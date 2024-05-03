Pruebe IBM® Cloudant, siempre gratis en IBM® Cloud

Qué puede hacer
Lleve su aplicación a un nivel empresarial Comience gratis con IBM® Cloudant, una base de datos distribuida y totalmente administrada basada en Apache CouchDB de código abierto. Cloudant está optimizada para cargas de trabajo pesadas y aplicaciones web y móviles de rápido crecimiento. Obtenga su base de datos IBM® Cloudant gratuita ahora
Web y dispositivos móviles

Cree aplicaciones de comercio electrónico y otras aplicaciones transaccionales con una capa de base de datos sumamente disponible, resiliente y ultrarrápida.
Internet de las cosas

Almacene y analice en tiempo real datos que entran de manera simultánea provenientes de miles de dispositivos con acceso a Internet en todo el mundo.
Sin servidor

Deje en nuestras manos los parches de seguridad, las actualizaciones de versiones y la escalabilidad. Concéntrese en atender a sus usuarios y hacer crecer su negocio.
Cómo Funciona
Aprovisione el plan Lite de IBM® Cloudant sin necesidad de configuración. Incluye 1 GB de almacenamiento al mes.

 40+ Servicios gratuitos por siempre

Acceda a más de 40 servicios siempre gratuitos y sin fecha de vencimiento. Comience con un crédito de 200 USD para usar en cualquier servicio de IBM® Cloud.

 600 USD Crédito gratuito de IBM® Cloudant

 0 USD Actualice en sus términos

Pague solo por el uso que supere el Nivel sin costo. Sin compromiso. Sin contratos.
“IBM® Cloudant es la mejor implementación de CouchDB o de cualquier base de datos NoSQL...”

Ramindu Deshapriva
consultor principal en Virtusa
Reseñas de clientes
Desarrolle con el nivel “Gratis por siempre” de IBM® Cloud, que incluye IBM® Cloudant y más de 40 servicios siempre gratuitos.

