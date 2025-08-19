Gestión de la carga de trabajo, análisis de operaciones, seguridad, registro de eventos y mucho más.
IMS Connect Extensions for z/OS mejora la disponibilidad, la fiabilidad y el rendimiento de IMS Connect. Gracias a IMS Connect, sus sistemas se vuelven más transparentes, las cargas de trabajo son más fáciles de gestionar y los problemas se resuelven con mayor facilidad.
Exponer los datos de resumen de transacciones de IMS Connect casi en tiempo real a los analytics engines.
Utilice la consola de operaciones de IMS Connect Extensions para monitorear y gestionar sus sistemas IMS Connect. Automatice las respuestas a los cambios en la carga de trabajo y la capacidad de procesamiento.
Es compatible con IMS Connect para comunicaciones TCP/IP de IMS Connect y Open Database Manager (ODBM).
Analice los problemas y optimice el rendimiento mediante el registro de datos de eventos de IMS Connect.
Mejore la productividad de los analistas, obtenga un rendimiento más eficiente de las aplicaciones IMS, utilice mejor los recursos y aumente la disponibilidad del sistema.
