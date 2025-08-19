Utilice el enrutamiento basado en reglas de IMS Connect Extensions para responder a los cambios en la carga de trabajo y la capacidad de procesamiento. Programe reglas de enrutamiento con IMS Connect Extensions en horas punta y fuera de ellas para gestionar los almacenes de datos que experimentan condiciones de saturación. Ofrece un servicio ininterrumpido durante las interrupciones, tanto planificadas como no planificadas, del almacén de datos, y redistribuye las cargas de trabajo una vez que se restablecen los servicios.