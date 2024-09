Recomendamos encarecidamente que instale Lift CLI en una máquina Linux con instalación de cliente Db2. Esto mejora significativamente el rendimiento general. Cuando Lift CLI no detecta el cliente Db2, se utiliza una estrategia de extracción diferente y puede notar un menor rendimiento de extracción. Un mensaje en la consola "Lift is extracting data at sub-light speeds. You can improve extraction time by installing and configuring the Db2 client. For more information, visit http://ibm.biz/BdZcFp" (enlace externo a IBM) se imprime cuando el cliente Db2 no está disponible en la máquina donde está instalado Lift CLI.