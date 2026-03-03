IBM Envizi Emissions API

Envizi Emissions API permite tanto a los desarrolladores como a los proveedores de software independientes (ISV) integrar capacidades de cálculo de emisiones directamente en sus propias aplicaciones. La API expone la extensa biblioteca de factores de emisiones de Envizi y las metodologías de contabilidad estandarizadas, lo que permite a los equipos crear soluciones personalizadas sin desarrollar y mantener la lógica de emisiones y los registros de factores por sí mismos.

Al aprovechar la experiencia de Envizi, los equipos de desarrollo pueden acelerar el tiempo de comercialización y garantizar que los cálculos se ajusten a las normas reconocidas a nivel mundial.



Integración sencilla para desarrolladores

Integre los cálculos de emisiones directamente en su software mediante las API REST. Envíe datos de actividad desde su aplicación y obtenga resultados precisos de CO₂e en tiempo real: integre insights sobre emisiones de carbono perfectamente en flujos de trabajo, paneles y experiencias de usuario existentes sin alterar su arquitectura.



Escalable, listo para la empresa

Respalde los cálculos de emisiones en múltiples clientes, regiones y casos de uso de gran volumen con confianza.