Planes de Hybrid Cloud Mesh para cada etapa de su recorrido hacia la nube y la aplicación
Ideal para equipos que exploran o prueban la conectividad segura de aplicaciones para hasta 10 RU.
Lo mejor para equipos en crecimiento que necesitan conectividad flexible y de pago a medida que se escala.
Ideal para empresas que ejecutan cargas de trabajo de misión crítica a gran escala.
Migraciones de máquinas virtuales sin tiempo de inactividad
Modernización Z
Habilitación de IA agéntica
Redes de aplicaciones de autoservicio para equipos de aplicaciones
Conectividad de aplicación de la capa de aplicación
Red de confianza cero
Aplicaciones sin ubicación
Conectividad entre distintas nubes y regiones
Alta disponibilidad y resiliencia
Despliegue multientorno
Plano de gestión y control de SaaS
Soporte de producto estándar
Solo soporte de la comunidad
Advanced Support disponible
Derechos de Red Hat® Service Interconnect
Derechos de BYO
Derechos de Skupper
Incorporación de Skupper Brownfield
¿Está listo para acelerar y optimizar la conectividad de aplicaciones en entornos híbridos?
Limitaciones gratuitas: 10 RU máx.; cancelar en caso de 3 meses sin uso; solo soporte comunitario;
Limitaciones de la prueba: requiere la aprobación de IBM Sales; 100 RU máx.; soporte a través de preventa de IBM
*Para obtener detalles completos sobre los métodos de pago y la elegibilidad de compra por país, visite esta página.