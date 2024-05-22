Pruebe sin costo bases de datos nativas de la nube altamente seguras.
Su cuenta gratuita de IBM Cloud incluye acceso a más de 350 productos. Cree aplicaciones, IA, análisis y más.
Acceda a más de 40 productos gratis por tiempo ilimitado, incluidas las bases de datos de IBM Cloud: IBM® Cloudant e IBM® Db2 on Cloud.
Pruebe cualquier cosa en IBM Cloud usando este crédito, disponible durante 30 días. Se aplica automáticamente a su cuenta después del registro.
Utilice su crédito de 200 USD para crear bases de datos relacionales, de documentos, de clave-valor, en memoria y mucho más.
Su cuenta gratuita de IBM Cloud le ofrece acceso a más de 40 productos con planes de precios Lite. Esto significa que el plan siempre será gratuito. Nunca tendrá que pagar, y el plan nunca caducará.
Para comenzar a desarrollar en IBM Cloud, primero debe crear una cuenta utilizando una dirección de correo electrónico (la dirección de correo electrónico no debe estar asociada con una cuenta existente).
Se requieren los datos de pago por adelantado, pero no se le cobrará hasta que consuma un servicio facturable; sin embargo, se aplicará una retención nominal en su tarjeta para verificar su autenticidad.
Un mensaje de confirmación mostrará el cargo en su pantalla después de introducir la información de su tarjeta de crédito. El monto lo determina el comerciante, pero suele ser de alrededor de USD 1,00.
Disponer de esta información ayuda a crear una transición fluida a un plan de pago por uso, si así lo desea.
Los planes Lite nunca generan cargos; sin embargo, para consumir planes no Lite en el nivel libre, se requiere una actualización a un plan de pago por uso. Cuando el consumo supere el umbral del nivel libre del servicio, se le facturará mensualmente por el uso de recursos.
Puede establecer umbrales de gasto separados para la cuenta, el contenedor, el tiempo de ejecución, todos los servicios y servicios específicos. Recibirá notificaciones automáticamente cuando su gasto mensual alcance el 80 %, 90 % y 100 % de esos umbrales. Para configurar las notificaciones de gastos, haga clic en "Gestión > Facturación y uso" y luego seleccione "Notificaciones de gastos". Para obtener más información, consulte Configuración de notificaciones de gastos.
Gratis por tiempo ilimitado: son productos con un plan Lite que nunca caducan. Están diseñados para que pueda trabajar en sus proyectos sin preocupaciones y evitar que se generen facturas imprevistas. Las cuotas del plan Lite se basan en el uso, nunca caducan y se renuevan todos los meses o por uso puntual. Vea todos los productos del plan Lite.
Prueba gratuita: es similar a la prueba premium; sin embargo, requiere una suscripción o una cuenta de pago por uso. Dependiendo del producto, la cuota puede funcionar durante un periodo de tiempo específico, según el uso o no caducar nunca. Algunos productos empezarán a generar cargos si consume más allá del nivel gratuito. Vea todos los productos del plan gratuito.
Una vez alcanzado el límite de cuota para las instancias del plan Lite, el servicio se suspenderá durante ese mes. Los límites de cuota son por organización, no por instancia. Las nuevas instancias creadas en la misma organización reflejan cualquier uso de instancias anteriores. Los límites de cuota se restablecen el primer día de cada mes.
Puede comprobar su uso yendo a "Gestión > Facturación y uso" en la consola y seleccionando "Uso". Para obtener más información, consulte Visualización del uso.
Para recibir el crédito de 200 USD, primero tiene que pasar a una cuenta de pago por uso. Si ya lo ha hecho, vaya a la página de uso en la consola de IBM Cloud para ver el crédito de 200 USD. También puede ir a la página de configuración de la cuenta para ver sus promociones activas. Su crédito promocional de 200 USD se aplica de forma automática, pero puede tardar unas horas en aparecer en su cuenta. El crédito está disponible solo para cuentas de pago por uso por primera vez y no se puede usar con ofertas de terceros.
Las cuentas de prueba de IBM Cloud están disponibles para docentes y estudiantes de instituciones académicas acreditadas. Para calificar para una cuenta de prueba, vaya a Aproveche el poder de IBM y valide las credenciales de su institución. Las cuentas de prueba caducan después de 30 días.
Vaya a la página de facturación y promociones e introduzca el código promocional. Lea los detalles de la promoción y haga clic en "Aplicar".
Tenga en cuenta que debe tener una tarjeta de crédito registrada para aplicar códigos promocionales por motivos de autenticación.
Puede utilizar el estimador de costos para calcular el costo de los productos IBM® Cloud y personalizar los planes a su medida. Conozca el catálogo para buscar ofertas y añadirlas a una estimación.
Obtendrá soporte técnico gratuito a través de Stack Overflow (enlace externo a IBM). Puede abrir solicitudes de asistencia relacionadas con la gestión de accesos, las cuentas, la facturación y el uso.
Sin cargos. Sin compromiso. Cancele en cualquier momento.
Tiempo de actividad mejorado, alta disponibilidad y capacidades de escalado, por mencionar algunos. Descubra cómo IBM Cloud simplifica la gestión de datos.
Utilice este crédito para probar cualquier base de datos en la nube en IBM® Cloud. Además de su crédito, disfrute de cantidades sin costo en otros 40 productos más.