Servidor dedicado: Región de Indonesia

Despliegue y escale un servidor dedicado en la región de Indonesia en una red altamente resiliente, global y de baja latencia con IBM® Cloud
Elija un servidor dedicado en la región de Indonesia que sea adecuado para usted.
4 núcleos, 3.80 GHz 16 GB de RAM CentOS 7.x (64 bits)
4 núcleos, 3.80 GHz 16 GB de RAM Red Hat Enterprise Linux 7.x (64 bits)
20 núcleos, 2.20 GHz 32 GB de RAM CentOS 7.x (64 bits)
IBM Cloud está ampliando constantemente su presencia global para ayudarle a atender a sus clientes donde lo necesiten. Despliegue, controle y gestione cargas de trabajo en más de 60 centros de datos y seis regiones multizona con zonas de disponibilidad.