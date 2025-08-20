Cockroach Labs
Desbloquee un éxito ilimitado y comprobado y escale su negocio sin esfuerzo con IBM y Cockroach Labs 

Desarrolle y amplíe aplicaciones a nivel mundial

Potencie su negocio con Cockroach Labs e IBM para escalar sin esfuerzo para satisfacer las necesidades de su negocio. Maneje sin problemas cargas de trabajo transaccionales masivas de forma global, flexible y coherente con acceso seguro y cero tiempo de inactividad.  
Escala global flexible

Escale al instante datos y aplicaciones en múltiples regiones con SQL distribuido de CockroachDB. Satisfaga constantemente la demanda y maneje fácilmente grandes cargas de trabajo a nivel mundial, ya sea desplegadas en la nube, on premises o en su propio entorno de nube.
Resiliencia continua inigualable

Logre una disponibilidad ininterrumpida con características de SQL distribuido, en cualquier zona o región con conmutación automática por error, protección de datos confiable y actualizaciones sin tiempo de inactividad con nuestra infraestructura multiactiva.  
Seguridad y cumplimiento de principio a fin

Aborde con confianza la seguridad de los datos y administre sus flujos de trabajo con el cifrado, la computación confidencial y la infraestructura de IBM, mientras que CockroachDB brinda control sobre la localidad de los datos para ayudar a cumplir con los requerimientos reglamentarios y de cumplimiento de normas.
Capacidades de IA optimizadas

Desbloquear el poder de su negocio optimizando sus datos con IA para cargas de trabajo modernas. Mejore la accesibilidad ejecutando aplicaciones y servicios en varias regiones y controlando dónde residen los datos.  

Características

Un hombre con traje interactúa con un panel de tecnología de red digital

Acceda fácilmente a la base de datos en cualquier momento y logre la replicación de datos, una coherencia sólida y una escala elástica sin intervención manual.

 
Centro de datos con racks llenos de servidores y equipamiento de red, iluminados por LED de colores

Migre e integre sin problemas con aplicaciones y herramientas existentes con la interfaz de PostgreSQL.
Representación 3D de un circuito colorido con el logotipo "IA"

Ejecute rápidamente cargas de trabajo de IA junto con cargas de trabajo operativas y logre escalabilidad, resiliencia y optimización de datos con capacidades de indexación y tipos de datos vectoriales nativos.  
Casos de uso

Ilustración de tecnología financiera y conceptos de pago digital
Entregue pagos fácilmente en cualquier lugar

Ofrezca transacciones de pago precisas y asegúrese de que los sistemas de pago estén siempre disponibles en todas partes para sus clientes. 

 
Ilustración de conceptos financieros y de inversión, incluidos gráficos de crecimiento y símbolos de moneda
Gestione eficientemente los pedidos y el inventario

Aumente la productividad de los sistemas de gestión de pedidos e inventarios ahorrando en infraestructura anual y garantizando que los servicios de las aplicaciones estén sincronizados con la información precisa del inventario.

 
Ilustración de la tecnología de seguridad digital con diferentes componentes, incluyendo un escudo protector azul, circuitos y bloques
Identifique rápidamente la gestión de acceso

Elimine la autenticación y autorización de acceso seguro que consume mucho tiempo para sistemas y datos en cualquier lugar. Acceda con precisión a la base de datos más cercana a su cliente, sin dejar de hacer que CockroachDB funcione como un único sistema lógico con las garantías integradas de replicación, distribución geográfica y ACID de CockroachDB.

  
Ilustración de bloques conectados en una red de tecnología digital
Centralizar y escalar metadatos de forma confiable

Consolide los metadatos de diversas fuentes en un único sistema globalmente coherente. Con la arquitectura distribuida de CockroachDB, asegúrese de que los metadatos estén altamente disponibles, sean inmediatamente accesibles y siempre correctos, sin importar la región. Gestione los requisitos normativos y operativos manteniendo el control sobre dónde residen los metadatos, al tiempo que permite el acceso y las actualizaciones en tiempo real para los servicios críticos.
Dé el siguiente paso

Hable con un experto de IBM para que le ayude a crear una arquitectura de datos modernizada y preparada para la empresa con PostgreSQL.  