Planes de Hybrid Cloud Mesh para cada etapa de su recorrido hacia la nube y la aplicación

Planes de precios: múltiples opciones de pago disponibles

Edición gratuita 0 USD 10 RU

Ideal para equipos que exploran o prueban la conectividad segura de aplicaciones para hasta 10 RU.

 Essentials Starter A partir de 40 USD al mes por RU | mínimo de 10 RU Cantidad mínima 10 RU

Lo mejor para equipos en crecimiento que necesitan conectividad flexible y de pago a medida que se escala.

 Essential Plus Desde 3000 USD al mes | Bloques de 100 RU

Ideal para empresas que ejecutan cargas de trabajo de misión crítica a gran escala.

 

Migraciones de máquinas virtuales sin tiempo de inactividad

Modernización Z

Habilitación de IA agéntica

Redes de aplicaciones de autoservicio para equipos de aplicaciones

Conectividad de aplicación de la capa de aplicación

Red de confianza cero

Aplicaciones sin ubicación

Conectividad entre distintas nubes y regiones

Alta disponibilidad y resiliencia

Despliegue multientorno

Plano de gestión y control de SaaS

Soporte de producto estándar

Solo soporte de la comunidad

Advanced Support disponible

Derechos de Red Hat® Service Interconnect

Derechos de BYO

Derechos de Skupper

Incorporación de Skupper Brownfield

*Los precios mostrados son indicativos, pueden variar según el país, excluyen los impuestos y aranceles aplicables y están sujetos a la disponibilidad de la opción de productos en un lugar. 
Limitaciones gratuitas:  10 RU máx.; cancelar en caso de 3 meses sin uso; solo soporte comunitario;

Limitaciones de la prueba:  requiere la aprobación de IBM Sales;  100 RU máx.; soporte a través de preventa de IBM

 

*Para obtener detalles completos sobre los métodos de pago y la elegibilidad de compra por país, visite esta página.