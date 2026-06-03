Resiliencia impulsada por IA en las operaciones modernas de TI
IBM® Concert Resilience forma parte de la plataforma IBM Concert, que ayuda a las organizaciones a conectar señales operativas entre aplicaciones, infraestructura, operaciones y riesgos en una vista de resiliencia compartida. Al combinar insights impulsados por IA, evaluación continua de la postura y flujos de trabajo coordinados, los equipos pueden identificar las brechas de resiliencia antes, priorizar el riesgo más rápido y fortalecer la resiliencia operativa en entornos híbridos.
Conecte y correlacione las señales operativas entre aplicaciones, infraestructura, operaciones y riesgo en una vista de resiliencia unificada. Al convertir los datos fragmentados en un contexto operativo compartido, los equipos pueden detectar las deficiencias antes, coordinar las decisiones con mayor rapidez y reducir la fragmentación operativa.
Obtenga una visión clara de las brechas de resiliencia en todas las aplicaciones y entornos. Al analizar continuamente las señales, los equipos pueden detectar debilidades de manera temprana, comprender dónde se está acumulando el riesgo y centrar la atención antes de que los problemas se intensifiquen.
Los flujos de trabajo automatizados y los insights en tiempo real ayudan a los equipos a recuperarse más rápido y reducir el tiempo de inactividad. Con menos tareas manuales, pueden coordinar acciones entre dominios, responder antes y mejorar la disponibilidad y la capacidad de recuperación.
Pase de arreglos reactivos y revisiones periódicas a operaciones de resiliencia continuas. IBM Concert Resilience ayuda a los equipos a monitorear los cambios de postura a lo largo del tiempo, aplicar estándares de resiliencia coherentes y mejorar continuamente la preparación operativa en entornos híbridos.
Cree un marco de resiliencia compartido entre los equipos de desarrollo, ingeniería de confiabilidad de sitios (SRE), operaciones y seguridad. Con una puntuación coherente, un contexto compartido y prioridades alineadas, los equipos pueden mejorar la resiliencia de forma más sistemática, al tiempo que reducen los silos y las complejidades operativas.
Las evaluaciones impulsadas por IA y el contexto operativo compartido ayudan a las organizaciones a integrar la resiliencia, la seguridad y la gobernanza en una fase más temprana del ciclo de vida, lo que reduce el riesgo operativo y mejora la coherencia entre equipos y entornos.
La puntuación continua, los insights aplicables en la práctica y la visibilidad entre dominios ayudan a los equipos a simplificar el mantenimiento, reducir la deuda técnica y mejorar la estabilidad operativa a largo plazo sin aumentar la sobrecarga operativa.
Al conectar las señales operativas y coordinar los flujos de trabajo entre dominios, los equipos pueden reducir el tiempo de inactividad, resolver problemas más rápido y mejorar la capacidad de respuesta operativa.
La visibilidad unificada de la resiliencia y la puntuación estandarizada ayudan a las organizaciones a poner en funcionamiento la resiliencia de forma coherente en todas las aplicaciones, la infraestructura y los entornos híbridos sin sumar complejidad innecesaria.
Correlacione métricas, señales operativas e insights de resiliencia entre herramientas en un contexto operativo compartido. Los equipos pueden detectar los riesgos antes, priorizar el impacto con mayor rapidez y coordinar las medidas necesarias antes de que las interrupciones afecten a los usuarios.
Explore demostraciones, documentación, capacitación e insights de expertos para aprender, evaluar y obtener más valor de IBM Concert.