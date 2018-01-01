La ley California Consumer Privacy Act de 2018 (CCPA) brinda a los consumidores de California más control sobre la información personal que las empresas recopilan sobre ellos y las regulaciones de la CCPA brindan orientación sobre cómo implementar la ley.
La Ley de Derechos de Privacidad de California (CPRA) modifica y amplía la California Consumer Privacy Act (CCPA), que se promulgó el 28 de junio de 2018, para proteger la privacidad de los consumidores de California.
Para obtener más información sobre la CCPA, haga clic aquí.
La CCPA se incorporó al Anexo de privacidad de datos de IBM. Para consultar las leyes o jurisdicciones a las que se aplica el Anexo de protección de datos (DPA) de IBM, incluidas las secciones aplicables de la CCPA, visite el sitio IBM DPL. El DPA de IBM puede encontrarse en el sitio IBM Terms.
Para obtener más información sobre las Políticas de Privacidad de Datos de IBM, visite IBM Trust Center. Si tiene más preguntas sobre la política de privacidad de IBM para ofertas externas, puede ponerse en contacto con el helpdesk de IBM.
¿Tiene preguntas sobre un programa de cumplimiento? ¿Necesita un informe de cumplimiento protegido? Podemos ayudarle.