IMS Online Reorganization Facility for z/OS

Las bases de datos IMS se pausan brevemente para permitir que los búferes de la base de datos se vacíen en los conjuntos de datos de las bases de datos IMS. Esto garantiza que las últimas actualizaciones se capturen en los conjuntos de datos originales de la base de datos IMS. Después, los conjuntos de datos originales de las bases de datos IMS se copian a los conjuntos de datos en la sombra de la bases de datos IMS. Cuando se completa esta copia, se realiza una segunda pausa breve para capturar las actualizaciones que se realizaron en los conjuntos de datos de las bases de datos IMS originales. Estas actualizaciones también se aplican a los conjuntos de datos en la sombra.