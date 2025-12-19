Cambie el entorno de generación de su sistema IMS y los recursos de la aplicación más fácilmente.
IBM IMS High Performance System Generation Tools for z/OS le permite actualizar las definiciones de los recursos de su sistema de generación IMS sin reiniciar. Puede crear una lista de entradas de actualización de recursos, verificarlas e instalarlas sin interrupciones, sin problemas con el trabajo en curso ni comandos de cambio en línea. Las actualizaciones de recursos se pueden instalar en un sistema IMS o en varios sistemas simultáneamente. De este modo, se garantiza que las definiciones de recursos se mantengan sincronizadas con otros miembros de IMSPlex y que las actualizaciones se instalen en todos los sistemas IMS al mismo tiempo, incluidos todos los sistemas que están inactivos y necesitan reflejar los cambios al reiniciarse.
Gestione su entorno de sysgen con Fast Generation (SYSGEN), Merge Clone y SYSGEN Compare.
Realice procesos de generación de sistemas IMS más rápidos para cambios de recursos de aplicaciones (transacciones, programas, bases de datos y códigos de ruta) en un trabajo por lotes de un solo paso o en línea y consuma menos tiempo de CPU.
Cambie la seguridad de IMS SMU, incluidos el nombre del grupo de aplicaciones (AGN), la autorización de comandos de transacciones y la seguridad de las terminales
Instale cambios de recursos en varios sistemas IMS simultáneamente, garantizando así la congruencia en todo el IMSPlex.