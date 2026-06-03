Precios

Explore los precios que se cobran solo por el uso real

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Pague solo por lo que utilice

Los precios de IBM Concert se basan en el uso real, por lo que puede agregar o eliminar usuarios, o incluso casos de uso de productos, dentro de la instalación a su propio ritmo.

Las unidades de recursos se utilizan para cuantificar el uso dinámico de su organización entre la fuerza laboral y las poblaciones de consumidores y los casos de uso del producto.

Resultados comprobados

↓78 %

Deutsche Telekom redujo el tiempo de aplicación de parches en un 78 %, de 90 minutos a solo 20 minutos por instancia.

 Estudio de caso de Deutsche Telekom ↑62 %

IBM Concert automatiza la recopilación y correlación de datos de resiliencia, lo que le permite evaluar la postura de resiliencia en toda la empresa por aplicación un 62 % más rápido.

 Estudio de caso de IBM SRE ↓90 %

IBM Concert® acelera la respuesta de seguridad y reduce el tiempo de mitigación de las vulnerabilidades y exposiciones comunes (CVE) en un 90 %.​ Mitigue el riesgo, maximice la confiabilidad.

 Estudio de caso de IBM SRE ↑25 %

La organización de desarrollo de software (SDO) de IBM ahorra tiempo y reduce las CVE con escaneos un 25 % más rápidos y una mejor priorización.

 Estudio de caso de IBM SDO
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