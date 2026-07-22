Reaccione y entregue soluciones más rápido, sin comprometer la calidad
Una plataforma abierta que unifica herramientas y datos en todos los proyectos, lo que permite la automatización, la gobernanza y la alineación entre los objetivos comerciales y la entrega. La IA mejora cada etapa con insights inteligentes y flujos de trabajo con agentes, mientras que la automatización de extremo a extremo acelera la entrega, reduce riesgos y proporciona insights en tiempo real para una mejor colaboración y toma de decisiones.
Automatización e IA en cada etapa de la entrega
Transforme ideas en acciones con IA al generar tareas a partir de conceptos amplios y personalizar flujos de trabajo para satisfacer las necesidades de gobernanza. Automatice actividades repetitivas, dé seguimiento al progreso con insights e informes, y gestione el código de forma segura para pasar de la idea a la implementación en cuestión de minutos.
Maximice la cobertura de las pruebas automatizando las pruebas de API, interfaz de usuario (IU), seguridad y rendimiento con generación y mantenimiento de scripts impulsado por IA. Detecte la causa principal de las fallas, genere datos de prueba realistas, simule dependencias y obtenga insight de calidad mientras automatiza las pipelines, reduce el riesgo y garantiza despliegues confiables
Visualice el valor y el riesgo con insights en tiempo real sobre el rendimiento de la entrega y los posibles problemas. Dé seguimiento al progreso a través de paneles alineados con métricas clave, coordine pipelines y lanzamientos y genere informes de preparación, seguridad y auditoría con estado actualizado para los stakeholders.
Soluciones para reforzar su pipeline
Explore soluciones integradas que conectan herramientas y flujos de trabajo a lo largo del ciclo de vida de la entrega. Vea cómo la combinación de capacidades permite una automatización más inteligente, una ejecución más rápida y una visibilidad de extremo a extremo, lo que ayuda a los equipos a optimizar los procesos, mejorar la colaboración y ofrecer valor de manera más eficiente.
Una perspectiva unificada de la agilidad empresarial y técnica. Permite a las organizaciones definir el valor claramente y medir la eficiencia con la que se entrega. Optimice la asignación de recursos, dé seguimiento de la entrega de valor y mejore la rentabilidad en todo el ciclo de vida del desarrollo de software.
Ofrezca visibilidad en tiempo real, impulsada por IA, de la resiliencia de las aplicaciones en todo su pipeline de DevOps. Evalúe, monitoree y mejore la confiabilidad del sistema unificando los datos de múltiples herramientas en una única vista que se pueda aplicar en la práctica.
Acelere la entrega con observabilidad en tiempo real. Obtenga visibilidad de extremo a extremo del rendimiento de las aplicaciones y del estado de la infraestructura. Detecte problemas con anticipación, reduzca el tiempo de resolución y asegúrese de que cada lanzamiento sea confiable con insights impulsados por IA y análisis automatizados de causa principal.
Optimice el ciclo de vida de la API con insights impulsados por IA, compilaciones seguras y paneles en tiempo real. Habilite a los equipos para entregar, monitorear y optimizar las API más rápido con visibilidad de todo el ciclo de vida y automatización.
Unifique los datos de ingeniería y los flujos de trabajo con insights en tiempo real, asistencia de IA y trazabilidad de todo el ciclo de vida. Habilite a los equipos para gestionar la complejidad, mejorar la calidad y acelerar la entrega en ingeniería de sistemas y desarrollo de software.
La seguridad y el cumplimiento están integrados en cada etapa del ciclo de vida de DevOps. Las organizaciones pueden reducir significativamente el riesgo de violaciones de seguridad, protegiendo tanto su reputación como los datos confidenciales de sus clientes.
Despliegue más rápido, proteja mejor y gobierne de manera más inteligente. Integre perfectamente para mejorar los flujos de trabajo DevOps nativos de la nube. Admite pipelines de CI/CD automatizados con infraestructura como código, gestión de secretos y despliegue escalable.
Incorpore prácticas modernas de DevOps en el desarrollo de mainframe con pipelines de CI/CD unificados, insights de IA y visibilidad en tiempo real. Acelere la entrega, mejore la calidad e integre z/OS con herramientas y flujos de trabajo nativos de la nube.
Optimice todo el ciclo de vida de DevOps dentro de un entorno nativo de Kubernetes. Esta solución diseñada para la escalabilidad y la automatización, habilita a los equipos para entregar aplicaciones de forma más rápida y confiable en Red Hat.
Insights de expertos para potenciar sus capacidades de DevOps
Planes y licencias
Para equipos que buscan obtener el control: recopile y conecte ideas con IA, y gestione el ciclo de vida de la entrega.
Para organizaciones que buscan acelerar el tiempo de salida al mercado y reducir errores humanos: automatice las pruebas con IA, genere datos de prueba, detecte y solucione problemas más rápido y agilice el despliegue en todos los entornos.
Para las empresas que buscan alinear los objetivos empresariales con las actividades de entrega: rastree el valor, conecte equipos y mejore para el próximo proyecto.
Todo lo de Essential, más:
Todo lo de Essential y Standard, más:
Servicios virtuales
Simule las respuestas de los servicios que faltan para que los equipos puedan realizar pruebas con anticipación
Usuarios virtuales
Simule el comportamiento de los usuarios para realizar pruebas de rendimiento
Agentes de despliegue
Ejecute tareas de despliegue en diferentes entornos