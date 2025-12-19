IMS High Performance System Generation Tools for z/OS

Cambie el entorno de generación de su sistema IMS y los recursos de la aplicación más fácilmente.

Descripción general

IBM IMS High Performance System Generation Tools for z/OS le permite actualizar las definiciones de los recursos de su sistema de generación IMS sin reiniciar. Puede crear una lista de entradas de actualización de recursos, verificarlas e instalarlas sin interrupciones, sin problemas con el trabajo en curso ni comandos de cambio en línea. Las actualizaciones de recursos se pueden instalar en un sistema IMS o en varios sistemas simultáneamente. De este modo, se garantiza que las definiciones de recursos se mantengan sincronizadas con otros miembros de IMSPlex y que las actualizaciones se instalen en todos los sistemas IMS al mismo tiempo, incluidos todos los sistemas que están inactivos y necesitan reflejar los cambios al reiniciarse.

 ¿Qué es lo que hace IMS High Performance System Generation Tools?
Equipa el espacio de trabajo con múltiples herramientas

Gestione su entorno de sysgen con Fast Generation (SYSGEN), Merge Clone y SYSGEN Compare.
Realiza cambios manera eficiente

Realice procesos de generación de sistemas IMS más rápidos para cambios de recursos de aplicaciones (transacciones, programas, bases de datos y códigos de ruta) en un trabajo por lotes de un solo paso o en línea y consuma menos tiempo de CPU.
Crea configuraciones de IMSplex sysgen

Cambie la seguridad de IMS SMU, incluidos el nombre del grupo de aplicaciones (AGN), la autorización de comandos de transacciones y la seguridad de las terminales
Actualizaciones sincronizadas de varios sistemas

Instale cambios de recursos en varios sistemas IMS simultáneamente, garantizando así la congruencia en todo el IMSPlex.

Productos relacionados

IMS Transaction Manager Solution Pack for z/OS
Obtenga las herramientas que necesita para supervisar y gestionar eficazmente su entorno IMS Transaction Manager.
IMS Tools
Mejore el rendimiento de sus sistemas IMS con herramientas de gestión de transacciones y bases de datos específicas de la aplicación y bajo demanda.
IMS Database Solution Pack for z/OS
Apoye reorganizaciones de bases de datos en línea para respaldar la disponibilidad 24x7 y gestione bases de datos IMS y HALDB con todas las funciones.
IMS Recovery Solution Pack for z/OS
Utilice una suite de software que proporciona una solución integrada para la copia de seguridad y recuperación simultáneas de múltiples conjuntos de datos y áreas de ruta rápida.

Recursos

Documentación de IBM
Obtenga información sobre cómo mantener y utilizar el producto.
Preguntas frecuentes sobre los paquetes de soluciones de IMS Tools
Obtenga respuestas y consejos para una configuración óptima de IMS Tools Solution Packs
Documentación del producto IMS Tools
Publicación de productos de IMS Tools, directorios de programas y otro contenido técnico relacionado en formato PDF.
Lista de reproducción de video de IMS Tools
Esta lista de videos incluye demostraciones y webcasts de IBM IMS y productos y tecnologías relacionados.
