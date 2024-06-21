Paquetes de ancho de banda de IBM Cloud

Use esta área obligatoria para dar una breve descripción del texto para respaldar la página u oferta. El subtexto pertinente no debe superar tres líneas.
Alternativa principal opcional Alternativa secundaria opcional
Ingeniera informática configurando un servidor en un centro de datos

Elija el paquete de ancho de banda adecuado para usted

"Ancho de banda" se refiere a la transferencia pública de datos del tráfico de red entrante y saliente, es decir, hacia y desde IBM Cloud Data Centers en todo el mundo. Las opciones de mayor ancho de banda, cuando se combinan con conectividad de velocidad de puerto de 10 Gbps, permiten un mayor rendimiento para cargas de trabajo de transacciones intensivas, al tiempo que eliminan los cuellos de botella y ayudan a satisfacer las necesidades de su negocio.
Red privada global

En la red privada global de IBM, el ancho de banda entrante y saliente es ilimitado y no se cobra.

 Transferencia de datos entrantes

El ancho de banda entrante es ilimitado y no se cobra.

 Transferencia de datos salientes

El ancho de banda saliente público se cobra por niveles, con una asignación establecida para cada mes.
IBM Cloud® Direct Link Red de entrega de contenido de IBM Cloud® Equilibrio de carga
IBM Garage™

Nube híbrida. IA. Tecnologías transformadoras. Y una nueva forma de trabajar.
Explore IBM® Garage

Pruebe nuestra demostración interactiva para conocer mejor la experiencia colaborativa de IBM Garage.

Ver demostración
Reúnase con un experto de IBM® Garage

Programe una plática sin costo para saber cómo IBM Garage puede acelerar la transformación digital de su negocio.
Empezar

Obtenga el ancho de banda que necesita en la configuración que mejor se adapte a su negocio.