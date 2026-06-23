Reorganice las bases de datos de IMS mientras permanecen en línea
IMS High Performance Load for z/OS reduce la CPU y el tiempo de ejecución para ciertas aplicaciones y la carga de bases de datos IMS. Analiza el rendimiento de la base de datos y elabora informes que contienen estadísticas sobre el uso del espacio y los punteros de segmentos. Crea el conjunto de datos de lista indirecta (ILDS) de una base de datos grande de alta disponibilidad (HALDB) que es compatible con la creada por la utilidad IMS HD Reorganization Reload estándar de IMS.
Logre un alto rendimiento
IMS High Performance Load for z/OS está diseñado para proporcionar un procesamiento de alto rendimiento mediante la configuración de parámetros predeterminada. Puede obtener un rendimiento optimizado en cada trabajo de reorganización. Consiste en las utilidades IMS HP Load, Physical Sequence Sort for Reload y Bitmap Resetter. También proporciona la interfaz de programación de aplicaciones de carga (API de carga).
Evite escribir declaraciones DD para un conjunto de datos de bases de datos porque IMS HP Load puede asignar dinámicamente un conjunto de datos de base de datos para una base de datos de funciones completas y HALDB.
Los datos creados por IMS HP Load, como el conjunto de datos DFSURWF, son compatibles con las utilidades estándar de IMS.
IMS HP Load no requiere la inicialización del conjunto de datos de partición HALDB antes de volver a cargar. En el caso de las particiones que no contengan ningún segmento durante la recarga, IMS HP Load inicializa el conjunto de datos de la partición.
IMS HP Load simplifica el ajuste de la base de datos y el análisis del espacio mediante la recopilación de datos estadísticos clave de múltiples formatos de archivo comprimidos y de entrada flexibles.
IMS HP Load proporciona un conjunto completo de procedimientos de recarga de reorganización de alto rendimiento para estas organizaciones de bases de datos: 1) HDAM (método de acceso directo jerárquico), 2) HIDAM (método de acceso directo indexado jerárquico), 3) HISAM (método de acceso secuencial indexado jerárquico), 4) SHISAM (método de acceso secuencial indexado jerárquico simple), 5) PHDAM (método de acceso directo jerárquico particionado) y 6) PHIDAM (método de acceso directo indexado jerárquico particionado).
IMS HP Load proporciona un procesamiento de recarga de alto rendimiento para bases de datos. La utilidad es un reemplazo de rendimiento de la utilidad IMS HD Reorganization Reload (DFSURGL0). La utilidad IMS HP Load admite varias organizaciones de bases de datos. Crea el conjunto de datos de lista indirecta (ILDS) de una HALDB que es compatible con el creado por la utilidad IMS HD Reorganization Reload estándar de IMS. Además, la utilidad ofrece informes que contienen estadísticas sobre el uso del espacio y los punteros de segmentos.
IMS HP Load proporciona la interfaz de programación de aplicaciones de carga (API de carga). Al utilizar la API de carga, se puede ejecutar el proceso de carga inicial mucho más rápido que con IMS DL/I.
La utilidad ordena un conjunto de datos de la base de datos descargada que se genera para una base de datos HDAM, con el fin de reducir el tiempo necesario para volver a cargar la base de datos. También clasifica un conjunto de datos de base de datos descargados para bases de datos HDAM, PHDAM, HIDAM, PHIDAM, HISAM o SHISAM. La utilidad también ofrece informes que sirven para el análisis de ajuste de los parámetros de aleatorización.
La utilidad Bitmap Resetter se puede utilizar para ajustar el mapa de bits de una base de datos HDAM, HIDAM, PHDAM o PHIDAM para adaptarse a un empaquetado más denso de los bloques de la base de datos.
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