IBM Storage FlashSystem 9600

Detección de amenazas más rápida, rendimiento mejorado y eficiencia potente.

Vista en primer plano del módulo de servidor IBM Flashsystem 9600
Ilustración de un seminario web con tres personas en pantalla.
Evento virtual en vivo: El futuro del almacenamiento llega en febrero de 2026
La próxima evolución del almacenamiento de IBM está llegando, y está redefiniendo lo que el almacenamiento puede hacer por su empresa: una base más inteligente impulsada por IA para su futuro. Acompáñenos el martes 10 de febrero de 2026 - 9:00 a. m. EST
Resiliencia reinventada: cree una estrategia de resiliencia cibernética impulsada por IA y preparada para el futuro
Los ciberataques se están acelerando. Las regulaciones se están endureciendo. ¿Su estrategia está lista? Vea la repetición.

Alto rendimiento para cargas de trabajo exigentes

IBM Storage FlashSystem 9600 es la solución óptima para cargas de trabajo grandes, mixtas y consolidadas. Ofrece velocidad y simplicidad extremas para las cargas de trabajo empresariales más exigentes.

Redundancia de alto rendimiento

Hasta 24 dispositivos flash de alta disponibilidad NVMe en un gabinete de almacenamiento 2U con replicación basada en red en 3 sitios para evitar un único punto de falla.
Escalable para entornos de cualquier tamaño

La solución inteligente y de optimización automática se gestiona fácilmente, lo que permite a las organizaciones superar los desafíos de almacenamiento a medida que crecen.
Solución asequible y de alto valor

Los niveles de almacenamiento flash de alta densidad en un paquete asequible incluyen compresión y analytics predictivos impulsados por IA.
Ciberresiliencia hasta el núcleo

FlashCore Module 5 (FCM5) monitorea continuamente los datos de cada E/S utilizando modelos MK para detectar anomalías como ransomware en menos de 1 minuto.1

Vea cuánto podría ahorrar con IBM FlashSystem

Ingrese los detalles de su entorno de almacenamiento para estimar su CTP y los ahorros aproximados que FlashSystem puede ofrecer.

Especificaciones

Especificaciones
Capacidad máxima efectiva dentro de un solo gabinete:
- 11.8 PBe 		Ancho de banda máximo:
- 86 Gb/s
Formato:
- Gabinete 2U  		Puertos de E/S máximos: 
- 32
Capacidad máxima efectiva en FlashSystem Grid:
- 377 PBe		Memoria: 
- 1.5 TB
- 3 TB

Conectividad: (opcional)
- FC o NVMe/FC de 64 Gb/s
- FC o NVMe/FC de 32 Gb/s
- iSCSI o NVMe/TCP de 100/40 Gb
- iSCSI o NVMe/TCP de 25/10 Gb/s

Máximo de IOPs (éxito de lectura 4K)
- 6.3 M

Aprenda más sobre las opciones de FlashSystem.

Explore los detalles técnicos, las características y los casos de uso de los productos de almacenamiento flash más populares.

Rápido. Inteligente. Asequible

Aproveche las ventajas del software y sistema operativo integrados de calidad empresarial que pueden renovar sus sistemas de almacenamiento heredados y brindarle protección contra los ciberataques que están a la vuelta de la esquina. Diseño compacto para ubicaciones de computación edge con restricciones de espacio y capacidades constantes, tanto en las instalaciones como híbridas. Ideal para entornos de almacenamiento de borde, virtuales y en contenedores.

Casos de uso

Sustentabilidad del almacenamiento
Invierta en un almacenamiento de datos denso y de bajo consumo que marque la diferencia.
Centro de datos sin intervención
Visualice todos sus datos en un solo lugar y aproveche la organización de datos por niveles impulsada por IA.
Más resiliencia cibernética
Recupere datos de forma rápida y sin interrupciones en caso de un ataque cibernético.
Análisis de datos de almacenamiento
Analytics de almacenamiento más rápido y obtención de insights más rápida utilizando herramientas creadas con analytics de almacenamiento flash.

Recursos

Prueba
Máquina de prueba sin costo en sus instalaciones disponible (consulte la lista de países)
Seminario web a demanda
Más fuerza, más ajetreo, menos bullicio con IBM FlashSystem.
IBM Redbook
Mejores prácticas y pautas de rendimiento de IBM Storage FlashSystem
Informe de analista
Entre un 40 % y un 90 % menos de costos de almacenamiento con IBM FlashSystem.
Notas de pie de página

La experimentación interna de IBM Research ha demostrado la detección del ransomware en menos de 1 minuto desde que este inicia su proceso de cifrado. Este experimento se realizó en un FlashSystem 5200 con 6 FCM con la carga de firmware 4.1. El 5200 tenía cargado el software de nivel GA 8.6.3. El host conectado al 5200 ejecutaba Linux con el sistema de archivos XFS. En este caso concreto, se utilizó el simulador de ransomware de IBM llamado WannaLaugh. El sistema subyacente debe ser compatible con FCM4.1 y el software de nivel GA 8.6.3 debe estar cargado para recibir los resultados obtenidos.