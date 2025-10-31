Puede maximizar el beneficio de Turbonomic y Instana configurando una integración bidireccional. Para hacer esto, debe configurar Turbonomic para obtener datos de Instana (enumerados anteriormente); y, a continuación, configure Instana mediante el sensor Turbonomic para recibir datos (o acciones) de Turbonomic. Después de instalar el agente de Instana, debe habilitar el sensor Turbonomic en el archivo de configuración del agente. A continuación, puede ver las accionesrelacionadas con el rendimiento desde Turbonomic en el Instana interfaz de usuario (IU).

El sensor Turbonomic sondea las API Turbonomic cada 10 minutos para recuperar las acciones ejecutadas y recomendadas. El sensor emplea una clave única (SnapshotID) para vincular entidades Instana con las acciones Turbonomic correspondientes.