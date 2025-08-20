Desbloquee un éxito ilimitado y comprobado y escale su negocio sin esfuerzo con IBM y Cockroach Labs
Potencie su negocio con Cockroach Labs e IBM para escalar sin esfuerzo para satisfacer las necesidades de su negocio. Maneje sin problemas cargas de trabajo transaccionales masivas de forma global, flexible y coherente con acceso seguro y cero tiempo de inactividad.
Escale al instante datos y aplicaciones en múltiples regiones con SQL distribuido de CockroachDB. Satisfaga constantemente la demanda y maneje fácilmente grandes cargas de trabajo a nivel mundial, ya sea desplegadas en la nube, on premises o en su propio entorno de nube.
Logre una disponibilidad ininterrumpida con características de SQL distribuido, en cualquier zona o región con conmutación automática por error, protección de datos confiable y actualizaciones sin tiempo de inactividad con nuestra infraestructura multiactiva.
Aborde con confianza la seguridad de los datos y administre sus flujos de trabajo con el cifrado, la computación confidencial y la infraestructura de IBM, mientras que CockroachDB brinda control sobre la localidad de los datos para ayudar a cumplir con los requerimientos reglamentarios y de cumplimiento de normas.
Desbloquear el poder de su negocio optimizando sus datos con IA para cargas de trabajo modernas. Mejore la accesibilidad ejecutando aplicaciones y servicios en varias regiones y controlando dónde residen los datos.