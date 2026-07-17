Docling para IBM watsonx

Docling for IBM® watsonx es una herramienta de inteligencia documental que convierte documentos complejos y no estructurados en datos estructurados y preparados para la IA. Convierte PDF, imágenes, presentaciones de diapositivas y otros formatos en resultados que los flujos de trabajo de búsqueda, RAG y agentes pueden usar de forma más eficaz, ayudando a los equipos a obtener resultados más precisos y confiables.

Basado en el kit de herramientas de código abierto Docling, desarrollado por IBM, Docling for IBM watsonx ofrece a los equipos una forma más rápida de pasar de la experimentación a la producción mediante un servicio gestionado. Además, proporciona una interfaz de usuario (IU) sencilla y acceso a la API para el procesamiento automatizado de documentos.