IBM IMS Library Integrity Utilities for z/OS

IMS Library Integrity Utilities garantiza que los recursos de IMS DBD (base de datos) y PSB (aplicación) sean congruentes entre las bibliotecas clave.

La herramienta ayuda a garantizar que existan relaciones y definiciones en las bases de datos cuando se crean DBD y PSB. Incluye funciones especiales para garantizar que la biblioteca IMS ACB sea coherente y no tenga problemas. Verifica que todos los miembros de ACB se crearon al mismo nivel de versión y lanzamiento de IMS. También puede crear un IMS ACB a partir de los bloques de control IMS DBD y PSB.