Business intelligence para el gobierno y el sector público

Ofrezca analytics seguros y gobernados a escala con IBM Cognos Analytics

Ilustración de interfaz de usuario (IU) isométrica de IBM Cognos Analytics para el gobierno y el sector público

Modernice los informes y analytics del gobierno

Las agencias de gobierno requieren transparencia, cumplimiento y eficiencia. IBM Cognos Analytics unifica datos, automatiza informes y ofrece insights seguros y gobernados (en entornos de nube, on-prem o híbridos) para respaldar operaciones de misión crítica.
Garantice el cumplimiento y la gobernanza

Cognos Analytics centraliza los datos de gobierno en una vista única y gobernada, lo que ofrece informes listos para auditorías con linaje completo y controles de acceso seguros. Las agencias pueden cumplir con los requisitos normativos y proteger al mismo tiempo los datos confidenciales en cualquier entorno.
Acelere la toma de decisiones

Los insights asistidos por IA ayudan a los líderes a identificar rápidamente tendencias y problemas emergentes. La automatización reduce los retrasos en la presentación de informes, lo que permite a las agencias responder más rápidamente a las necesidades de la comunidad y a las exigencias operativas.  
Despliegue flexible en cualquier lugar

Ya sea en la nube, on premises o híbrido, Cognos ofrece gobernanza y rendimiento constantes. Las agencias pueden escalar a su propio ritmo sin agregar complejidad ni comprometer la seguridad.
Reduzca costos operativos

La gobernanza centralizada y los flujos de trabajo automatizados reducen el trabajo manual y los gastos generales de TI, lo que permite a los equipos centrarse en los servicios esenciales y las prioridades de mayor valor.

Vea Cognos en acción para el gobierno

Explore cómo Cognos transforma los informes, el cumplimiento y los analytics para los equipos del sector público.

Agende una demostración en vivo

Escenarios de uso

Un joven sentado en una mesa y mirando papeles en un entorno de oficina
Optimice los informes listos para auditorías

Los organismos de gobierno deben producir informes detallados y precisos para los organismos reguladores. Cognos automatiza la generación de informes, mantiene el linaje de datos y proporciona pistas de auditoría, lo que reduce el esfuerzo manual y facilita el cumplimiento para cualquier equipo.
Un grupo multiétnico de empresarios hablando de negocios en un entorno de oficina
Optimizar la asignación de recursos

Cognos ayuda a los equipos de finanzas y operaciones a analizar presupuestos, realizar un seguimiento de los KPI y pronosticar tendencias. Los insights de Cognos respaldan una mejor asignación de recursos y prestación de servicios.
Primer plano de las manos de una persona que usa una tableta digital
Proporcione datos abiertos confiables

Cognos unifica datos de múltiples sistemas en una vista única gobernada, rompiendo los silos y reduciendo la duplicación. Las agencias publican paneles certificados para acceso público, lo que permite datos abiertos y protege la información confidencial.
Una mujer mayor señala datos analíticos que se muestran en una pantalla grande durante una reunión
Toma decisiones más rápidas y basadas en datos

En emergencias, los insights oportunos son importantes. Cognos proporciona paneles y alertas oportunos para ayudar a los líderes a actuar rápidamente, comunicarse con claridad y coordinar las respuestas de manera efectiva.
