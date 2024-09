Un método de nube híbrida moderno para el acceso en la nube a los datos originados en Db2 for z/OS. Sincronice los datos de Db2 for z/OS para iniciativas de nube híbrida, analítica e IA con un costo y un esfuerzo reducidos. Las aplicaciones pueden acceder a una copia sincronizada y transaccionalmente consistente de los datos de Db2 for z/OS, alojada en un sistema independiente. Esto permite el despliegue de una amplia gama de plataformas de destino, incluida la nube pública, local y privada.

Lleve los valiosos datos empresariales de Db2 for z/OS a watsonx.data.