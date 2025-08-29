El modelo de facturación IBM® CloudPay-as-you-go with Committed Use es similar al modelo de facturación de las cuentas de suscripción, pero con algunos beneficios agregados. Con este modelo de facturación, se compromete a gastar una determinada cantidad en IBM Cloud y recibe descuentos en toda la plataforma. Se le facturará mensualmente en función de su uso y seguirá recibiendo un descuento, incluso después de alcanzar la cantidad comprometida.