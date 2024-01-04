IBM Cloud for Financial Services es la primera nube de su tipo, diseñada para ayudar a las instituciones financieras (FI) a modernizarse más rápido mitigando los riesgos y acelerando la adopción de la nube incluso para las cargas de trabajo más sensibles. Con la seguridad y los controles integrados en la plataforma, no solo se ofrecen como herramientas propias: las FI pueden automatizar sus posturas de seguridad y cumplimiento, lo que les facilita a estas y a sus socios de la cadena de suministro digital simplificar la gestión de riesgos, demostrar el cumplimiento normativo y acelerar la innovación.
Primordial para IBM Cloud for Financial Services es IBM Cloud Framework for Financial Services, que proporciona un conjunto común de controles automatizados preconfigurados que se aplican a través de servicios IBM Cloud, aplicaciones de terceros y cargas de trabajo de instituciones financieras. Creados en colaboración con los principales expertos en FI, los controles están diseñados para alinearse con los estándares de la industria y los organismos reguladores globales. El marco se valida frecuentemente con el asesoramiento de IBM Financial Services Cloud Council y la orientación de Promontory Financial Group®, una compañía de IBM y líder global en consultoría de cumplimiento regulatorio.
El Informe de procedimientos acordados (AUP) de IBM Cloud for Financial Services fue encargado por IBM y realizado por una empresa de contabilidad pública “Big Four”, de acuerdo con el American Institute of Certified Public Accountants (AICPA). El informe demuestra a los clientes de IBM Cloud for Financial Services que los servicios de IBM Cloud se han implementado y se adhieren a los requisitos técnicos, administrativos y de control físico de de IBM Cloud Framework for Financial Services.
Para solicitar una copia del informe, comuníquese con su representante de IBM.
¿Tienes preguntas sobre un programa de cumplimiento? ¿Necesita un informe de cumplimiento protegido? Podemos ayudarle.