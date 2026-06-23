IMS High Performance Load for z/OS

La utilidad ordena un conjunto de datos de la base de datos descargada que se genera para una base de datos HDAM, con el fin de reducir el tiempo necesario para volver a cargar la base de datos. También clasifica un conjunto de datos de base de datos descargados para bases de datos HDAM, PHDAM, HIDAM, PHIDAM, HISAM o SHISAM. La utilidad también ofrece informes que sirven para el análisis de ajuste de los parámetros de aleatorización.