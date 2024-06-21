"Ancho de banda" se refiere a la transferencia pública de datos del tráfico de red entrante y saliente, es decir, hacia y desde IBM Cloud Data Centers en todo el mundo. Las opciones de mayor ancho de banda, cuando se combinan con conectividad de velocidad de puerto de 10 Gbps, permiten un mayor rendimiento para cargas de trabajo de transacciones intensivas, al tiempo que eliminan los cuellos de botella y ayudan a satisfacer las necesidades de su negocio.
En la red privada global de IBM, el ancho de banda entrante y saliente es ilimitado y no se cobra.
El ancho de banda entrante es ilimitado y no se cobra.
El ancho de banda saliente público se cobra por niveles, con una asignación establecida para cada mes.
Conéctese a nuestra red privada con IBM Cloud Direct Link.
Evite los embotellamientos de tráfico de red y disminuya la latencia con IBM Cloud Content Delivery Network (CDN).
Distribuya el tráfico, mejore el tiempo de actividad y escale las aplicaciones con balanceadores de carga.
