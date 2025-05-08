Análisis de la postura de resiliencia de las aplicaciones

Desbloquee una nueva perspectiva estandarizada y repetible de la resiliencia de las aplicaciones

La resiliencia de las aplicaciones reimaginada

El tiempo de inactividad no es solo una molestia, es un riesgo empresarial. Sin embargo, la mayoría de las organizaciones siguen confiando en herramientas fragmentadas y arreglos reactivos, que son lentos e ineficientes.

IBM Concert adopta una perspectiva única respecto de la resiliencia al combinar la automatización y los insights en tiempo real en un marco estandarizado y escalable para evaluar, mejorar y mantener la resiliencia como nunca antes.

Integre datos organizacionales aislados

Recopile, correlacione y  
califique datos de diversas  
fuentes, para poder evaluar  
de manera simplificada y estandarizada las prácticas y los resultados de la resiliencia de la SRE.
Identifique y aborde las discrepancias en su postura de resiliencia 

Obtenga visibilidad en tiempo real  
de su postura de resiliencia 
con una puntuación intuitiva que le ayude a identificar y abordar los problemas de resiliencia de las aplicaciones sin tener que correlacionar manualmente los datos.
Aumente el tiempo de actividad de las aplicaciones y reduzca costos al mismo tiempo 

Concert automatiza los flujos de trabajo de corrección, minimizando así los riesgos y las interrupciones, al tiempo que elimina la necesidad de recurrir a costosos consultores. Con recomendaciones proactivas y acciones de resiliencia impulsadas por IA, garantizas estabilidad y eficiencia a escala.
Impulse la mejora continua 

Establezca objetivos y evalúe continuamente su postura de resiliencia frente a objetivos establecidos y las mejores prácticas de la industria.

Puesta en práctica de la resiliencia con la automatización de TI

¿Cómo la automatización impulsada por IA mejora el estado de las aplicaciones y mitiga los riesgos? Únase a nuestro seminario web para ver más de cerca, con demostraciones y preguntas y respuestas, las nuevas integraciones e innovaciones de las soluciones de observabilidad y resiliencia de TI impulsadas por IA de IBM.

Vea cómo funciona

Vea IBM Concert Resilience en acción. En este breve video de demostración, descubrirá cómo Concert le brinda una vista en tiempo real de la resiliencia de las aplicaciones, detecta automáticamente los riesgos y activa flujos de trabajo de corrección de extremo a extremo, todo en minutos, no en meses.


Vea cómo Concert unifica los datos en todo su entorno, aumenta las puntuaciones de resiliencia y reduce el tiempo de inactividad con insights impulsados por IA y acciones automatizadas. Reinvente la resiliencia con IBM Concert.

Refuerce la resiliencia de las aplicaciones

Evaluación de la postura de resiliencia Gestión eficaz de la resiliencia Corrección de flujos de trabajo impulsada por IA Gestión proactiva de riesgos Insights prácticos

Soluciones para ampliar la resiliencia

Concert + IBM Instana

Simplifique la observabilidad, la resiliencia y la gestión de riesgos de las aplicaciones.  La integración de IBM Concert e Instana agiliza la evaluación de la postura de resiliencia al automatizar la recopilación de datos de resiliencia en una amplia gama de requisitos no funcionales (NFR). Esta integración perfecta facilita la detección proactiva de problemas, la toma de decisiones basada en datos y la colaboración, generando así acciones oportunas para mantener el tiempo de actividad del sistema y minimizar los riesgos.
IBM Concert for Z

Unifique datos operacionales en silos entre herramientas y dominios.  IBM Concert for Z es un centro de administración de operaciones de TI impulsado por IA diseñado específicamente para simplificar y modernizar la resiliencia del mainframe.  Concert for Z ofrece insights y automatización que ayudan a los equipos a actuar más rápido, reducir la complejidad y mantener la disponibilidad. Permite a los equipos de operaciones administrar proactivamente el rendimiento, anticipar riesgos y garantizar una resiliencia continua, lo que brinda eficiencia impulsada por IA a entornos mainframe.
Dé el siguiente paso

Descubra cómo Concert puede impulsar su negocio.  Inicie una prueba gratis de 30 días u obtenga una demostración en vivo con un experto en el producto.

