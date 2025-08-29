Obtenga acceso total a IBM Cloud

Con IBM® Cloud Pay-as-you-go with Committed Use, ahorre hasta un 17 % en función de su compromiso de uso, a la vez que accede a todo el catálogo de IBM Cloud
persona sentada en su escritorio y utiliza una computadora
Qué Incluye Descuentos en toda la plataforma


Con este modelo de facturación, se compromete a gastar una determinada cantidad en IBM Cloud y recibe descuentos en toda la plataforma.

 Facturación por consumo

Se le facturará a nivel de servicio por lo que incorpore cada mes. Su factura mensual reflejará sus gráficos de consumo mensual, lo cual incluye cualquier descuento potencial acordado con IBM.

 Sin excedentes

¿Necesita incorporar más de lo comprometido? No hay penalizaciones por exceso de consumo. Seguirá recibiendo los mismos descuentos acordados con IBM.
gráfico que muestra el modelo de facturación de Pay-As-You-Go with Committed Use

El modelo de facturación IBM® CloudPay-as-you-go with Committed Use es similar al modelo de facturación de las cuentas de suscripción, pero con algunos beneficios agregados. Con este modelo de facturación, se compromete a gastar una determinada cantidad en IBM Cloud y recibe descuentos en toda la plataforma. Se le facturará mensualmente en función de su uso y seguirá recibiendo un descuento, incluso después de alcanzar la cantidad comprometida.
¿Cuál opción es adecuada para usted?

Beneficios ofrecidos

Cuenta de pago por uso

Modelo de facturación Pay-as-you-go with Committed Use

Acceso a todo el catálogo de IBM Cloud

Adecuado para casos de uso de producción

Descuento para mercados o empresas de nivel medio

Facturas mensuales basadas en el consumo

Sin excedentes Continúe recibiendo descuentos por consumir por encima del nivel de uso con compromiso.

Preguntas frecuentes

Obtenga respuestas a las preguntas más frecuentes sobre este producto.

El modelo Pay-As-You-Go with Committed Use es similar al modelo de suscripción.A diferencia de una suscripción, cuando tiene un compromiso, se compromete a gastar una cantidad determinada y recibe descuentos en toda la plataforma, incluso después de que finalice el plazo de su compromiso.Cualquier exceso que se produzca en la cuenta sigue recibiendo un descuento.

Póngase en contacto con el departamento de ventas de IBM Cloud para darse de alta en Pay-As-You-Go with Committed Use.Después de consultar con un representante de ventas, recibirá un correo electrónico de confirmación con los detalles de su presupuesto de compromiso e información sobre los términos y condiciones de IBM Cloud.

Para ver sus compromisos existentes, en la consola de IBM® Cloud, vaya a Gestionar > Facturación y uso y seleccione Compromisos y suscripciones. Haga clic en las pestañas para ver el crédito restante en sus compromisos activos y cualquier compromiso próximo que aún no sea válido. Un compromiso caduca si expira su plazo o se gasta todo su crédito.

