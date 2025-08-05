Copia de seguridad nativa de la nube

Proteja los datos críticos con copias de seguridad nativas continuas para el almacenamiento de objetos.
Realice copias de seguridad continuas de los datos almacenados en sus buckets de IBM® Cloud Object Storage. COS Native Backup es una solución gestionada por IBM y basada en políticas que redefine la forma en que se protegen los datos de objetos en la nube. Consiga un mayor nivel de continuidad del negocio y de preparación para la recuperación ante desastres al poder recuperar sus cargas de trabajo desde cualquier punto en el tiempo.
Almacene las copias de seguridad en los Backup Vaults dentro de regiones o cuentas separadas para aislarlas de los entornos de producción y garantizar así su protección y recuperación.
Los Backup Vaults pueden aprovisionarse con el cifrado gestionado IBM® Key Protect, lo que le proporciona un control total sobre las claves de cifrado y los requisitos de cumplimiento.
Monitoree la salud y el estado de las políticas de copia de seguridad y los intervalos de recuperación para detectar con facilidad los problemas o errores que puedan producirse durante la copia de seguridad.
Los periodos de retención iniciales dependen de las políticas y pueden ampliarse en el almacén para satisfacer fácilmente las necesidades de cumplimiento o gobernanza.
Las actualizaciones de los datos se sincronizan constantemente con la copia de seguridad, lo que permite recuperarlos con precisión en cualquier momento.
No se pueden borrar las copias de seguridad antes de que finalice el plazo de retención. La retención solo puede ampliarse.
Usted elige dónde recuperar: en el origen o en un nuevo bucket aislado.
Despliegue y gestione los almacenes de copia de seguridad con IBM SDK, API o módulos Terraform.
No permita que sus datos se conviertan en víctimas de las implacables ciberamenazas. Benefíciese de esta nueva capacidad para asegurarse de que sus datos críticos están protegidos, se pueden recuperar y están listos.