Docling para IBM watsonx

Convierta documentos en datos estructurados para la IA
Sus datos están atrapados en documentos complejos
Docling for IBM® watsonx es una herramienta de inteligencia documental que convierte documentos complejos y no estructurados en datos estructurados y preparados para la IA. Convierte PDF, imágenes, presentaciones de diapositivas y otros formatos en resultados que los flujos de trabajo de búsqueda, RAG y agentes pueden usar de forma más eficaz, ayudando a los equipos a obtener resultados más precisos y confiables.
Basado en el kit de herramientas de código abierto Docling, desarrollado por IBM, Docling for IBM watsonx ofrece a los equipos una forma más rápida de pasar de la experimentación a la producción mediante un servicio gestionado. Además, proporciona una interfaz de usuario (IU) sencilla y acceso a la API para el procesamiento automatizado de documentos.
Todo lo que necesita para preparar documentos para la IA
Convierta documentos sin procesar en formatos estructurados, como Markdown, JSON y HTML, que son más fáciles de usar para los flujos de trabajo de búsqueda, RAG y agentes. Con entradas más limpias y congruentes, los equipos pueden mejorar la calidad de recuperación y obtener resultados más precisos y confiables de los sistemas de IA en sentido descendente.
La extracción básica puede eliminar la estructura que hace que un documento sea comprensible. La documentación está diseñada para conservar el contexto, como el diseño, la jerarquía, las tablas y el orden de lectura, de modo que el significado del documento original permanezca intacto.
Procese archivos PDF, imágenes, diapositivas, formularios, hojas de cálculo, archivos de audio y más en una única plataforma. En lugar de unir múltiples enfoques, los equipos pueden trabajar con muchos tipos de formatos de forma más congruente, reduciendo la proliferación de herramientas y simplificando cómo el contenido se mueve en los flujos de trabajo de IA.
Comience rápidamente en la IU para cargar documentos, probar la configuración de conversión e inspeccionar los resultados. Cuando esté listo para escalar, utilice la API para integrar y automatizar el procesamiento de documentos en aplicaciones, pipelines de datos y flujos de trabajo de IA.
Ponga a trabajar su conocimiento empresarial
Convierta archivos PDF, imágenes, presentaciones, formularios y más en resultados estructurados para el uso de IA descendente.
Extraiga los campos que necesita de documentos no estructurados en formatos estandarizados para facilitar el uso de la IA.
Limpie, estructure, divida, enriquezca y valide el contenido de un documento para un uso confiable en aplicaciones y flujos de trabajo de IA.
Analice y conserve la estructura, el diseño y el significado de documentos complejos para que los sistemas de IA puedan interpretarlos mejor.
Mejore la calidad de recuperación convirtiendo documentos en contenido estructurado y listo para fragmentos para pipelines de RAG.
Ayude a los usuarios a encontrar el contenido adecuado convirtiendo documentos en datos listos para la búsqueda para una mejor indexación y recuperación.
Permita que los agentes de IA actúen de manera más confiable con entradas que pueden interpretar y usar de manera más efectiva.
Mejore la calidad de los datos de entrenamiento convirtiendo los datos sin procesar en resultados más limpios y estandarizados a escala.
Docling comenzó como un kit de herramientas de código abierto desarrollado por IBM y donado a la Linux Foundation. Hoy en día, es un proyecto impulsado por la comunidad con más de 40 millones de descargas y contribuciones continuas de IBM.
Docling for IBM watsonx se basa en este fundamento y se entrega como un servicio gestionado para equipos que desean un camino más rápido hacia la producción.
Explore precios
Los precios de Docling for IBM Watsonx se basan en unidades de recursos, o RU, para facilitar el uso entre diferentes tipos de documentos.
1 RU equivale a 1000 páginas u objetos (para archivos como PDF, imágenes o diapositivas) o 50 millones de caracteres (para archivos como texto plano u hojas de cálculo).
*Docling es una marca registrada de LF Projects, LLC. Para obtener más información sobre Docling, visite dolling.ai.