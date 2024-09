En nuestro proceso de selección, descubrimos que IBM Sterling es la solución más confiable. Además, estábamos pasando a la nube, por lo que su solución SaaS nos pareció muy atractiva. Fuente: IDC Business Value of IBM Sterling Data Exchange Study; septiembre de 2023, Simon Ellis, Mathew Marden Lea el estudio completo de IDC Una de las grandes ventajas de IBM Sterling B2B Integration SaaS es el mantenimiento, que no tenemos que hacer. Somos una empresa de fabricación, por lo que no tenemos la experiencia para mantener una solución local. Fuente: IDC Business Value of IBM Sterling Data Exchange Study; septiembre de 2023, Simon Ellis, Mathew Marden Lea el estudio completo de IDC Además de ahorrar tiempo en la incorporación de asociados y obtener ingresos más rápido con IBM Sterling B2B Integration, también observamos una mayor calidad gracias a la automatización. Esto significa que hay menos posibilidades de que las personas cometan errores. Fuente: IDC Business Value of IBM Sterling Data Exchange Study; septiembre de 2023, Simon Ellis, Mathew Marden Lea el estudio completo de IDC