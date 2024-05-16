Servidor dedicado – Alemania

Despliegue y escale un servidor dedicado en Alemania en una red altamente resistente, global y de baja latencia con IBM® Cloud
Elija un servidor dedicado en Alemania que sea adecuado para usted.
4 núcleos, 3.80 GHz 16 GB de RAM CentOS 7.x (64 bits)
4 núcleos, 3.80 GHz 16 GB de RAM Red Hat Enterprise Linux 7.x (64 bits)
20 núcleos, 2.20 GHz 32 GB de RAM CentOS 7.x (64 bits)
IBM Cloud está ampliando constantemente su presencia global para ayudarle a atender a sus clientes donde lo necesiten. Despliegue, controle y gestione cargas de trabajo en más de 60 centros de datos y seis regiones multizona con zonas de disponibilidad.