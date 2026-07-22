Una plataforma abierta que unifica herramientas y datos en todos los proyectos, lo que permite la automatización, la gobernanza y la alineación entre los objetivos comerciales y la entrega. La IA mejora cada etapa con insights inteligentes y flujos de trabajo con agentes, mientras que la automatización de extremo a extremo acelera la entrega, reduce riesgos y proporciona insights en tiempo real para una mejor colaboración y toma de decisiones.