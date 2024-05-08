Servidor dedicado – Singapur

Despliegue y escale un servidor dedicado en Singapur en una red altamente resistente, global y de baja latencia con IBM® Cloud
Elija un servidor dedicado en Singapur que sea adecuado para usted.
4 núcleos, 3.50 GHz 32 GB de RAM CentOS 7.x – Instalación mínima (64 bits)
4 núcleos, 3.50 GHz 32 GB de RAM Red Hat® Enterprise Linux® 7.x (64 bits)
20 núcleos, 2.20 GHz 384 GB de RAM CentOS 7.x – Instalación mínima (64 bits)
IBM Cloud está ampliando constantemente su presencia global para ayudarle a atender a sus clientes donde lo necesiten. Despliegue, controle y gestione cargas de trabajo en más de 60 centros de datos y seis regiones multizona con zonas de disponibilidad.