Unifique la gestión de operaciones en toda la empresa conectada
A medida que crecen los entornos de TI empresariales, las herramientas de monitoreo en silos crean puntos ciegos operacionales y retrasan la respuesta a incidentes. IBM® Concert Operate, anteriormente Cloud Pak for AIOps, conecta las herramientas de observabilidad existentes en una plataforma unificada, ofrece visibilidad de extremo a extremo, correlaciona alertas entre dominios y permite una resolución de incidentes más rápida y colaborativa en entornos complejos.
Con la observabilidad de lote completo, las dependencias, la topología y las relaciones del sistema se vuelven más claras, lo que facilita la evaluación del impacto y la toma de decisiones operativas más inteligentes.
Ingiera y procese eventos en tiempo real a través de aplicaciones, infraestructura y redes. Con correlación de alertas, agrupación y deduplicación, los equipos pueden reducir el ruido, identificar incidentes procesables y centrarse en los problemas que más importan.
Detecte, clasifique y gestione incidentes con un contexto operativo completo. Como resultado, los equipos pueden correlacionar las señales, identificar las causas probables y comprender el alcance del impacto en los servicios relacionados, lo que ayuda a acelerar la resolución.
Automatice las actividades de investigación iterativas mediante el uso de bases de conocimiento relevantes, incluidos los datos integrados de incidentes y topología. Amplíe las investigaciones con agentes de terceros y diagnósticos a partir de herramientas subyacentes.
Habilite la colaboración entre ITOps, NetOps e ingeniería de confiabilidad de sitios (SRE) a través de un contexto compartido, insights en tiempo real y flujos de trabajo integrados. Una visión operativa unificada ayuda a reducir los silos y a impulsar una respuesta y resolución de incidentes más rápidas y coordinadas.