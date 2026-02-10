Detección de amenazas más rápida, rendimiento mejorado y eficiencia potente.
IBM Storage FlashSystem 9600 es la solución óptima para cargas de trabajo grandes, mixtas y consolidadas. Ofrece velocidad y simplicidad extremas para las cargas de trabajo empresariales más exigentes.
Hasta 24 dispositivos flash de alta disponibilidad NVMe en un gabinete de almacenamiento 2U con replicación basada en red en 3 sitios para evitar un único punto de falla.
La solución inteligente y de optimización automática se gestiona fácilmente, lo que permite a las organizaciones superar los desafíos de almacenamiento a medida que crecen.
Los niveles de almacenamiento flash de alta densidad en un paquete asequible incluyen compresión y analytics predictivos impulsados por IA.
FlashCore Module 5 (FCM5) monitorea continuamente los datos de cada E/S utilizando modelos MK para detectar anomalías como ransomware en menos de 1 minuto.1
|Especificaciones
|Capacidad máxima efectiva dentro de un solo gabinete:
- 11.8 PBe
|Ancho de banda máximo:
- 86 Gb/s
|Formato:
- Gabinete 2U
|Puertos de E/S máximos:
- 32
|Capacidad máxima efectiva en FlashSystem Grid:
- 377 PBe
|Memoria:
- 1.5 TB
- 3 TB
|Conectividad: (opcional)
- FC o NVMe/FC de 64 Gb/s
- FC o NVMe/FC de 32 Gb/s
- iSCSI o NVMe/TCP de 100/40 Gb
- iSCSI o NVMe/TCP de 25/10 Gb/s
|Máximo de IOPs (éxito de lectura 4K)
- 6.3 M
Aproveche las ventajas del software y sistema operativo integrados de calidad empresarial que pueden renovar sus sistemas de almacenamiento heredados y brindarle protección contra los ciberataques que están a la vuelta de la esquina. Diseño compacto para ubicaciones de computación edge con restricciones de espacio y capacidades constantes, tanto en las instalaciones como híbridas. Ideal para entornos de almacenamiento de borde, virtuales y en contenedores.
Póngase en contacto con un asesor para obtener ayuda para configurar un IBM Storage FlashSystem para sus necesidades comerciales.
1 La experimentación interna de IBM Research ha demostrado la detección del ransomware en menos de 1 minuto desde que este inicia su proceso de cifrado. Este experimento se realizó en un FlashSystem 5200 con 6 FCM con la carga de firmware 4.1. El 5200 tenía cargado el software de nivel GA 8.6.3. El host conectado al 5200 ejecutaba Linux con el sistema de archivos XFS. En este caso concreto, se utilizó el simulador de ransomware de IBM llamado WannaLaugh. El sistema subyacente debe ser compatible con FCM4.1 y el software de nivel GA 8.6.3 debe estar cargado para recibir los resultados obtenidos.