IBM® Concert Resilience forma parte de la plataforma IBM Concert, que ayuda a las organizaciones a conectar señales operativas entre aplicaciones, infraestructura, operaciones y riesgos en una vista de resiliencia compartida. Al combinar insights impulsados por IA, evaluación continua de la postura y flujos de trabajo coordinados, los equipos pueden identificar las brechas de resiliencia antes, priorizar el riesgo más rápido y fortalecer la resiliencia operativa en entornos híbridos.