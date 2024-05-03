Cree aplicaciones de comercio electrónico y otras aplicaciones transaccionales con una capa de base de datos sumamente disponible, resiliente y ultrarrápida.
Almacene y analice en tiempo real datos que entran de manera simultánea provenientes de miles de dispositivos con acceso a Internet en todo el mundo.
Deje en nuestras manos los parches de seguridad, las actualizaciones de versiones y la escalabilidad. Concéntrese en atender a sus usuarios y hacer crecer su negocio.
Aprovisione el plan Lite de IBM® Cloudant sin necesidad de configuración. Incluye 1 GB de almacenamiento al mes.
Acceda a más de 40 servicios siempre gratuitos y sin fecha de vencimiento. Comience con un crédito de 200 USD para usar en cualquier servicio de IBM® Cloud.
Aplique el código promocional CLOUDANTFREE600 para obtener 600 USD de descuento en IBM® Cloudant. (La oferta vence el 30 de junio de 2023).
Pague solo por el uso que supere el Nivel sin costo. Sin compromiso. Sin contratos.
Desarrolle con el nivel “Gratis por siempre” de IBM® Cloud, que incluye IBM® Cloudant y más de 40 servicios siempre gratuitos.