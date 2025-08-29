Con este modelo de facturación, se compromete a gastar una determinada cantidad en IBM Cloud y recibe descuentos en toda la plataforma.
Se le facturará a nivel de servicio por lo que incorpore cada mes. Su factura mensual reflejará sus gráficos de consumo mensual, lo cual incluye cualquier descuento potencial acordado con IBM.
¿Necesita incorporar más de lo comprometido? No hay penalizaciones por exceso de consumo. Seguirá recibiendo los mismos descuentos acordados con IBM.
El modelo de facturación IBM® CloudPay-as-you-go with Committed Use es similar al modelo de facturación de las cuentas de suscripción, pero con algunos beneficios agregados. Con este modelo de facturación, se compromete a gastar una determinada cantidad en IBM Cloud y recibe descuentos en toda la plataforma. Se le facturará mensualmente en función de su uso y seguirá recibiendo un descuento, incluso después de alcanzar la cantidad comprometida.
Beneficios ofrecidos
Cuenta de pago por uso
Modelo de facturación Pay-as-you-go with Committed Use
Acceso a todo el catálogo de IBM Cloud
Adecuado para casos de uso de producción
Descuento para mercados o empresas de nivel medio
Facturas mensuales basadas en el consumo
Sin excedentes Continúe recibiendo descuentos por consumir por encima del nivel de uso con compromiso.
El modelo Pay-As-You-Go with Committed Use es similar al modelo de suscripción.A diferencia de una suscripción, cuando tiene un compromiso, se compromete a gastar una cantidad determinada y recibe descuentos en toda la plataforma, incluso después de que finalice el plazo de su compromiso.Cualquier exceso que se produzca en la cuenta sigue recibiendo un descuento.
Póngase en contacto con el departamento de ventas de IBM Cloud para darse de alta en Pay-As-You-Go with Committed Use.Después de consultar con un representante de ventas, recibirá un correo electrónico de confirmación con los detalles de su presupuesto de compromiso e información sobre los términos y condiciones de IBM Cloud.
Para ver sus compromisos existentes, en la consola de IBM® Cloud, vaya a Gestionar > Facturación y uso y seleccione Compromisos y suscripciones. Haga clic en las pestañas para ver el crédito restante en sus compromisos activos y cualquier compromiso próximo que aún no sea válido. Un compromiso caduca si expira su plazo o se gasta todo su crédito.