Akamai Advanced seguridad de API for IBM

Aumente la seguridad de API en toda su compañía con capacidades avanzadas impulsadas por IA
Las API desempeñan un papel fundamental en el impulso de la transformación al facilitar la integración de aplicaciones de software y sistemas, lo que permite un intercambio de datos sin problemas. Esto llevó a una explosión en el uso de las API, con una encuesta reciente que muestra que la organización promedio tiene 15,564 API en uso y una tasa de crecimiento del 201% en los últimos 12 meses.
Sin embargo, con la creciente prevalencia de las API surgen más oportunidades de que surjan problemas relacionados con la seguridad, especialmente cuando las API no se gestionan o protegen adecuadamente. Esto incluye ataques de actores maliciosos para explotar vulnerabilidades de API, un vector de ataque importante para aplicaciones sitio web. Si bien API Gateway y las aplicaciones sitio web firewall brindan un nivel de seguridad, muchas industrias y compañías están comenzando a requerir capacidades de seguridad adicionales adaptadas a sus API para ser más inteligentes que los actores de amenazas del mañana.
IBM, líder en API Management y Application Gateway, se asoció con Akamai Security, líder en seguridad de API, para ofrecer capacidades avanzadas de seguridad de API. Esta solución conjunta lo ayudará a alcanzar nuevos niveles de confianza en seguridad.
Identifique y priorice de forma inteligente las vulnerabilidades potenciales. Remediar de forma manual, semiautomática o totalmente automática.
Detecte las vulnerabilidades y los problemas antes, y priorice en función del impacto para reducir los costos de corrección.
Monitorear continuamente el cumplimiento de los requisitos regulatorios, los estándares de la industria y las políticas internas.
Realice análisis de tráfico en tiempo real con IA y detección de machine learning automatizadas, y emplee la corrección automatizada para detener los ataques en tiempo real.
Encuentre y solucione vulnerabilidades de API, como OWASP Top 10, durante el ciclo de desarrollo con pruebas de API automatizadas y completas
Emplee la clasificación de datos y el análisis consciente del contexto para crear un inventario preciso y completo de API para garantizar que todas estén gestionadas y protegidas.
Identifique los errores de configuración y las vulnerabilidades y alinee con la seguridad de las mejores prácticas de API empleando los pasos de corrección sugeridos.
Monitorear la manipulación y fuga de datos, violaciones de políticas, comportamiento sospechoso y ataques a API. Evite ataques y usos indebidos en tiempo real con corrección parcial o totalmente automatizada.
Despliega on-premises o cualquier cloud para obtener la máxima flexibilidad y opciones.
Agregue pruebas de seguridad de API en cada fase del desarrollo encontrando y corrigiendo vulnerabilidades antes de que las API entren en producción.