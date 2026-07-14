Akamai Advanced seguridad de API for IBM

Las API desempeñan un papel fundamental en el impulso de la transformación al facilitar la integración de aplicaciones de software y sistemas, lo que permite un intercambio de datos sin problemas. Esto llevó a una explosión en el uso de las API, con una encuesta reciente que muestra que la organización promedio tiene 15,564 API en uso y una tasa de crecimiento del 201% en los últimos 12 meses.

Sin embargo, con la creciente prevalencia de las API surgen más oportunidades de que surjan problemas relacionados con la seguridad, especialmente cuando las API no se gestionan o protegen adecuadamente. Esto incluye ataques de actores maliciosos para explotar vulnerabilidades de API, un vector de ataque importante para aplicaciones sitio web. Si bien API Gateway y las aplicaciones sitio web firewall brindan un nivel de seguridad, muchas industrias y compañías están comenzando a requerir capacidades de seguridad adicionales adaptadas a sus API para ser más inteligentes que los actores de amenazas del mañana.

IBM, líder en API Management y Application Gateway, se asoció con Akamai Security, líder en seguridad de API, para ofrecer capacidades avanzadas de seguridad de API. Esta solución conjunta lo ayudará a alcanzar nuevos niveles de confianza en seguridad.