Cree un módulo de aleatorización para acceder a segmentos de bases de datos de forma directa o secuencial.
IBM IMS Sequential Randomizer Generator for z/OS genera un módulo de aleatorización que proporciona acceso a segmentos de Hierarchical Direct Access Method (HDAM), Data Entry Database (DEDB) o Partitioned HDAM (PHDAM) de forma directa o secuencial. El procesamiento secuencial de bases de datos ofrece simplicidad en el almacenamiento de datos y rapidez y eficiencia al manejar grandes volúmenes de datos.
Permite el acceso a bases de datos HDAM y DEDB en secuencia de clave lógica sin sacrificar sus eficientes capacidades de acceso directo.
Ajusta el módulo de aleatorización si el número de sinónimos o el intervalo de control (CI)/utilización de bloques supera el valor especificado por el usuario, y controla el número de sinónimos de segmentos raíz en una base de datos.
Utiliza las estadísticas proporcionadas en los informes del Sequential Randomizer Generator para monitorear la eficiencia del módulo de aleatorización.
Los archivos se pueden almacenar en cintas magnéticas, una alternativa de almacenamiento de bajo costo.