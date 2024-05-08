Servidor dedicado – Singapur

Despliegue y escale un servidor dedicado en Singapur en una red altamente resistente, global y de baja latencia con IBM® Cloud
Servidores dedicados en Singapur (ejemplos de personalización)

Elija un servidor dedicado en Singapur que sea adecuado para usted.

Intel Xeon E3-1270 v3

4 núcleos, 3.50 GHz 32 GB de RAM CentOS 7.x – Instalación mínima (64 bits)

Intel Xeon E3-1270 v3

4 núcleos, 3.50 GHz 32 GB de RAM Red Hat® Enterprise Linux® 7.x (64 bits)

Intel Xeon 4210

20 núcleos, 2.20 GHz 384 GB de RAM CentOS 7.x – Instalación mínima (64 bits)

La capacidad de la plataforma IBM Cloud para ayudarnos en nuestro crecimiento internacional y reducir la latencia ha sido fundamental para nosotros.
Ben Tregoe Senior Vice President of Business Development Nanigans
Nuestro espacio global
Mapa mundial que muestra la ubicación de los centros de datos globales de IBM Cloud

IBM Cloud está ampliando constantemente su presencia global para ayudarle a atender a sus clientes donde lo necesiten. Despliegue, controle y gestione cargas de trabajo en más de 60 centros de datos y seis regiones multizona con zonas de disponibilidad.

Elija un entorno de alojamiento local que pueda escalarse

Tanto si ejecuta aplicaciones nativas de la nube como si gestiona la infraestructura de la empresa, IBM Cloud ofrece un entorno que puede cambiar a la velocidad de su negocio.