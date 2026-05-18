IBM Product Carbon Ledger

Convierta la complejidad de la cadena de suministro renovable en confianza lista para una auditoría

Contáctenos
Vista aérea de una rotonda moderna con tráfico

Descripción general

Trazabilidad confiable para industrias de procesos

IBM Product Carbon Ledger ayuda a los productores, comerciantes y equipos de cumplimiento a digitalizar la trazabilidad, automatizar el manejo de datos de sustentabilidad y mantenerse preparados para las regulaciones cambiantes para las industrias de procesos.

 

 
Trazabilidad lista para una auditoría

Cadena de custodia completa desde el origen hasta la entrega.

 Integridad del balance de masas

Balance trimestral continuo a lo largo de la cadena de valor.

 Arquitectura modular en la nube

Desplegar lo que necesite, cuando lo necesite.

 IBM Security and Privacy by Design

Controles de seguridad y privacidad de nivel empresarial.

Características

¿Por qué elegir IBM Product Carbon Ledger?

Una plataforma de IBM diseñada específicamente para la trazabilidad de productos renovables, el cumplimiento y la agilidad operativa.

Listo para el cumplimiento por diseño

Manténgase a la vanguardia de los requisitos de sustentabilidad en constante evolución con registros auditables, datos trazables de la cadena de custodia y apoyo para el cumplimiento de la Directiva RED III, la certificación ISCC, los controles de balance de masas y las necesidades de presentación de informes reglamentarios.

Ilustración de cubo de vidrio 3D en tonos verde azulado, azul, verde y morado

Construido para reemplazar procesos manuales fragmentados

Reduzca la dependencia de las hojas de cálculo y el manejo manual de documentos con una plataforma unificada que conecta los datos de sustentabilidad en compras, producción, logística, comercio, ventas y cumplimiento.

Flujo en forma de cerebro con líneas conectadas y diferentes símbolos en tonos azules

Trazabilidad integral de la cadena de suministro

Realice un seguimiento de los materiales, los certificados, las pruebas de sustentabilidad, los movimientos de los productos y los registros asociados desde el origen hasta la entrega mediante un registro de pruebas coherente y verificable.

Ilustración abstracta de la cadena de suministro con líneas azules interconectadas y patrones circulares

Diseñado por IBM para generar confianza en las empresas

Despliegue con confianza en un activo de IBM respaldado por ingeniería de activos, prácticas de desarrollo de nivel empresarial, mantenimiento de productos e IBM® Security and Privacy by Design.

Gráfico abstracto con bucles, flechas y puntos azules y verdes continuos que forman un ciclo conectado

Modular, nativo de la nube y apto para la integración

Adopte las capacidades que necesita hoy mientras preserva la flexibilidad para mañana a través de una moderna arquitectura modular de microservicios y conectividad basada en API a ERP, CTRM y sistemas de planta.

Ilustración abstracta de una cadena de valor con iconos circulares conectados que incluyen una persona, un globo terráqueo y una hoja alrededor de una red central dentro de un gran círculo de gradiente

Diseñado para el cambio

Responda con mayor rapidez a los cambios normativos, a los nuevos requisitos empresariales y a los futuros casos de uso de sustentabilidad con una plataforma basada en la nube, diseñada para la mejora continua, la evolución de la hoja de ruta y los flujos de trabajo asistidos por IA.

Ilustración abstracta de cadenas de suministro resilientes y sostenibles, representadas mediante líneas curvas interconectadas de color rojo, verde y azul con flechas direccionales

Especificaciones

Una plataforma potente, múltiples procesos

Despliegue de forma independiente o conjunta para fortalecer la trazabilidad, el cumplimiento y la visibilidad de la cadena de valor en todos los productos renovables.

Módulo de biocombustibles

Trazabilidad completa de los biocombustibles. Seguimiento de los materiales renovables. Gestión del balance de masas. Preparación para auditorías.

Desde la captación de materias primas hasta la venta de productos, el módulo de biocombustibles ayuda a las organizaciones a gestionar declaraciones de sustentabilidad, registros de cadena de custodia y procesos trimestrales de balance de masas con mayor control y transparencia.

  • Seguimiento continuo del balance de masas en compras, producción y ventas
  • Visibilidad de la cadena de custodia desde el origen hasta la entrega al cliente
  • Declaración de sustentabilidad y gestión de prueba de sustentabilidad
  • Conciliación de compras de energía renovable, resultados y posiciones de venta
  • Informes listos para auditorías y trazabilidad de pruebas en toda la cadena de valor
 

Módulo RFNBO

Apoye la trazabilidad de RFNBO con evidencia vinculada al tiempo y controles centrados en el cumplimiento.

El módulo RFNBO ayuda a los equipos a gestionar los requisitos de trazabilidad y evidencia asociados con los combustibles renovables de origen no biológico, incluida la vinculación de electricidad renovable, la validación de origen y la preparación para la elaboración de informes.

  • Seguimiento de electricidad renovable correlacionado con el tiempo
  • Evidencia de apoyo para el origen, la adicionalidad y la correlación geográfica
  • Vínculo rastreable entre los eventos de producción y los registros de cumplimiento de respaldo
  • Resultados de informes estructurados para necesidades normativas y de aseguramiento
  • Base nativa de la nube para la evolución de los requisitos de RFNBO
 

Vea IBM Product Carbon Ledger en acción

Desde compras y producción hasta informes comerciales y de cumplimiento, IBM Product Carbon Ledger proporciona visibilidad unificada en toda su cadena de suministro renovable.

Nuestra plataforma permite a los equipos de adquisiciones rastrear los orígenes de las materias primas, a los gerentes de operaciones monitorear la integridad del balance de masas, a los comerciantes gestionar las declaraciones de sustentabilidad y a los funcionarios de cumplimiento generar informes listos para auditorías. Todos estos procesos ocurren desde un único sistema integrado.

Contáctenos
Captura de pantalla de la interfaz de IBM Consulting y Product Carbon Ledger

Nuestros expertos

Socio ejecutivo de industria E&R global de IBM
Asociado y líder global de SAP para energía y recursos
Propietario de producto global de industria, energía y productos químicos para pymes y PCL
Dé el siguiente paso

¿Listo para transformar su cumplimiento? Únase a los principales productores y comerciantes que confían en IBM Product Carbon Ledger para sus necesidades de trazabilidad.

  1. Contáctenos