Amazon RDS for Db2

Amazon RDS for Db2 es un servicio de base de datos totalmente gestionado que facilita la configuración, gestión y escalado de una base de datos relacional Db2 en AWS cloud. El servicio admite Db2 Standard Edition y Db2 Advanced Edition con un programa Bring Your Own License (BYOL). Todas las ediciones de Db2 en Amazon RDS para Db2 ofrecen:

escalado mediante botón pulsador para gestionar los costos de infraestructura con unos pocos clics o una llamada a la API;

copias de seguridad automatizadas, instantáneas y conmutación por error para respaldar la durabilidad de las cargas de trabajo críticas para el negocio;

disponibilidad y confiabilidad con alta disponibilidad y data replication automatizada Multi-AZ;

aislamiento y seguridad, incluido el cifrado en movimiento y en reposo, aislamiento de red y permisos; y



integraciones nativas con AWS Cloud Services como una oferta principal de AWS para admitir aplicaciones nativas de la nube

Comience su despliegue hoy o utilice la Calculadora de precios de Amazon: RDS para Db2 (enlace externo a ibm.com) para calcular el tamaño de las instancias.