Desde compras y producción hasta informes comerciales y de cumplimiento, IBM Product Carbon Ledger proporciona visibilidad unificada en toda su cadena de suministro renovable.

Nuestra plataforma permite a los equipos de adquisiciones rastrear los orígenes de las materias primas, a los gerentes de operaciones monitorear la integridad del balance de masas, a los comerciantes gestionar las declaraciones de sustentabilidad y a los funcionarios de cumplimiento generar informes listos para auditorías. Todos estos procesos ocurren desde un único sistema integrado.