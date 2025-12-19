IBM IMS Sequential Randomizer Generator for z/OS genera un módulo de aleatorización que proporciona acceso a segmentos de Hierarchical Direct Access Method (HDAM), Data Entry Database (DEDB) o Partitioned HDAM (PHDAM) de forma directa o secuencial. El procesamiento secuencial de bases de datos ofrece simplicidad en el almacenamiento de datos y rapidez y eficiencia al manejar grandes volúmenes de datos.