Descripción general

Reaccione y entregue soluciones más rápido, sin comprometer la calidad

Una plataforma abierta que unifica herramientas y datos en todos los proyectos, lo que permite la automatización, la gobernanza y la alineación entre los objetivos comerciales y la entrega. La IA mejora cada etapa con insights inteligentes y flujos de trabajo con agentes, mientras que la automatización de extremo a extremo acelera la entrega, reduce riesgos y proporciona insights en tiempo real para una mejor colaboración y toma de decisiones.

Características

Automatización e IA en cada etapa de la entrega

Recopile y conecte ideas con IA y mantenga a todos alineados

Transforme ideas en acciones con IA al generar tareas a partir de conceptos amplios y personalizar flujos de trabajo para satisfacer las necesidades de gobernanza. Automatice actividades repetitivas, dé seguimiento al progreso con insights e informes, y gestione el código de forma segura para pasar de la idea a la implementación en cuestión de minutos.

Captura de pantalla del proceso de organización en la página de DevOps Loop

Automatice y gobierne la entrega de software confiable

Maximice la cobertura de las pruebas automatizando las pruebas de API, interfaz de usuario (IU), seguridad y rendimiento con generación y mantenimiento de scripts impulsado por IA. Detecte la causa principal de las fallas, genere datos de prueba realistas, simule dependencias y obtenga insight de calidad mientras automatiza las pipelines, reduce el riesgo y garantiza despliegues confiables

Captura de pantalla del proceso de automatización en la página de DevOps Loop

Dé seguimiento al valor, conecte equipos y lance a producción

Visualice el valor y el riesgo con insights en tiempo real sobre el rendimiento de la entrega y los posibles problemas. Dé seguimiento al progreso a través de paneles alineados con métricas clave, coordine pipelines y lanzamientos y genere informes de preparación, seguridad y auditoría con estado actualizado para los stakeholders.

Captura de pantalla del proceso de seguimiento en la página de DevOps Loop

Explore el recorrido del producto

Casos de uso

Soluciones para reforzar su pipeline

Explore soluciones integradas que conectan herramientas y flujos de trabajo a lo largo del ciclo de vida de la entrega. Vea cómo la combinación de capacidades permite una automatización más inteligente, una ejecución más rápida y una visibilidad de extremo a extremo, lo que ayuda a los equipos a optimizar los procesos, mejorar la colaboración y ofrecer valor de manera más eficiente.
Logotipo de Apptio
DevOps Loop for Apptio

Una perspectiva unificada de la agilidad empresarial y técnica. Permite a las organizaciones definir el valor claramente y medir la eficiencia con la que se entrega. Optimice la asignación de recursos, dé seguimiento de la entrega de valor y mejore la rentabilidad en todo el ciclo de vida del desarrollo de software.

 

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Logotipo de IBM
DevOps Loop for IBM Concert

Ofrezca visibilidad en tiempo real, impulsada por IA, de la resiliencia de las aplicaciones en todo su pipeline de DevOps. Evalúe, monitoree y mejore la confiabilidad del sistema unificando los datos de múltiples herramientas en una única vista que se pueda aplicar en la práctica.

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Logotipo de IBM
DevOps Loop for Instana

Acelere la entrega con observabilidad en tiempo real. Obtenga visibilidad de extremo a extremo del rendimiento de las aplicaciones y del estado de la infraestructura. Detecte problemas con anticipación, reduzca el tiempo de resolución y asegúrese de que cada lanzamiento sea confiable con insights impulsados por IA y análisis automatizados de causa principal.

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Logotipo de IBM
DevOps Loop for API Connect

Optimice el ciclo de vida de la API con insights impulsados por IA, compilaciones seguras y paneles en tiempo real. Habilite a los equipos para entregar, monitorear y optimizar las API más rápido con visibilidad de todo el ciclo de vida y automatización.

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Logotipo de IBM
DevOps Loop for Engineering Lifecycle Management

Unifique los datos de ingeniería y los flujos de trabajo con insights en tiempo real, asistencia de IA y trazabilidad de todo el ciclo de vida. Habilite a los equipos para gestionar la complejidad, mejorar la calidad y acelerar la entrega en ingeniería de sistemas y desarrollo de software.

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Logotipo de IBM
Loop de DevOps para SCC WP

La seguridad y el cumplimiento están integrados en cada etapa del ciclo de vida de DevOps. Las organizaciones pueden reducir significativamente el riesgo de violaciones de seguridad, protegiendo tanto su reputación como los datos confidenciales de sus clientes.

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Logotipo de HashiCorp
DevOps Loop for HashiCorp

Despliegue más rápido, proteja mejor y gobierne de manera más inteligente. Integre perfectamente para mejorar los flujos de trabajo DevOps nativos de la nube. Admite pipelines de CI/CD automatizados con infraestructura como código, gestión de secretos y despliegue escalable.

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Logotipo de IBM
DevOps Loop for IBM Z

Incorpore prácticas modernas de DevOps en el desarrollo de mainframe con pipelines de CI/CD unificados, insights de IA y visibilidad en tiempo real. Acelere la entrega, mejore la calidad e integre z/OS con herramientas y flujos de trabajo nativos de la nube.

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Logotipos de IBM y Red Hat
DevOps Loop for Red Hat

Optimice todo el ciclo de vida de DevOps dentro de un entorno nativo de Kubernetes. Esta solución diseñada para la escalabilidad y la automatización, habilita a los equipos para entregar aplicaciones de forma más rápida y confiable en Red Hat.

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Recursos

Insights de expertos para potenciar sus capacidades de DevOps

Alinee estrategia y ejecución con IBM DevOps Loop y Apptio Targetprocess Mejora de la productividad del desarrollo y la entrega de software con IBM DevOps Loop
Ilustración de una lupa sobre tablas y gráficos coloridos en paneles
IBM DevOps
Explore la cartera completa de DevOps para descubrir herramientas, capacidades y soluciones que se adapten a sus necesidades.
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Precios

Planes y licencias

Nivel Essential Precio de lista 25 USD por usuario al mes*

Para equipos que buscan obtener el control: recopile y conecte ideas con IA, y gestione el ciclo de vida de la entrega.

 Nivel Standard Precio de lista 150 USD por usuario al mes*

Para organizaciones que buscan acelerar el tiempo de salida al mercado y reducir errores humanos: automatice las pruebas con IA, genere datos de prueba, detecte y solucione problemas más rápido y agilice el despliegue en todos los entornos.

 Nivel Premium

Para las empresas que buscan alinear los objetivos empresariales con las actividades de entrega: rastree el valor, conecte equipos y mejore para el próximo proyecto.

 Contáctese con ventas
  • Utilice la generación de IA para convertir ideas en tareas
  • Especifique y dé seguimiento a cronogramas, recursos y presupuesto
  • Automatice actividades repetitivas utilizando flujos de trabajo basados en reglas
  • Genere informes sobre el estado, las dependencias, los cuellos de botella, los plazos y las tareas
  • Integraciones listas para usar en DevOps, tiempo de ejecución, negocios y herramientas ESG
  • Capture ideas y diseños con bocetos y modelado de procesos
  • Diseñe y comparta arquitectura técnica y dependencias con todos los stakeholders
  • Detecte y resuelva diferencias entre procesos de negocio, arquitectura y código generado por IA
  • Asegure que el código generado por IA y la infraestructura se correlacionen con las capacidades

Todo lo de Essential, más:

  • Automatice la interfaz de programación de aplicaciones (API), la interfaz de usuario (IU), la seguridad y las pruebas de rendimiento
  • Genere y mantenga scripts de prueba de IU con visión de IA
  • Detecte por qué fallan los casos de prueba y reciba recomendaciones de arreglos o corrija automáticamente los scripts con autocorrección inteligente
  • Genere grandes volúmenes de datos de pruebas sintéticas
  • Emplee la IA para identificar patrones de calidad y comprender y mitigar los problemas de rendimiento
  • Automatice los procesos de entrega repetibles en todo el desarrollo, las pruebas y la producción
  • Configure puntos de control inteligentes para garantizar que solo se promocionen las versiones de componentes que cumplan con los criterios de calidad
  • Despliegue GitOps

Todo lo de Essential y Standard, más:

  • Prediga el riesgo de entrega con analytics de IA
  • Insights integrales y métricas de la ley de resiliencia operativa digital (DORA)
  • Visualice el valor y los riesgos de entrega
  • Vincule a los stakeholder del negocio y de la entrega
  • Gestione pipelines y lanzamientos

Servicios virtuales

Simule las respuestas de los servicios que faltan para que los equipos puedan realizar pruebas con anticipación

  • Se vende en paquetes
  • El más común es: 200 VU

Usuarios virtuales

Simule el comportamiento de los usuarios para realizar pruebas de rendimiento

  • Se vende en paquetes
  • El más común es: 1000 VU de rendimiento

Agentes de despliegue

Ejecute tareas de despliegue en diferentes entornos

  • Se venden como usuarios autorizados o flotantes

*Los precios mostrados son indicativos, pueden variar según el país, excluyen los impuestos y aranceles aplicables y están sujetos a la disponibilidad de la opción de productos en un lugar. 
Dé el siguiente paso

Optimice la entrega de software con herramientas DevSecOps aumentadas por IA.

  1. Agende una demostración en vivo