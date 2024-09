La administración centralizada de Liberty se realiza a través de colectivos de Liberty. Se requiere WebSphere Liberty Network Deployment (ND) para ejecutar los servidores de administración conocidos como "controladores colectivos" y servidores de aplicaciones que sean miembros de un clúster. Por cada VPC de Hybrid Edition que posee, tiene derecho a desplegar 1 VPC de Liberty ND. Si desea una administración centralizada de servidores Liberty que no sean parte de un clúster, dichos servidores pueden usar licencias de WebSphere Liberty (base) o WebSphere Liberty Core. Open Liberty no puede estar administrado por un colectivo de Liberty.