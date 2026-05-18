Convierta la complejidad de la cadena de suministro renovable en confianza lista para una auditoría
Trazabilidad confiable para industrias de procesos
IBM Product Carbon Ledger ayuda a los productores, comerciantes y equipos de cumplimiento a digitalizar la trazabilidad, automatizar el manejo de datos de sustentabilidad y mantenerse preparados para las regulaciones cambiantes para las industrias de procesos.
Cadena de custodia completa desde el origen hasta la entrega.
Balance trimestral continuo a lo largo de la cadena de valor.
Desplegar lo que necesite, cuando lo necesite.
Controles de seguridad y privacidad de nivel empresarial.
¿Por qué elegir IBM Product Carbon Ledger?
Una plataforma de IBM diseñada específicamente para la trazabilidad de productos renovables, el cumplimiento y la agilidad operativa.
Manténgase a la vanguardia de los requisitos de sustentabilidad en constante evolución con registros auditables, datos trazables de la cadena de custodia y apoyo para el cumplimiento de la Directiva RED III, la certificación ISCC, los controles de balance de masas y las necesidades de presentación de informes reglamentarios.
Reduzca la dependencia de las hojas de cálculo y el manejo manual de documentos con una plataforma unificada que conecta los datos de sustentabilidad en compras, producción, logística, comercio, ventas y cumplimiento.
Realice un seguimiento de los materiales, los certificados, las pruebas de sustentabilidad, los movimientos de los productos y los registros asociados desde el origen hasta la entrega mediante un registro de pruebas coherente y verificable.
Despliegue con confianza en un activo de IBM respaldado por ingeniería de activos, prácticas de desarrollo de nivel empresarial, mantenimiento de productos e IBM® Security and Privacy by Design.
Adopte las capacidades que necesita hoy mientras preserva la flexibilidad para mañana a través de una moderna arquitectura modular de microservicios y conectividad basada en API a ERP, CTRM y sistemas de planta.
Responda con mayor rapidez a los cambios normativos, a los nuevos requisitos empresariales y a los futuros casos de uso de sustentabilidad con una plataforma basada en la nube, diseñada para la mejora continua, la evolución de la hoja de ruta y los flujos de trabajo asistidos por IA.
Una plataforma potente, múltiples procesos
Despliegue de forma independiente o conjunta para fortalecer la trazabilidad, el cumplimiento y la visibilidad de la cadena de valor en todos los productos renovables.
Desde la captación de materias primas hasta la venta de productos, el módulo de biocombustibles ayuda a las organizaciones a gestionar declaraciones de sustentabilidad, registros de cadena de custodia y procesos trimestrales de balance de masas con mayor control y transparencia.
El módulo RFNBO ayuda a los equipos a gestionar los requisitos de trazabilidad y evidencia asociados con los combustibles renovables de origen no biológico, incluida la vinculación de electricidad renovable, la validación de origen y la preparación para la elaboración de informes.
Desde compras y producción hasta informes comerciales y de cumplimiento, IBM Product Carbon Ledger proporciona visibilidad unificada en toda su cadena de suministro renovable.
Nuestra plataforma permite a los equipos de adquisiciones rastrear los orígenes de las materias primas, a los gerentes de operaciones monitorear la integridad del balance de masas, a los comerciantes gestionar las declaraciones de sustentabilidad y a los funcionarios de cumplimiento generar informes listos para auditorías. Todos estos procesos ocurren desde un único sistema integrado.