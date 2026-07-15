Lightwell amplía el modelo probado de Red Hat de mantenimiento de código abierto empresarial proporcionando acceso a correcciones y mitigaciones de seguridad mucho más allá de su footprint tradicional de producto.

Respaldado por una fuerza global de más de 20 000 ingenieros dedicados, Lightwell establece un nuevo modelo para identificar, validar y corregir vulnerabilidades en software de código abierto.