Servidor dedicado: Región de Indonesia

Despliegue y escale un servidor dedicado en la región de Indonesia en una red altamente resiliente, global y de baja latencia con IBM® Cloud
Servidores dedicados en la región de Indonesia (ejemplos de personalización)

Elija un servidor dedicado en la región de Indonesia que sea adecuado para usted.

Intel Xeon E3-1270 v6

4 núcleos, 3.80 GHz 16 GB de RAM CentOS 7.x (64 bits)

Intel Xeon E3-1270 v6

4 núcleos, 3.80 GHz 16 GB de RAM Red Hat Enterprise Linux 7.x (64 bits)

Intel Xeon 4210

20 núcleos, 2.20 GHz 32 GB de RAM CentOS 7.x (64 bits)

La capacidad de la plataforma IBM Cloud para ayudarnos en nuestro crecimiento internacional y reducir la latencia ha sido fundamental para nosotros.
Ben Tregoe Senior Vice President of Business Development Nanigans
Nuestro espacio global
Mapa mundial que muestra la ubicación de los centros de datos globales de IBM Cloud

IBM Cloud está ampliando constantemente su presencia global para ayudarle a atender a sus clientes donde lo necesiten. Despliegue, controle y gestione cargas de trabajo en más de 60 centros de datos y seis regiones multizona con zonas de disponibilidad.

Elija un entorno de alojamiento local que pueda escalarse

Tanto si ejecuta aplicaciones nativas de la nube como si gestiona la infraestructura de la empresa, IBM Cloud ofrece un entorno que puede cambiar a la velocidad de su negocio.