El valor de la mensajería empresarial IBM® Cloud Pak for Integration utiliza la capacidad de mensajería empresarial de IBM MQ para permitir a las empresas garantizar que cada pedido, pago e interacción con el cliente cuente. Los mensajes entre aplicaciones se entregan de forma confiable una sola vez, y las aplicaciones se desacoplan para permitir una respuesta rápida al aumento repentino del tráfico o cortes de energía del sistema.



IBM Cloud Pak for Integration se puede implementar en Red Hat® OpenShift® en nubes públicas o centros de datos privados para garantizar la conectividad de las aplicaciones y datos dondequiera que residan. Aproveche el valor de los datos existentes a medida que fluyen para obtener información o reaccionar a los eventos a medida que ocurren, mientras que los sólidos mecanismos de seguridad mantienen seguros los datos críticos del negocio y del cliente.

Cómo se utiliza Conectar todas las aplicaciones Conecte de manera confiable aplicaciones nativas de la nube, microservicios y aplicaciones tradicionales dondequiera que estén. La mensajería empresarial ofrece una solución de mensajería segura, probada y de alto rendimiento con la flexibilidad de implementarse en nubes públicas o centros de datos privados. Vistas de 360 grados Vea y gestione todas sus instancias de MQ, en la nube pública o privada, en MQ Appliance o en el mainframe, desde una sola interfaz gráfica de usuario: IBM MQ Web Console. Administrar y monitorear Aumente la satisfacción y productividad de los desarrolladores y administradores. Con las sencillas herramientas de gestión de MQ, pueden trabajar de una manera que se adapte a sus habilidades. Además, hay una comunidad de usuarios grande y vibrante para compartir las mejores prácticas, ideas y conocimientos. Datos empresariales seguros Ayude a mantener seguros los datos de misión crítica con mecanismos de seguridad sólidos que pueden proteger sus datos en reposo y en movimiento.

Funciones de mensajería empresarial Conectividad universal Amplio lenguaje de programación, soporte de API y protocolo de mensajería (incluido AMQP), además de herramientas simples de administración. Mensajería de estilo múltiple nativa en la nube Mensajería y eventos asíncronos garantizados (publicación y suscripción) con entrega única. Mensajería altamente disponible, "siempre activa" ‘MQ native HA’: alta disponibilidad basada en quórum con una configuración simple y recuperación rápida. Mecanismos de seguridad sólidos Comunicaciones protegidas por TLS, gestión del acceso a la identidad, seguridad a nivel de mensajes y más para proteger sus datos, sus clientes y su negocio. Clústers uniformes Equilibrio automatizado e inteligente de la carga de trabajo para que pueda diseñar aplicaciones a escala. Colas de streaming Aproveche los datos de misión crítica a medida que fluyen alrededor de la empresa para facilitar las pruebas o el análisis de energía y Kafka.