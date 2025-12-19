IMS Extended Terminal Option Support for z/OS

IBM IMS Extended Terminal Option (ETO) Support for z/OS permite que las terminales VTAM inicien sesión en IMS Transactional Manager (IMS TM), incluso si no se definen durante el proceso de definición del sistema IMS. Sin IMS ETO Support, agregar, eliminar o cambiar terminales que están definidas en IMS TM requiere que apague su sistema en línea para incorporar los cambios.

IMS ETO Support gestiona todas sus configuraciones de IMS ETO, establece opciones globales y anula opciones para usuarios y terminales específicos. Por ejemplo, puede establecer opciones globales para toda la comunidad de usuarios y anular opciones para terminales o ID de usuario específicos.