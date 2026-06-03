IBM Concert Resilience

Resiliencia impulsada por IA en las operaciones modernas de TI

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Representación 3D de lentes de vidrio dispuestos aleatoriamente sobre un fondo morado claro

Conecte señales. Reduzca el riesgo.

IBM® Concert Resilience forma parte de la plataforma IBM Concert, que ayuda a las organizaciones a conectar señales operativas entre aplicaciones, infraestructura, operaciones y riesgos en una vista de resiliencia compartida. Al combinar insights impulsados por IA, evaluación continua de la postura y flujos de trabajo coordinados, los equipos pueden identificar las brechas de resiliencia antes, priorizar el riesgo más rápido y fortalecer la resiliencia operativa en entornos híbridos.

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Capacidades clave de resiliencia

Conecte y correlacione las señales operativas entre aplicaciones, infraestructura, operaciones y riesgo en una vista de resiliencia unificada. Al convertir los datos fragmentados en un contexto operativo compartido, los equipos pueden detectar las deficiencias antes, coordinar las decisiones con mayor rapidez y reducir la fragmentación operativa.

Captura de pantalla de la característica de observabilidad de tendencias de resiliencia y valor de IBM Concert

Obtenga una visión clara de las brechas de resiliencia en todas las aplicaciones y entornos. Al analizar continuamente las señales, los equipos pueden detectar debilidades de manera temprana, comprender dónde se está acumulando el riesgo y centrar la atención antes de que los problemas se intensifiquen.

Captura de pantalla de la característica de observabilidad de puntos débiles de IBM Turbonomic

Los flujos de trabajo automatizados y los insights en tiempo real ayudan a los equipos a recuperarse más rápido y reducir el tiempo de inactividad. Con menos tareas manuales, pueden coordinar acciones entre dominios, responder antes y mejorar la disponibilidad y la capacidad de recuperación.

Captura de pantalla de la característica de flujos de trabajo automatizados de IBM Turbonomic

Pase de arreglos reactivos y revisiones periódicas a operaciones de resiliencia continuas. IBM Concert Resilience ayuda a los equipos a monitorear los cambios de postura a lo largo del tiempo, aplicar estándares de resiliencia coherentes y mejorar continuamente la preparación operativa en entornos híbridos.

Captura de pantalla del panel del centro de acción de IBM Turbonomic

Cree un marco de resiliencia compartido entre los equipos de desarrollo, ingeniería de confiabilidad de sitios (SRE), operaciones y seguridad. Con una puntuación coherente, un contexto compartido y prioridades alineadas, los equipos pueden mejorar la resiliencia de forma más sistemática, al tiempo que reducen los silos y las complejidades operativas.

Captura de pantalla del panel de observabilidad del marco de resiliencia de IBM Concert
Beneficios
Incorpore resiliencia a las operaciones mediante el diseño

Las evaluaciones impulsadas por IA y el contexto operativo compartido ayudan a las organizaciones a integrar la resiliencia, la seguridad y la gobernanza en una fase más temprana del ciclo de vida, lo que reduce el riesgo operativo y mejora la coherencia entre equipos y entornos.
Reduzca la complejidad operativa a lo largo del tiempo

 La puntuación continua, los insights aplicables en la práctica y la visibilidad entre dominios ayudan a los equipos a simplificar el mantenimiento, reducir la deuda técnica y mejorar la estabilidad operativa a largo plazo sin aumentar la sobrecarga operativa.
Acelere la recuperación con contexto compartido

Al conectar las señales operativas y coordinar los flujos de trabajo entre dominios, los equipos pueden reducir el tiempo de inactividad, resolver problemas más rápido y mejorar la capacidad de respuesta operativa.
Escale la resiliencia en entornos híbridos

La visibilidad unificada de la resiliencia y la puntuación estandarizada ayudan a las organizaciones a poner en funcionamiento la resiliencia de forma coherente en todas las aplicaciones, la infraestructura y los entornos híbridos sin sumar complejidad innecesaria.
Convierta la visibilidad operativa en acción

Correlacione métricas, señales operativas e insights de resiliencia entre herramientas en un contexto operativo compartido. Los equipos pueden detectar los riesgos antes, priorizar el impacto con mayor rapidez y coordinar las medidas necesarias antes de que las interrupciones afecten a los usuarios.
Recursos

Insights adicionales para tomar decisiones informadas

Explore demostraciones, documentación, capacitación e insights de expertos para aprender, evaluar y obtener más valor de IBM Concert.
Automatización impulsada por IA para la resiliencia de las aplicaciones
Prácticas comprobadas para alinear el desarrollo, la seguridad y las operaciones.
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