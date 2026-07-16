Unifique la arquitectura, el diseño y el código en una sola plataforma inteligente
Impulsada por IA. Diseñada para la innovación.
Utilice insights impulsados por IA para diseñar arquitecturas seguras, escalables y resilientes que sirvan como base para un software de alto rendimiento. Tome decisiones de desarrollo estratégicas y fundamentadas, congruentes con los objetivos empresariales.
Optimice detalladamente su desarrollo de software con ayuda de la IA
Utilice el modelado C4 colaborativo para alinear la arquitectura con las necesidades del negocio. Aplique soporte asistido por IA para capturar y conectar decisiones con artefactos del sistema, manteniendo a arquitectos, ingenieros y stakeholders sincronizados desde el diseño hasta el despliegue con todo el contexto.
Brinde a los desarrolladores la autonomía para enfocarse en código de alto impacto con contexto completo. Fomente la reutilización y la coherencia a través de activos compartidos, al tiempo que automatiza gran parte del código base para reducir el trabajo repetitivo y permitir que los equipos se concentren en las características de misión crítica y la innovación.
Descubra formas de alinear el diseño y la entrega
Traduzca los objetivos comerciales en una arquitectura clara, alinee los equipos con la intención de diseño compartida y acelere la entrega con automatización consciente del diseño. Habilite la colaboración, reduzca el retrabajo o las correcciones e integre perfectamente con los pipelines para pasar del concepto al despliegue más rápido y con mayor confianza.
Traduzca los objetivos empresariales en arquitecturas de software claras, seguras y robustas. Mejore la claridad y la velocidad en el diseño del sistema, garantizando que las soluciones estén alineadas con los objetivos estratégicos, al tiempo que habilita a los equipos para crear sistemas resilientes y escalables con mayor confianza y coherencia.
Habilite a los equipos para que colaboren utilizando un diseño compartido, versionado y legible por máquina como fuente de información. Alinee a los stakeholders, reduzca los malentendidos y minimice el retrabajo o las correcciones al garantizar una intención de diseño coherente en todos los equipos a lo largo del ciclo de vida del desarrollo.
Habilite a los desarrolladores con una generación de código consciente del diseño que refleje la intención de la arquitectura. Reduzca el esfuerzo manual y los costos de programación mientras habilita a los equipos para que se centren en el trabajo de alto valor, asegurando la coherencia entre el diseño y la implementación en todos los proyectos de software.
Conéctese perfectamente con los pipelines de CI/CD y las plataformas DevOps para automatizar los flujos de trabajo desde el diseño hasta el despliegue. Acelere la entrega, mejore la eficiencia y facilite la integración continua de los procesos de diseño y desarrollo para lograr lanzamientos de software más rápidos y confiables.
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