros, endurecimiento de dependencias, ingeniería de lanzamiento y distribución confiable de paquetes listos para producción.

 Modelo de seguridad en la fase inicial de la producción

Lightwell conecta las comunidades de código abierto ascendentes con los entornos empresariales descendentes, contribuyendo con arreglos ascendentes para que el software esté listo para la empresa sin fragmentación ni retrasos.

Servicios de seguridad para Lightwell

Cree la visibilidad necesaria para establecer una base sólida para Lightwell.

IBM Security Services ayuda a las organizaciones a descubrir vulnerabilidades, configuraciones erróneas, deficiencias de control y dependencias ocultas en infraestructuras, aplicaciones, identidades, datos y entornos de la nube. Al establecer una comprensión clara del riesgo actual, las organizaciones pueden entrar en Lightwell con el contexto necesario para lograr resultados significativos.

Imagen de un momento espontáneo durante una reunión de grupo en una oficina moderna.

Aborde las debilidades críticas antes de que se conviertan en barreras para la transformación.

IBM Security Services ayuda a las organizaciones a priorizar y corregir vulnerabilidades, cerrar brechas de control y reducir el riesgo cibernético mediante estrategias de corrección basadas en riesgos. Este trabajo fundamental mejora la postura de seguridad y prepara el entorno para una gestión de riesgos más avanzada y continua a través de Lightwell.

Un operador técnico de la sala de monitoreo observa la estabilidad del sistema. Está rodeado de pantallas que muestran datos técnicos.

Cree los controles y la gobernanza necesarios para el éxito a largo plazo.

IBM ayuda a las organizaciones a fortalecer la seguridad en identidades, redes, aplicaciones, datos y entornos de la nube mediante el endurecimiento, la segmentación, la gobernanza y las estrategias de defensa. Estas capacidades establecen la base de seguridad resiliente necesaria para aprovechar plenamente el valor de Lightwell.

Un peligroso equipo de hackers usa una poderosa computadora para espiar al gobierno. Violación de seguridad.

Desarrolle los procesos de seguridad y mejore la preparación organizacional.  

IBM Security Services ayuda a las organizaciones a mejorar la visibilidad, fortalecer los procesos operativos, validar las capacidades de seguridad y alinear a los equipos alrededor de una estrategia de seguridad coherente. Esta preparación permite a las organizaciones acelerar la adopción y obtener un valor más rápido de Lightwell.

Defensa del Reino Unido: operador militar que monitorea información de batalla en una sala de control con pantallas y pantallas, futuro ejército y concepto de seguridad

Prepárese para la próxima generación de riesgo cibernético y resiliencia.

IBM ayuda a las organizaciones a modernizar las operaciones de seguridad mediante insights habilitados por IA, automatización y prácticas avanzadas de seguridad. Al establecer las personas, procesos y tecnologías necesarias para operar en un entorno de amenazas cada vez más impulsado por IA, las organizaciones están mejor posicionadas para aprovechar todas las capacidades de Lightwell.

Un hombre trabajando con varias pantallas

Comience donde se encuentra con el diagnóstico de resiliencia cibernética de IA para Lightwell

El esfuerzo de preparación para Lightwell puede ser significativo. Podemos ayudarle con un enfoque personalizado que refleje dónde se encuentra hoy y hacia dónde debe ir.  

El diagnóstico de resiliencia cibernética de IA le ayuda a impulsar su camino hacia la transformación. Comience con una evaluación de descubrimiento de 2 semanas y llévese una exposición al riesgo priorizada que mapea su superficie de ataque real, activa las protecciones contra las principales exposiciones y deja a su equipo con un playbook de corrección y un marco para la validación continua.

 Aprenda más
Proteja su cadena de suministro de software

Con Lightwell, su organización puede reducir los retrasos en las vulnerabilidades, corregir las CVE sin actualizaciones forzadas y mantener la estabilidad en entornos certificados.  

Entregue parches firmados listos para producción con SLA mientras contribuye con arreglos ascendentes para fortalecer el ecosistema más amplio.

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