IBM® Cloud Backup and Recovery es un servicio de copia de seguridad gestionado por el proveedor, basado en políticas, seguro y optimizado en costos. Ofrece copias de seguridad coherentes con las aplicaciones para las cargas de trabajo de IBM Cloud, lo que ayuda a que sus datos cumplan con las normas, estén seguros y sean recuperables sin la complejidad adicional que supone gestionar la infraestructura de copias de seguridad.