Cálculos de emisiones de IBM Envizi en Excel

Cálculo de emisiones de GEI de autoservicio, impulsado por la experiencia de Envizi

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Ilustración de una industria sustentable con paneles solares, transporte ecológico y gestión eficiente de recursos

Calcule con confianza, sin complejidad

No todos los cálculos de emisiones requieren una plataforma de contabilidad completa o una solución personalizada. Envizi Emissions Calculations in Excel permite realizar cálculos prácticos de emisiones en entornos familiares de hojas de cálculo.

Los usuarios rellenan plantillas preconfiguradas con datos de actividad, como el consumo de energía o el uso de combustible, mientras que las fórmulas integradas recuperan factores de emisiones de la biblioteca de factores de Envizi para calcular los resultados.

Creado para profesionales, ideal para:

  • Analistas de sustentabilidad y de ESG
  • Consultores y equipos de asesoramiento
  • Equipos de finanzas y operaciones que apoyan el análisis de emisiones
  • Empresas al principio de su recorrido de Alcance 3

 

 

Funciones de los módulos

Catálogo de factores de emisión gestionados

Acceda a un catálogo gestionado de factores de emisión globales y regionales, lo que garantiza cálculos actualizados y transparentes. Seleccione los factores de emisión de su elección para el cálculo sin la complejidad de crear, mantener o actualizar una biblioteca interna de factores de emisión.

Acceda al catálogo de factores
Captura de pantalla del panel de Emissions API

Fórmulas y plantillas prediseñadas

Comience rápidamente con fórmulas prediseñadas, filtros de entrada de actividad predefinidos y plantillas listas para usar que simplifican la entrada de datos, reducen la configuración manual y garantizan cálculos de emisiones precisos y estandarizados desde el primer día.

Captura de pantalla del panel de cálculos alineados con el protocolo de GEI de Envizi Emissions API

Cálculos estandarizados de emisiones

Siga los métodos de cálculo alineados con el Protocolo de GEI. Utilice la lógica contenida en el algoritmo de selección de factores Envizi para calcular las emisiones de Alcance 1, Alcance 2 y Alcance 3 para generar informes creíbles, estandarizados y listos para las auditorías en todos los casos de uso.

Captura de pantalla del panel del catálogo de factores de emisión de Envizi Emissions API

Escale a Envizi Suite

Utilice Envizi Emissions Calculations in Excel como punto de partida, con la flexibilidad de escalar a la IBM Envizi Suite más amplia, que incluye la contabilidad de emisiones y los informes automatizados, a medida que maduran los datos de emisiones y las necesidades de informes empresariales.

Captura de pantalla del panel de descripción general de Envizi Emissions API

Preguntas frecuentes

No. Envizi Emissions Calculations in Excel está diseñado para el cálculo y el análisis de autoservicio. Las empresas que requieren flujos de trabajo gobernados, controles e informes listos para auditorías deben utilizar las soluciones de contabilidad de emisiones de Envizi.

Envizi Emissions API está diseñada para desarrolladores e ISV que crean sus propias soluciones de emisiones. Emissions Calculations in Excel está diseñado para usuarios empresariales que desean calcular las emisiones directamente en Excel, sin necesidad de programación.

Envizi Emissions Calculations in Excel permite el cálculo y análisis de emisiones. Muchos clientes lo utilizan como entrada en procesos de generación de informes más amplios o como un paso previo hacia una plataforma completa de contabilidad de GEI.

 

Envizi Emissions Calculations in Excel utiliza factores de emisiones regulados por Envizi para los Alcances 1, 2 y 3,

Dé el siguiente paso
 

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