IMS Connect Extensions for z/OS

Gestión de la carga de trabajo, análisis de operaciones, seguridad, registro de eventos y mucho más.

Leer la documentación del producto
Cargas de trabajo más fáciles de gestionar

IMS Connect Extensions for z/OS mejora la disponibilidad, la fiabilidad y el rendimiento de IMS Connect. Gracias a IMS Connect, sus sistemas se vuelven más transparentes, las cargas de trabajo son más fáciles de gestionar y los problemas se resuelven con mayor facilidad.

 Novedades
Analytics operativos

Exponer los datos de resumen de transacciones de IMS Connect casi en tiempo real a los analytics engines.
Complemento Operations Console z/OS Explorer

Utilice la consola de operaciones de IMS Connect Extensions para monitorear y gestionar sus sistemas IMS Connect. Automatice las respuestas a los cambios en la carga de trabajo y la capacidad de procesamiento.
Conectividad de Open Database

Es compatible con IMS Connect para comunicaciones TCP/IP de IMS Connect y Open Database Manager (ODBM).
Análisis simplificado de problemas y enrutamiento avanzado de la carga de trabajo

Analice los problemas y optimice el rendimiento mediante el registro de datos de eventos de IMS Connect.

Características

Se integra con IMS Connect

IMS Connect Extensions for z/OS mejora la capacidad de gestión del acceso TCP/IP a IMS a través de IMS Connect. Consta de componentes que se ejecutan con IMS Connect, conjuntos de datos de registro que registran la actividad de IMS Connect, ISPF, z/OS Explorer e interfaces REXX para gestionar los sistemas y características de IMS Connect.
Permite el enrutamiento avanzado de cargas de trabajo

Utilice el enrutamiento basado en reglas de IMS Connect Extensions para responder a los cambios en la carga de trabajo y la capacidad de procesamiento. Programe reglas de enrutamiento con IMS Connect Extensions en horas punta y fuera de ellas para gestionar los almacenes de datos que experimentan condiciones de saturación. Ofrece un servicio ininterrumpido durante las interrupciones, tanto planificadas como no planificadas, del almacén de datos, y redistribuye las cargas de trabajo una vez que se restablecen los servicios.
Automatiza las operaciones de equilibrio de la carga de trabajo

Acceda a los servicios de IMS Connect Extensions directamente desde programas REXX. Podrá suspender o reanudar automáticamente el enrutamiento a un almacén de datos, cambiar las reglas de enrutamiento, cambiar el diario activo, iniciar un seguimiento de recursos, actualizar definiciones o ejecutar comandos en un sistema o almacén de datos de destino.
Proporciona un único punto de control para IMS Connect

IMS Connect Extensions proporciona un único punto de control para varios sistemas IMS Connect. Gracias a sus interfaces de usuario optimizadas y sencillas, puede gestionar y controlar todos sus sistemas IMS Connect desde una única ubicación, ya que le permiten emitir comandos IMS Connect directamente.
Captura y amplía los datos de eventos de IMS Connect

El diario de IMS Connect Extensions proporciona un informe detallado de la actividad de IMS Connect. Para facilitar la depuración y el análisis de rendimiento, los programas IMS Problem Investigator, IMS Performance Analyzer e IBM® Transaction Analysis Workbench pueden analizar los archivos de registro de IMS Connect Extensions.
Envía una transmisión en vivo de los eventos de IMS Connect a los motores de análisis

Exponga los datos de resumen de transacciones de IMS Connect casi en tiempo real a los motores de análisis. Utilice las características de su plataforma de análisis para monitorizar IMS Connect, rastrear tendencias y visualizar diferentes cargas de trabajo en su topología.
Recursos

El ciclo de vida de una transacción de IMS Connect
Aprenda sobre los eventos del ciclo de vida para comprender cómo funcionan sus propios sistemas y diagnosticar problemas.
Técnicas de enrutamiento de la carga de trabajo
Descubra cómo IMS Connect Extensions añade características avanzadas de enrutamiento de cargas de trabajo a IMS Connect.
Documentación del producto IMS Tools
Publicación de productos de IMS Tools, directorios de programas y otro contenido técnico relacionado en formato PDF.
Descripción general de IMS Connect Extensions for z/OS

Revise una presentación que ofrece una descripción general del producto.

 Lea la descripción técnica Analice las solicitudes de IMS Open Database

Aprenda a recopilar y analizar datos de instrumentación para solicitudes de IMS Open Database.

 Lea la descripción técnica