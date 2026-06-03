A medida que crecen los entornos de TI empresariales, las herramientas de monitoreo en silos crean puntos ciegos operacionales y retrasan la respuesta a incidentes. IBM® Concert Operate, anteriormente Cloud Pak for AIOps, conecta las herramientas de observabilidad existentes en una plataforma unificada, ofrece visibilidad de extremo a extremo, correlaciona alertas entre dominios y permite una resolución de incidentes más rápida y colaborativa en entornos complejos.