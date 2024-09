Despliegue eficaz y confiable de la IA

Incluso el mejor modelo de IA no aporta ningún valor a la empresa hasta que se puede desplegar y utilizar con confianza. La clave para impulsar los modelos del desarrollo a la prueba en producción es la validación, no solo de la precisión, sino también de las características de confianza y la gestión de la configuración, que deben mantenerse para confiar en lo que se impulsa. MLOps Validate and Deploy establece canalizaciones para todo el proceso, independientemente de las herramientas que se hayan utilizado para crear los modelos.