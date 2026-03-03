IBM Envizi Emissions API

Lógica de cálculo de emisiones confiable para desarrolladores e ISV
Envizi Emissions API permite tanto a los desarrolladores como a los proveedores de software independientes (ISV) integrar capacidades de cálculo de emisiones directamente en sus propias aplicaciones. La API expone la extensa biblioteca de factores de emisiones de Envizi y las metodologías de contabilidad estandarizadas, lo que permite a los equipos crear soluciones personalizadas sin desarrollar y mantener la lógica de emisiones y los registros de factores por sí mismos.
Al aprovechar la experiencia de Envizi, los equipos de desarrollo pueden acelerar el tiempo de comercialización y garantizar que los cálculos se ajusten a las normas reconocidas a nivel mundial.
Integración sencilla para desarrolladores
Integre los cálculos de emisiones directamente en su software mediante las API REST. Envíe datos de actividad desde su aplicación y obtenga resultados precisos de CO₂e en tiempo real: integre insights sobre emisiones de carbono perfectamente en flujos de trabajo, paneles y experiencias de usuario existentes sin alterar su arquitectura.
Escalable, listo para la empresa
Respalde los cálculos de emisiones en múltiples clientes, regiones y casos de uso de gran volumen con confianza.
Emissions API está diseñada para una fácil integración, lo que permite a las organizaciones de todas las industrias impulsar un amplio espectro de casos de uso de emisiones y sustentabilidad.
Cálculos estandarizados de emisiones en los Alcances 1, 2 y 3, lo que ofrece cálculos transparentes, coherentes y conformes.
Acceda a una biblioteca gestionada y reconocida a nivel mundial de conjuntos de datos de factores de emisión globales, regionales y específicos de la industria, lo que garantiza que los cálculos utilicen factores actualizados y transparentes sin la complejidad de crear, mantener o actualizar una biblioteca interna de factores de emisión.
Acceda a colecciones de API completas junto con un SDK para Python
Inicie funciones de emisiones rápidamente sin la presión de obtener factores de emisión o la carga de crear una lógica de cálculo compleja internamente.
La arquitectura de API sin estado y sin datos almacenados significa una menor carga para la infraestructura de la plataforma de software, con menos preocupaciones en torno a la protección de datos y el alojamiento.
Los factores de emisión y las metodologías se gestionan de forma centralizada, lo que garantiza que los usuarios se beneficien automáticamente de las últimas actualizaciones sin necesidad de esfuerzo manual.
Documentación clara, código de ejemplo y acceso en sandbox para una integración rápida.
Diseñado para la flexibilidad: use la API para construir, extender o incrustar lógica de emisiones donde sea necesario.
No. Envizi Emissions API está diseñada para que los desarrolladores, equipos de productos de software e ISV integren cálculos de emisiones en soluciones de software existentes. Las empresas que requieren flujos de trabajo gobernados, controles e informes listos para auditorías deben utilizar las soluciones de contabilidad de emisiones de Envizi.
Envizi Emissions Calculations in Excel está diseñado para usuarios empresariales que desean calcular las emisiones directamente en Excel, sin necesidad de programación. Envizi Emissions API está diseñada para desarrolladores e ISV que crean sus propias soluciones de emisiones.
Envizi Emissions API utiliza factores de emisiones gobernados por Envizi para los alcances 1, 2 y 3.
¿Listo para perfeccionar su contabilidad de emisiones de GEI?
Conozca más de cerca IBM Envizi y cómo puede ayudarle a calcular, rastrear e informar sobre sus emisiones de gases de efecto invernadero.