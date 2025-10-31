Las aplicaciones modernas son dinámicas, están ampliamente distribuidas y se basan en una combinación interconectada de infraestructura y tecnología a través de la nube híbrida y la multinube. Sin embargo, muchas organizaciones operan con equipos, herramientas y datos aislados, lo que es exactamente lo opuesto a “dinámico”.
IBM Instana Observability es el estándar de oro en la prevención de incidentes. Encontrará visibilidad automatizada de pila completa, detalle de un segundo y notificación de tres segundos. Yendo más allá de las soluciones tradicionales de APM, IBM Instana extiende la observabilidad a todos los equipos, por lo que cualquier persona en DevOps, ingeniería de confiabilidad de sitios (SRE), ingeniería de plataforma, ITOps y desarrollo puede obtener los datos que desea con el contexto que necesita.
IBM Turbonomic es una plataforma de rendimiento y optimización de costos para el sector público, privado y en la nube híbrida que proporciona paquete, conjunto, lote completo-visualización, automatización inteligente e impulsado por IA Insight. Con Turbonomic, puedes:
Automatice continuamente las acciones críticas en tiempo real sin intervención humana
Entregue de forma proactiva la computación, el almacenamiento y los recursos de red más eficientes en toda su pila
Evite el aprovisionamiento excesivo de Recursos en su entorno cloud
Aumente el retorno de la inversión (ROI) y reduzca su factura de cloud empleando solo lo que necesita
Turbonomic admite la detección de aplicaciones gestionadas por la plataforma Instana . Turbonomic incluye la información descubierta sobre estas aplicaciones en sus cálculos para el estado del entorno y la recomendación de acción.
Puede maximizar el beneficio de Turbonomic y Instana configurando una integración bidireccional. Para hacer esto, debe configurar Turbonomic para obtener datos de Instana (enumerados anteriormente); y, a continuación, configure Instana mediante el sensor Turbonomic para recibir datos (o acciones) de Turbonomic. Después de instalar el agente de Instana, debe habilitar el sensor Turbonomic en el archivo de configuración del agente. A continuación, puede ver las accionesrelacionadas con el rendimiento desde Turbonomic en el Instana interfaz de usuario (IU).
El sensor Turbonomic sondea las API Turbonomic cada 10 minutos para recuperar las acciones ejecutadas y recomendadas. El sensor emplea una clave única (SnapshotID) para vincular entidades Instana con las acciones Turbonomic correspondientes.
Correlate las acciones recomendadas de Turbo con un incidente de Instana en curso: Turbonomic propone acciones recomendadas para aumentar el rendimiento de las entidades que se supervisan a través de Instana. A continuación, Instana recupera estas acciones y las correlaciona con los incidentes en curso. Este flujo de trabajo permite a los SRE corregir rápidamente el incidente en curso.
Analice el impacto de una acción en la entidad KPI: Una vez que se ejecutan las acciones recomendadas en Turbonomic, estas acciones se muestran junto con el KPI de la entidad subyacente. Esto proporciona visibilidad directa de cómo las acciones afectaron el rendimiento de la entidad.
Comentarios Historia de la acción: Un registro de auditoría de las acciones ejecutadas se puede ver en Instana en la pestaña Automatización > Historial de acciones .
Aprende más sobre cómo primeros pasos con Instana y Turbonomic rendimiento y configuración.