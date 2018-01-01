La ley California Consumer Privacy Act de 2018 (CCPA) brinda a los consumidores de California más control sobre la información personal que las empresas recopilan sobre ellos y las regulaciones de la CCPA brindan orientación sobre cómo implementar la ley.

La Ley de Derechos de Privacidad de California (CPRA) modifica y amplía la California Consumer Privacy Act (CCPA), que se promulgó el 28 de junio de 2018, para proteger la privacidad de los consumidores de California.

