IBM Cloud for Financial Services es la primera nube de su tipo, diseñada para ayudar a las instituciones financieras (FI) a modernizarse más rápido mitigando los riesgos y acelerando la adopción de la nube incluso para las cargas de trabajo más sensibles. Con la seguridad y los controles integrados en la plataforma, no solo se ofrecen como herramientas propias: las FI pueden automatizar sus posturas de seguridad y cumplimiento, lo que les facilita a estas y a sus socios de la cadena de suministro digital simplificar la gestión de riesgos, demostrar el cumplimiento normativo y acelerar la innovación.



Primordial para IBM Cloud for Financial Services es IBM Cloud Framework for Financial Services, que proporciona un conjunto común de controles automatizados preconfigurados que se aplican a través de servicios IBM Cloud, aplicaciones de terceros y cargas de trabajo de instituciones financieras. Creados en colaboración con los principales expertos en FI, los controles están diseñados para alinearse con los estándares de la industria y los organismos reguladores globales. El marco se valida frecuentemente con el asesoramiento de IBM Financial Services Cloud Council y la orientación de Promontory Financial Group®, una compañía de IBM y líder global en consultoría de cumplimiento regulatorio.