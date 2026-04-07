No todos los cálculos de emisiones requieren una plataforma de contabilidad completa o una solución personalizada. Envizi Emissions Calculations in Excel permite realizar cálculos prácticos de emisiones en entornos familiares de hojas de cálculo.

Los usuarios rellenan plantillas preconfiguradas con datos de actividad, como el consumo de energía o el uso de combustible, mientras que las fórmulas integradas recuperan factores de emisiones de la biblioteca de factores de Envizi para calcular los resultados.

Creado para profesionales, ideal para: