IMS Extended Terminal Option Support for z/OS

Gestione perfectamente su entorno IMS ETO

Descripción general

IBM IMS Extended Terminal Option (ETO) Support for z/OS permite que las terminales VTAM inicien sesión en IMS Transactional Manager (IMS TM), incluso si no se definen durante el proceso de definición del sistema IMS. Sin IMS ETO Support, agregar, eliminar o cambiar terminales que están definidas en IMS TM requiere que apague su sistema en línea para incorporar los cambios.

IMS ETO Support gestiona todas sus configuraciones de IMS ETO, establece opciones globales y anula opciones para usuarios y terminales específicos. Por ejemplo, puede establecer opciones globales para toda la comunidad de usuarios y anular opciones para terminales o ID de usuario específicos.
Mejor disponibilidad del sistema y acceso de los usuarios

Reduce el tiempo de inactividad programado asociado con la gestión de terminales VTAM, al tiempo que permite a los usuarios iniciar sesiones IMS desde cualquier terminal VTAM de la red, lo que da como resultado un acceso más rápido y flexible al sistema.
Mejor seguridad IMS con configuración simplificada

Asociar mensajes de salida con usuarios en lugar de terminales refuerza la seguridad de IMS, mientras que reducir la cantidad de macros requeridas simplifica las definiciones de red de terminales, ahorrando así tiempo y almacenamiento durante la configuración del sistema.
Minimice puntos de control y el tiempo de reinicio

En el caso de terminales ETO y las estructuras de usuario, los recursos no se asignan hasta que son necesarios. Y cuando ya no lo son, se eliminan.
Reduzca el mantenimiento

Se requieren menos recursos de programadores de sistemas cualificados para mantener definiciones de terminales estáticas.

Características

Simplificación de la gestión del sistema

IBM IMS Extended Terminal Option (ETO) Support for z/OS simplifica la gestión de entornos IMS ETO. Si bien es compatible con todos los tipos de terminales IMS, también admite la personalización de las pantallas de inicio y cierre de sesión del usuario, así como la visualización de mensajes de error durante el inicio de sesión. También admite el registro de información de errores pertinente mediante el uso de registros de IMS. IMS ETO Support da seguimiento a todas las definiciones de IMS ETO y permite actualizarlas sin reiniciar IMS.
Mejor inicio y cierre de sesión

IMS ETO Support tiene capacidades específicas para el inicio y cierre de sesión de ETO. Por ejemplo, el producto permite que cada tipo de dispositivo (SLU1, SLU2, SLUP e ISC) se mueva directamente al modo de prueba MFS después de un inicio de sesión ETO exitoso. Puede limpiar las conversaciones de IMS, restablecer el estado de la terminal y sacar de la cola los mensajes existentes durante el cierre de sesión de ETO, lo que puede evitar condiciones de error en los inicios de sesión de ETO posteriores.
Capacidad para crear y actualizar salidas de usuarios de ETO

La función IMS ETO permite a los usuarios adaptar las definiciones de su terminal y usuario a través de una serie de salidas de usuario. Estas salidas deben escribirse en el lenguaje ensamblador, lo cual puede ser un desafío para los clientes. IMS ETO Support permite crear las salidas de usuario mediante la parametrización de palabras clave, lo que evita la necesidad de que los clientes programen en el lenguaje ensamblador. El usuario puede definir varias terminales lógicas (LTERM) para el mismo usuario, y establecer valores de cierre automático y nombres de LTERM para sesiones de OTMA.
Seguridad avanzada para usuarios y terminales

Con IMS ETO Support, obtiene seguridad avanzada para proteger los comandos IMS a nivel de palabra clave. Proporciona esta mayor seguridad mediante el uso de la clase IBM RACF CIMS, la salida de usuario de autorización de comandos IMS o mediante perfiles de seguridad especiales de IMS ETO Support. También tiene la capacidad de restringir el acceso de usuarios y terminales a horas específicas durante el día.
IMS Transaction Manager Solution Pack for z/OS
Obtenga las herramientas que necesita para supervisar y gestionar eficazmente su entorno IMS Transaction Manager.
IMS Tools
Mejore el rendimiento de sus sistemas IMS con herramientas de gestión de transacciones y bases de datos específicas de la aplicación y bajo demanda.
IMS Database Solution Pack for z/OS
Apoye reorganizaciones de bases de datos en línea para respaldar la disponibilidad 24x7 y gestione bases de datos IMS y HALDB con todas las funciones.
IMS Recovery Solution Pack for z/OS
Utilice una suite de software que proporciona una solución integrada para la copia de seguridad y recuperación simultáneas de múltiples conjuntos de datos y áreas de ruta rápida.

Recursos

Documentación de IBM
Obtenga información sobre cómo mantener y utilizar el producto.
Preguntas frecuentes sobre los paquetes de soluciones de IMS Tools
Obtenga respuestas y consejos para una configuración óptima de IMS Tools Solution Packs
Documentación del producto IMS Tools
Publicación de productos de IMS Tools, directorios de programas y otro contenido técnico relacionado en formato PDF.
Lista de reproducción de video de IMS Tools
Esta lista de videos incluye demostraciones y webcasts de IBM IMS y productos y tecnologías relacionados.
