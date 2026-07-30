IBM IMS Library Integrity Utilities for z/OS

Valide, compare, asigne, recupere, informe y regenere definiciones de programas y bases de datos IMS
Asegure la integridad y congruencia de la base de datos IMS
IMS Library Integrity Utilities for z/OS valida, compara, asigna, recupera, informa y regenera bibliotecas IMS, lo que garantiza la integridad de ACB, DBD, PSB y MFS. Asigna y compara bloques de control, recrea fuentes y proporciona una interfaz gráfica de usuario (GUI) para visualizar las relaciones.
Proteja la coherencia de las bases de datos y las aplicaciones
Cuando una base de datos IMS se carga con un conjunto de definiciones de base de datos y luego se accede a ella con otro conjunto de definiciones de bases de datos, pueden surgir dificultades que pueden derivar en problemas de integridad de los datos. La herramienta IMS Library Integrity Utilities for z/OS puede detectar estos inconvenientes antes de que creen serios problemas de integridad de datos en las bases de datos de producción de IMS. La herramienta puede prevenir tanto problemas de aplicaciones en línea como por lotes de IMS al verificar los bloques de control IMS durante la autorización de las bases de datos.
IMS Library Integrity Utilities garantiza que los recursos de IMS DBD (base de datos) y PSB (aplicación) sean congruentes entre las bibliotecas clave.
La herramienta ayuda a garantizar que existan relaciones y definiciones en las bases de datos cuando se crean DBD y PSB. Incluye funciones especiales para garantizar que la biblioteca IMS ACB sea coherente y no tenga problemas. Verifica que todos los miembros de ACB se crearon al mismo nivel de versión y lanzamiento de IMS. También puede crear un IMS ACB a partir de los bloques de control IMS DBD y PSB.
IMS Library Integrity Utilities verifica la coherencia de los recursos de bases de datos IMS y de aplicaciones en múltiples bibliotecas. La herramienta puede revisar hasta diez bibliotecas a la vez para garantizar la coherencia entre las definiciones IMS DBD, PSB y ACB, así como entre los registros de base de datos IMS DBRC y DSG en los conjuntos de datos RECON. La herramienta también puede comparar bloques de control IMS DBD y PSB que tengan el mismo nombre o nombres distintos y que residan en la misma biblioteca o en bibliotecas diferentes.
IMS Library Integrity Utilities puede convertir los bloques de control IMS DBD, PSB, MFS y ACB nuevamente en sus sentencias de control fuente originales. Esta capacidad resulta útil cuando las bibliotecas fuente originales ya no pueden encontrarse y es necesario modificar las definiciones. La herramienta puede comparar las definiciones de pantallas de terminal del IMS Message Format Service (MFS) que residen en la misma biblioteca IMS MFS o en diferentes bibliotecas IMS MFS.
IMS Library Integrity Utilities puede generar numerosos informes para ayudar a los administradores de bases de datos IMS a gestionar las bibliotecas IMS DBD, PSB, ACB y MFS, el conjunto de datos IMS DBRC RECON y el Catálogo IMS. Los informes incluyen asignaciones detalladas de las definiciones IMS DBD, PSB y ACB, así como informes matriciales que muestran comparaciones entre múltiples bibliotecas de bases de datos y aplicaciones. También existen informes que resumen el contenido de los conjuntos de datos de bibliotecas IMS DBD, PSB y ACB.
Cuando se instala la extensión IMS Library Integrity Utilities DBD/PSB Viewer con IMS Administration Foundation for z/OS, el usuario puede obtener una vista gráfica de la base de datos IMS y las estructuras de la aplicación. Se puede ver la fuente IMS DBD y PSB, así como las relaciones entre los DBD de IMS y los DBD lógicos y los DBD y los PSB.
Capacidades clave para mantener la integridad de IMS
IMS Library Integrity Utilities for z/OS forma parte de los paquetes de soluciones IMS Tools, que ayudan a los administradores a gestionar las operaciones de manera eficiente y, al mismo tiempo, garantizan la coherencia de la biblioteca. Mantiene la precisión y la recuperabilidad al validar definiciones, evitar incompatibilidades, identificar diferencias y regenerar información de control, lo que reduce el riesgo y respalda operaciones confiables a escala.
Detecte incompatibilidades, como el uso incorrecto de DBD, antes de que comience la ejecución. Esto ayuda a los equipos a evitar incongruencias estructurales que pueden conducir a la corrupción y respalda operaciones de base de datos IMS más confiables.
Verifique que las definiciones de subsistemas IMS requeridas estén establecidas y sean accesibles antes de ejecutar cargas de trabajo. Esto ayuda a los equipos a evitar problemas de tiempo de ejecución causados por elementos de configuración faltantes o incompletos.
Identifique discrepancias comparando miembros en bibliotecas relevantes. Esto ayuda a los equipos a mantener los entornos alineados, reducir la desviación de la configuración y admitir prácticas coherentes de gestión de bases de datos.
Restaure las sentencias de control fuente esenciales y reconstruya los miembros de la biblioteca perdidos o dañados. Esto ayuda a los equipos a acelerar los esfuerzos de recuperación y preservar la información necesaria para mantener la integridad de la base de datos.
Descubra recursos de expertos
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