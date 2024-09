Sus derechos de Guardium Insights incluyen todo el software que necesita para potenciar su centro de seguridad de datos en la nube híbrida. No es necesario que traiga su propia licencia de Red Hat OpenShift.

Métricas



El precio de Guardium Insights se valora con base en dos métricas, servidores virtuales gestionados (MVS) y núcleos de procesador virtual (VPC). Un MVS es una computadora (física o virtual) que consta de unidades de procesamiento, capacidades de memoria y entrada/salida, y que ejecuta procedimientos, comandos o aplicaciones solicitados para uno o más usuarios o dispositivos cliente. Un VPC es un núcleo de procesador en un servidor físico sin particiones o un núcleo virtual asignado a un servidor virtual.

Al comprar Guardium Insights, los clientes pueden elegir una sola métrica o combinarlas para obtener soporte completo para entornos locales y en la nube.

Consejo: si tiene fuentes de datos en la nube sin una métrica basada en proceso, use la métrica MVS. Por ejemplo, Guardium ofrece monitoreo de actividad de datos en AWS S3. Como no hay VPC asociado con el servicio S3, use la métrica MVS. Entonces, 1 bucket AWS S3 (instancia) = 1 MVS.