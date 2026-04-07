Cálculo de emisiones de GEI de autoservicio, impulsado por la experiencia de Envizi
No todos los cálculos de emisiones requieren una plataforma de contabilidad completa o una solución personalizada. Envizi Emissions Calculations in Excel permite realizar cálculos prácticos de emisiones en entornos familiares de hojas de cálculo.
Los usuarios rellenan plantillas preconfiguradas con datos de actividad, como el consumo de energía o el uso de combustible, mientras que las fórmulas integradas recuperan factores de emisiones de la biblioteca de factores de Envizi para calcular los resultados.
Creado para profesionales, ideal para:
Acceda a un catálogo gestionado de factores de emisión globales y regionales, lo que garantiza cálculos actualizados y transparentes. Seleccione los factores de emisión de su elección para el cálculo sin la complejidad de crear, mantener o actualizar una biblioteca interna de factores de emisión.
Comience rápidamente con fórmulas prediseñadas, filtros de entrada de actividad predefinidos y plantillas listas para usar que simplifican la entrada de datos, reducen la configuración manual y garantizan cálculos de emisiones precisos y estandarizados desde el primer día.
Siga los métodos de cálculo alineados con el Protocolo de GEI. Utilice la lógica contenida en el algoritmo de selección de factores Envizi para calcular las emisiones de Alcance 1, Alcance 2 y Alcance 3 para generar informes creíbles, estandarizados y listos para las auditorías en todos los casos de uso.
Utilice Envizi Emissions Calculations in Excel como punto de partida, con la flexibilidad de escalar a la IBM Envizi Suite más amplia, que incluye la contabilidad de emisiones y los informes automatizados, a medida que maduran los datos de emisiones y las necesidades de informes empresariales.
No. Envizi Emissions Calculations in Excel está diseñado para el cálculo y el análisis de autoservicio. Las empresas que requieren flujos de trabajo gobernados, controles e informes listos para auditorías deben utilizar las soluciones de contabilidad de emisiones de Envizi.
Envizi Emissions API está diseñada para desarrolladores e ISV que crean sus propias soluciones de emisiones. Emissions Calculations in Excel está diseñado para usuarios empresariales que desean calcular las emisiones directamente en Excel, sin necesidad de programación.
Envizi Emissions Calculations in Excel permite el cálculo y análisis de emisiones. Muchos clientes lo utilizan como entrada en procesos de generación de informes más amplios o como un paso previo hacia una plataforma completa de contabilidad de GEI.
Envizi Emissions Calculations in Excel utiliza factores de emisiones regulados por Envizi para los Alcances 1, 2 y 3,