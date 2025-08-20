Consolide los metadatos de diversas fuentes en un único sistema globalmente coherente. Con la arquitectura distribuida de CockroachDB, asegúrese de que los metadatos estén altamente disponibles, sean inmediatamente accesibles y siempre correctos, sin importar la región. Gestione los requisitos normativos y operativos manteniendo el control sobre dónde residen los metadatos, al tiempo que permite el acceso y las actualizaciones en tiempo real para los servicios críticos.