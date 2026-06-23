Reorganice las bases de datos de IMS mientras permanecen en línea
IBM IMS Online Reorganization Facility for z/OS reorganiza muchos tipos de bases de datos IMS mientras permanecen accesibles para las aplicaciones. Con este producto, el administrador de bases de datos IMS (DBA) ahora puede reorganizar una base de datos IMS sin interrumpir el acceso completo de las aplicaciones IMS a la base de datos.
Reorganice una base de datos IMS
IMS Online Reorganization Facility for z/OS maneja todas las tareas necesarias para reorganizar una base de datos IMS, incluyendo: descargar y volver a cargar los datos, resolver los prefijos de la base de datos, reconstruir la indexación secundaria, validar los punteros de la base de datos y copiar la imagen de la base de datos reorganizada.
Obtenga todos los procedimientos de reorganización necesarios en un solo paso, eliminando la necesidad de intervención del operador durante la reorganización y después de que esta finalice.
Reduzca el tiempo de inactividad de las bases de datos de horas a segundos, mejorando así la disponibilidad de las bases de datos para aplicaciones que operan las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año.
Reorganice los tipos de bases de datos HDAM, HIDAM, HISAM, SHISAM, PHDAM y PHIDAM.
Proteja los datos confidenciales con encriptación generalizada IBM® Z y los controles de acceso sin cambios de código.
IBM® IMS Online Reorganization Facility for z/OS analiza y evalúa las condiciones de gestión del espacio en comparación con las políticas definidas por el usuario para determinar cuándo se han violado los umbrales. Detecta problemas antes de que puedan afectar negativamente a las aplicaciones IMS. Puede programar cuándo desea reorganizar las bases de datos en línea mediante la predefinición de una ventana de reorganización en línea, lo que ayuda a ahorrar recursos de DBA, tiempo de CPU y aumentar la disponibilidad de la base de datos.
La fase de verificación es la primera fase del proceso de reorganización en línea. IMS Online Reorganization Facility for z/OS utiliza esta fase para validar que la base de datos IMS se puede reorganizar. La herramienta comprueba los niveles de lanzamiento y componentes de IMS, el registro DBRC y las definiciones DBD de la base de datos, las declaraciones de control de la herramienta y los conjuntos de datos en la sombra y temporales están asignados correctamente. La reorganización continúa si este paso de verificación se completa correctamente.
Las bases de datos IMS se pausan brevemente para permitir que los búferes de la base de datos se vacíen en los conjuntos de datos de las bases de datos IMS. Esto garantiza que las últimas actualizaciones se capturen en los conjuntos de datos originales de la base de datos IMS. Después, los conjuntos de datos originales de las bases de datos IMS se copian a los conjuntos de datos en la sombra de la bases de datos IMS. Cuando se completa esta copia, se realiza una segunda pausa breve para capturar las actualizaciones que se realizaron en los conjuntos de datos de las bases de datos IMS originales. Estas actualizaciones también se aplican a los conjuntos de datos en la sombra.
Una vez que se crean los conjuntos de datos de las bases de datos en la sombra de IMS, se descargan con la herramienta de descarga y se vuelven a cargar con la herramienta de carga. Si hay índices secundarios, también se reconstruyen. Las relaciones lógicas internas se resuelven y actualizan mediante la herramienta de resolución de prefijos. Las bases de datos en la sombra y reorganizadas de IMS se copian con la herramienta de copia de imágenes y se puede verificar el puntero con la herramienta de verificación de punteros.
Cuando se completa la reorganización de los conjuntos de datos en la sombra, los conjuntos de datos originales de las bases de datos IMS se intercambian con los conjuntos de datos reorganizados de las bases de datos en la sombra de IMS. IMS DBRC recibe una notificación con el estado de las bases de datos REORG. Si las definiciones de las bases de datos IMS DBD cambian, la instalación de reorganización en línea de IMS realiza un ACBGEN. Finalmente, la herramienta reinicia internamente las bases de datos IMS con el comando /START y se completa la fase de adquisición.
En el paso de finalización, se crean los informes finales y se eliminan los conjuntos de datos de las bases de datos en la sombra de IMS.
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