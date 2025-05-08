Análisis de la postura de resiliencia de las aplicaciones

Desbloquee una nueva perspectiva estandarizada y repetible de la resiliencia de las aplicaciones
El tiempo de inactividad no es solo una molestia, es un riesgo empresarial. Sin embargo, la mayoría de las organizaciones siguen confiando en herramientas fragmentadas y arreglos reactivos, que son lentos e ineficientes.
IBM Concert adopta una perspectiva única respecto de la resiliencia al combinar la automatización y los insights en tiempo real en un marco estandarizado y escalable para evaluar, mejorar y mantener la resiliencia como nunca antes.
Recopile, correlacione y
califique datos de diversas
fuentes, para poder evaluar
de manera simplificada y estandarizada las prácticas y los resultados de la resiliencia de la SRE.
Obtenga visibilidad en tiempo real
de su postura de resiliencia
con una puntuación intuitiva que le ayude a identificar y abordar los problemas de resiliencia de las aplicaciones sin tener que correlacionar manualmente los datos.
Concert automatiza los flujos de trabajo de corrección, minimizando así los riesgos y las interrupciones, al tiempo que elimina la necesidad de recurrir a costosos consultores. Con recomendaciones proactivas y acciones de resiliencia impulsadas por IA, garantizas estabilidad y eficiencia a escala.
Establezca objetivos y evalúe continuamente su postura de resiliencia frente a objetivos establecidos y las mejores prácticas de la industria.
Vea IBM Concert Resilience en acción. En este breve video de demostración, descubrirá cómo Concert le brinda una vista en tiempo real de la resiliencia de las aplicaciones, detecta automáticamente los riesgos y activa flujos de trabajo de corrección de extremo a extremo, todo en minutos, no en meses.
Vea cómo Concert unifica los datos en todo su entorno, aumenta las puntuaciones de resiliencia y reduce el tiempo de inactividad con insights impulsados por IA y acciones automatizadas. Reinvente la resiliencia con IBM Concert.
Kevin Yu
Ingeniero principal de confiabilidad del sitio, IBM
Concert nos ayudó a eliminar los silos y a ser más productivos. Ahora tenemos una infraestructura escalable para medir, mejorar y mantener la resiliencia de la aplicación en IBM. ”
Evalúe y registre continuamente su postura de resiliencia en 6 NFR
El análisis de la postura de resiliencia de Concert aprovecha la automatización impulsada por IA para correlacionar datos de fuentes dispares y resaltar las discrepancias que ninguna herramienta en el mercado puede proporcionar.
Automatice el proceso de recopilación y análisis de datos de resiliencia y cree flujos de trabajo de corrección completos con IA.
Reduzca los riesgos potenciales antes de que se materialicen. Desplace la resiliencia con acciones automatizadas e intégrela en el ciclo de vida del software.
Transforme las métricas de resiliencia en puntuaciones y gráficos de tendencias fáciles de leer para acelerar la toma de decisiones
Simplifique la observabilidad, la resiliencia y la gestión de riesgos de las aplicaciones. La integración de IBM Concert e Instana agiliza la evaluación de la postura de resiliencia al automatizar la recopilación de datos de resiliencia en una amplia gama de requisitos no funcionales (NFR). Esta integración perfecta facilita la detección proactiva de problemas, la toma de decisiones basada en datos y la colaboración, generando así acciones oportunas para mantener el tiempo de actividad del sistema y minimizar los riesgos.
Unifique datos operacionales en silos entre herramientas y dominios. IBM Concert for Z es un centro de administración de operaciones de TI impulsado por IA diseñado específicamente para simplificar y modernizar la resiliencia del mainframe. Concert for Z ofrece insights y automatización que ayudan a los equipos a actuar más rápido, reducir la complejidad y mantener la disponibilidad. Permite a los equipos de operaciones administrar proactivamente el rendimiento, anticipar riesgos y garantizar una resiliencia continua, lo que brinda eficiencia impulsada por IA a entornos mainframe.
Descubra cómo Concert puede impulsar su negocio. Inicie una prueba gratis de 30 días u obtenga una demostración en vivo con un experto en el producto.