Cree un módulo de aleatorización para acceder a segmentos de bases de datos de forma directa o secuencial.

Descripción general

IBM IMS Sequential Randomizer Generator for z/OS genera un módulo de aleatorización que proporciona acceso a segmentos de Hierarchical Direct Access Method (HDAM), Data Entry Database (DEDB) o Partitioned HDAM (PHDAM) de forma directa o secuencial. El procesamiento secuencial de bases de datos ofrece simplicidad en el almacenamiento de datos y rapidez y eficiencia al manejar grandes volúmenes de datos.
Acceso directo eficiente

Permite el acceso a bases de datos HDAM y DEDB en secuencia de clave lógica sin sacrificar sus eficientes capacidades de acceso directo.
Distribución optimizada

Ajusta el módulo de aleatorización si el número de sinónimos o el intervalo de control (CI)/utilización de bloques supera el valor especificado por el usuario, y controla el número de sinónimos de segmentos raíz en una base de datos.
Monitoreo del módulo

Utiliza las estadísticas proporcionadas en los informes del Sequential Randomizer Generator para monitorear la eficiencia del módulo de aleatorización.
Controle los costos

Los archivos se pueden almacenar en cintas magnéticas, una alternativa de almacenamiento de bajo costo.

Productos relacionados

IMS Transaction Manager Solution Pack for z/OS
Obtenga las herramientas que necesita para supervisar y gestionar eficazmente su entorno IMS Transaction Manager.
IMS Tools
Mejore el rendimiento de sus sistemas IMS con herramientas de gestión de transacciones y bases de datos específicas de la aplicación y bajo demanda.
IMS Database Solution Pack for z/OS
Apoye reorganizaciones de bases de datos en línea para respaldar la disponibilidad 24x7 y gestione bases de datos IMS y HALDB con todas las funciones.
IMS Recovery Solution Pack for z/OS
Utilice una suite de software que proporciona una solución integrada para la copia de seguridad y recuperación simultáneas de múltiples conjuntos de datos y áreas de ruta rápida.

Recursos

Documentación de IBM
Obtenga información sobre cómo mantener y utilizar el producto.
Preguntas frecuentes sobre los paquetes de soluciones de IMS Tools
Obtenga respuestas y consejos para una configuración óptima de IMS Tools Solution Packs
Documentación del producto IMS Tools
Publicación de productos de IMS Tools, directorios de programas y otro contenido técnico relacionado en formato PDF.
Lista de reproducción de video de IMS Tools
Esta lista de videos incluye demostraciones y webcasts de IBM IMS y productos y tecnologías relacionados.
