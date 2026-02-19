Business intelligence para el gobierno y el sector público

Ofrezca analytics seguros y gobernados a escala con IBM Cognos Analytics
Las agencias de gobierno requieren transparencia, cumplimiento y eficiencia. IBM Cognos Analytics unifica datos, automatiza informes y ofrece insights seguros y gobernados (en entornos de nube, on-prem o híbridos) para respaldar operaciones de misión crítica.
Cognos Analytics centraliza los datos de gobierno en una vista única y gobernada, lo que ofrece informes listos para auditorías con linaje completo y controles de acceso seguros. Las agencias pueden cumplir con los requisitos normativos y proteger al mismo tiempo los datos confidenciales en cualquier entorno.
Los insights asistidos por IA ayudan a los líderes a identificar rápidamente tendencias y problemas emergentes. La automatización reduce los retrasos en la presentación de informes, lo que permite a las agencias responder más rápidamente a las necesidades de la comunidad y a las exigencias operativas.
Ya sea en la nube, on premises o híbrido, Cognos ofrece gobernanza y rendimiento constantes. Las agencias pueden escalar a su propio ritmo sin agregar complejidad ni comprometer la seguridad.
La gobernanza centralizada y los flujos de trabajo automatizados reducen el trabajo manual y los gastos generales de TI, lo que permite a los equipos centrarse en los servicios esenciales y las prioridades de mayor valor.
Ministerio de Defensa del Reino Unido
IBM Cognos Analytics nos ayudó a consolidar cuatro plataformas existentes en una sola, lo que nos permitió ahorrar muchas horas de trabajo de los analistas y mejorar la colaboración. ”
IBM Enterprise Performance Management
IBM Cognos Analytics impulsa los informes ejecutivos para las organizaciones globales de Fortune 500, brindando insights oportunos y confiables. ”