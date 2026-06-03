IBM Concert Operate

Unifique la gestión de operaciones en toda la empresa conectada

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Representación 3D de un dispositivo electrónico situado entre dos lentes de cristal

Operaciones unificadas. Respuesta más rápida.

A medida que crecen los entornos de TI empresariales, las herramientas de monitoreo en silos crean puntos ciegos operacionales y retrasan la respuesta a incidentes. IBM® Concert Operate, anteriormente Cloud Pak for AIOps, conecta las herramientas de observabilidad existentes en una plataforma unificada, ofrece visibilidad de extremo a extremo, correlaciona alertas entre dominios y permite una resolución de incidentes más rápida y colaborativa en entornos complejos.

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Capacidades clave

Con la observabilidad de lote completo, las dependencias, la topología y las relaciones del sistema se vuelven más claras, lo que facilita la evaluación del impacto y la toma de decisiones operativas más inteligentes.

Diagrama abstracto con tres líneas horizontales que muestran nodos de distintos colores: círculos, rombos y cuadrados alineados sobre un fondo de cuadrícula clara.

Ingiera y procese eventos en tiempo real a través de aplicaciones, infraestructura y redes. Con correlación de alertas, agrupación y deduplicación, los equipos pueden reducir el ruido, identificar incidentes procesables y centrarse en los problemas que más importan.

Cuadrado verde con un icono hexagonal en el centro, conectado por múltiples líneas a pequeños nodos circulares y de diamante a la derecha.

Detecte, clasifique y gestione incidentes con un contexto operativo completo. Como resultado, los equipos pueden correlacionar las señales, identificar las causas probables y comprender el alcance del impacto en los servicios relacionados, lo que ayuda a acelerar la resolución.

Círculos de colores dispersos en verde, azul, verde azulado oscuro y gris, dispuestos a lo largo de líneas guía horizontales sobre un fondo claro.

Automatice las actividades de investigación iterativas mediante el uso de bases de conocimiento relevantes, incluidos los datos integrados de incidentes y topología. Amplíe las investigaciones con agentes de terceros y diagnósticos a partir de herramientas subyacentes.

Cuadrado azul centrado dentro de una esfera circular con marcas, rodeado de arcos concéntricos con marcadores cuadrados naranjas sobre una cuadrícula.

Habilite la colaboración entre ITOps, NetOps e ingeniería de confiabilidad de sitios (SRE) a través de un contexto compartido, insights en tiempo real y flujos de trabajo integrados. Una visión operativa unificada ayuda a reducir los silos y a impulsar una respuesta y resolución de incidentes más rápidas y coordinadas.

Cuadrado verde con un hexágono y un círculo en el centro, conectados mediante líneas verdes y negras ramificadas a unos nodos situados a la derecha.
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