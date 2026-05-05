Proteja las cargas de trabajo de IBM Cloud con una protección de datos gestionada y coherente con las aplicaciones. Una copia de seguridad resiliente, segura y escalable.
IBM® Cloud Backup and Recovery es un servicio de copia de seguridad gestionado por el proveedor, basado en políticas, seguro y optimizado en costos. Ofrece copias de seguridad coherentes con las aplicaciones para las cargas de trabajo de IBM Cloud, lo que ayuda a que sus datos cumplan con las normas, estén seguros y sean recuperables sin la complejidad adicional que supone gestionar la infraestructura de copias de seguridad.
Utilice políticas de copia de seguridad predefinidas o personalícelas según las necesidades del negocio. Tome el control de las restauraciones con la opción de restauración completa o parcial. Vuelva a su negocio rápidamente con copias de seguridad coherentes con las aplicaciones y los bloqueos. También puede elegir la retención de sus copias de seguridad.
Proteja y gestione las cargas de trabajo de IBM Cloud a través de la gestión centralizada de copias de seguridad. Utilice políticas de copia de seguridad predefinidas o personalícelas según sea necesario. Logre recuperaciones granulares con una sólida capacidad de búsqueda y filtro.
Obtenga una visibilidad y un control totales de sus copias de seguridad gracias a registros de auditoría detallados, lo que garantiza operaciones de copia de seguridad seguras, conformes con las normas y con responsabilidad. Reciba alertas y notificaciones para mantenerse al tanto de todas las actividades y eventos importantes.
Tome el control total de sus copias de seguridad con la gestión de claves de cifrado, el cifrado en reposo y en tránsito, BYOK y la transferencia segura a través de endpoints privados. La IAM y el RBAC mantienen el acceso gobernado en un solo lugar, de modo que el acceso a las copias de seguridad se mantiene seguro y optimizado.