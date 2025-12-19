IMS Extended Terminal Option Support for z/OS

Gestione perfectamente su entorno IMS ETO
IBM IMS Extended Terminal Option (ETO) Support for z/OS permite que las terminales VTAM inicien sesión en IMS Transactional Manager (IMS TM), incluso si no se definen durante el proceso de definición del sistema IMS. Sin IMS ETO Support, agregar, eliminar o cambiar terminales que están definidas en IMS TM requiere que apague su sistema en línea para incorporar los cambios.
IMS ETO Support gestiona todas sus configuraciones de IMS ETO, establece opciones globales y anula opciones para usuarios y terminales específicos. Por ejemplo, puede establecer opciones globales para toda la comunidad de usuarios y anular opciones para terminales o ID de usuario específicos.
Reduce el tiempo de inactividad programado asociado con la gestión de terminales VTAM, al tiempo que permite a los usuarios iniciar sesiones IMS desde cualquier terminal VTAM de la red, lo que da como resultado un acceso más rápido y flexible al sistema.
Asociar mensajes de salida con usuarios en lugar de terminales refuerza la seguridad de IMS, mientras que reducir la cantidad de macros requeridas simplifica las definiciones de red de terminales, ahorrando así tiempo y almacenamiento durante la configuración del sistema.
En el caso de terminales ETO y las estructuras de usuario, los recursos no se asignan hasta que son necesarios. Y cuando ya no lo son, se eliminan.
Se requieren menos recursos de programadores de sistemas cualificados para mantener definiciones de terminales estáticas.